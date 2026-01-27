Prêmio Zayed de Sustentabilidade abre inscrições globais para o ciclo de 2027

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade (Zayed Sustainability Prize, em inglês), afiliadoàErth Zayed Philanthropies e prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos para sustentabilidade e inovação humanitária, abriu inscrições para seu ciclo de 2027.

O Prêmio leva adiante a visão e o legado do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, apoiando aqueles que promovem um mundo mais inclusivo e sustentável.

Agora em seu 18º ano e com um total de US$ 7,2 milhões em fundos, o Prêmio convida pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos e escolas de ensino médio a enviar soluções inovadoras em seis categorias: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas de Ensino Médio Globais.

Comentando sobre o lançamento do ciclo de inscrições de 2027, Sua Excelência Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e diretor-geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, disse:

“Inspirado pelos valores humanitários do xeque Zayed, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade materializa o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em impulsionar soluções capazes de gerar impacto real e mensurável. Ao promover a inovação em todas as suas dimensões — desde iniciativas lideradas pela comunidade até tecnologias de ponta, como a inteligência artificial —, o Prêmio apoia soluções que transformam vidas e alcançam as populações mais vulneráveis.”

Ao longo de quase duas décadas, o Prêmio melhorou a vida de mais de 400 milhões de pessoas de todas as partes do mundo, apoiando projetos que proporcionam benefícios reais e duradouros, desde a expansão do acessoàenergia renovável e cuidados de saúde acessíveis até o aumento da segurança alimentar e hídrica e o fortalecimento da resiliência em regiões vulneráveis.

As inscrições devem demonstrar claramente resultados comprovados e atender aos critérios de avaliação do Prêmio em termos de impacto, inovação e inspiração. As inscrições são aceitas em sete idiomas, incluindo árabe, chinês, inglês, francês, português, russo e espanhol, garantindo ampla acessibilidade e participação global.

Os vencedores em cada uma das cinco categorias organizacionais recebem US$ 1 milhão, enquanto os vencedores do Global High Schools recebem US$ 150.000 para implementar ou expandir projetos liderados por estudantes em suas comunidades.

A partir do ciclo de 2026, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade introduziu um modelo de financiamento aprimorado que reconhece o impacto comprovado das soluções que chegamàfase final de avaliação. Com essa abordagem, todos os finalistas recebem apoio financeiro, permitindo que mais inovações de alto impacto avancem e ampliem seu alcance. O Prêmio agora destina US$ 1,3 milhão aos finalistas: US$ 100.000 para cada organização nas categorias Saúde, Alimentação, Energia, Água e Ação Climática, e US$ 25.000 para cada escola na categoria Global High Schools.

Todas as inscrições passam por um rigoroso processo de avaliação em três etapas. Primeiro, cada inscrição é analisada por meio de uma verificação completa para garantir que atenda aos critérios essenciais do Prêmio: Impacto, Inovação e Inspiração. Em seguida, são realizadas avaliações detalhadas pelo Comitê de Seleção, composto por painéis de especialistas internacionais independentes, específicos para cada categoria. A partir dessa lista restrita, os finalistas são identificados e apresentados ao Júri do Prêmio, que elege por unanimidade os vencedores em todas as seis categorias.

A data limite para o envio das candidaturas é 15 de junho de 2026.

Os vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade serão anunciados durante a Cerimônia de Premiação do Prêmio Zayed de Sustentabilidade de 2027.

Para mais detalhes, visite www.ZayedSustainabilityPrize.com.

