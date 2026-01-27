Bitget TradFi Atinge Volume Diário Duplicado de US $4 bilhões, Indicando Corrida dos Traders de Criptomoedas Para os Mercados Globais

VICTORIA, Seychelles, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou que a Bitget TradFi atingiu uma nova alta histórica de US $4 bilhões em volume diário de negociações em 21 de janeiro. A rápida aceleração indica uma clara mudança no comportamento dos traders, com os usuários nativos de criptomoedas cada vez mais interessados nos ativos tradicionais para navegar pela volatilidade do mercado global dentro de um ambiente familiar.

O ritmo do crescimento é notável. Depois que o Bitget TradFi ultrapassou pela primeira vez US $2 bilhões em volume diário em 8 de janeiro, a atividade dobrou em duas semanas, indicando uma demanda forte e sustentada pelo acesso na plataforma a metais, commodities, índices e FX. Em vez de tratar o TradFi como um recurso paralelo, os usuários estão integrando-o diretamente nas suas estratégias de negociação, movendo com fluidez entre as criptomoedas e os mercados globais, em resposta a eventos em tempo real.

O Gold CFD (XAUUSD) continua a dominar a atividade, sendo classificado como o produto mais negociado no Bitget TradFi. Os dados sugerem que os traders estão usando o ouro como um instrumento rápido e orientado a eventos, em vez de uma reserva passiva de valor. Os picos de volume se alinham estreitamente com as manchetes macro, reforçando o papel do ouro como um veículo tático para o posicionamento de curto prazo durante períodos de incerteza.

O Bitget TradFi foi criado para esse ambiente, viabilizando que os usuários negociem ativos globais com velocidade e flexibilidade em criptomoeda, transformando eventos macro em oportunidades imediatas. Em uma única conta, os traders podem passar do Bitcoin para o ouro, das altcoins para os índices, sem alterar as plataformas ou os fluxos de trabalho. O resultado é uma experiência de negociação unificada, projetada para mercados orientados a eventos.

O marco reflete a visão UEX mais ampla da Bitget, onde ativos digitais e mercados tradicionais convergem sob o mesmo teto. Com os traders de criptomoedas cada vez mais voltados para os sinais macro globais ao invés da volatilidade na cadeia, o Bitget TradFi está emergindo como a ponte que torna essas mudanças acionáveis em tempo real. O aumento no volume diário de negociações exemplifica essa mudança, demonstrando como a demanda por negociações com vários ativos está transformando a maneira como os usuários nativos de criptomoedas se envolvem com os mercados mundiais.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para mais informação, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d9493f7-c8a9-4124-acd7-561711272280

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001161339)