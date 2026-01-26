SLB anuncia resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025, aumenta dividendos e se compromete a devolver mais de US$ 4 bilhões aos acionistas em 2026

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do quarto trimestre e do ano completo de 2025.

Resultados do quarto trimestre

(Valores em milhões, exceto por ação) Encerramento Trimestre Variação Dez. 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Sequencial Ano a Ano Receita $9,745 $8,928 $9,284 9% 5% Lucro antes dos impostos - base GAAP $943 $1,000 $1,387 -6% -32% Margem de lucro antes dos impostos - base GAAP 9.7% 11.2% 14.9% -153 bps -526 bps Lucro líquido atribuívelàSLB - GAAP basis $824 $739 $1,095 12% -25% EPS diluído - GAAP basis $0.55 $0.50 $0.77 10% -29% Ajuste EBITDA* $2,331 $2,061 $2,382 13% -2% Margem de ajuste EBITDA* 23.9% 23.1% 25.7% 83 bps -175 bps Lucro operacional do segmento antes dos impostos* $1,807 $1,626 $1,918 11% -6% Margem operacional do segmento antes dos impostos* 18.5% 18.2% 20.7% 33 bps -211 bps Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos* $1,179 $1,027 $1,311 15% -10% Lucro por ação diluído, excluindo encargos e créditos* $0.78 $0.69 $0.92 13% -15% Receita por região geográfica Internacional $7,453 $6,916 $7,483 8% - América do Norte 2,212 1,930 1,752 15% 26% Outros 80 82 49 n/m n/m $9,745 $8,928 $9,284 9% 5%

A SLB adquiriu a ChampionX durante o terceiro trimestre de 2025. Os resultados do quarto trimestre de 2025 refletem um trimestre completo de atividade das empresas adquiridas da ChampionX, que contribuíram com US$ 879 milhões em receita, US$ 206 milhões em EBITDA ajustado e US$ 155 milhões em lucro operacional antes dos impostos. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 refletem dois meses de atividade das empresas da ChampionX, que contribuíram com US$ 579 milhões em receita, US$ 139 milhões em EBITDA ajustado e US$ 108 milhões em lucro operacional antes dos impostos. Excluindo o impacto desta aquisição, a receita global da SLB no quarto trimestre de 2025 aumentou 6% em relação ao trimestre anterior e diminuiu 4% em relação ao ano anterior; a receita internacional no quarto trimestre de 2025 aumentou 7% em relação ao trimestre anterior e diminuiu 4% em relação ao ano anterior; e a receita na América do Norte no quarto trimestre de 2025 aumentou 6% em relação ao trimestre anterior e diminuiu 7% em relação ao ano anterior. *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte as seções intituladas "Encargos e Créditos", "Divisões" e "Informações Complementares" para obter detalhes. n/m = não significativo

(Valores em milhões) Encerramento Trimestre Variação Dez. 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Sequencial Ano a Ano Receita por Divisão Digital $825 $658 $705 25% 17% Desempenho do Reservatório 1,748 1,682 1,810 4% -3% Construção de Poços 2,949 2,967 3,267 -1% -10% Sistemas de Produção 4,078 3,474 3,127 17% 30% Outros 445 397 582 12% -23% Eliminações (300) (250) (207) n/m n/m $9,745 $8,928 $9,284 9% 5% Lucro operacional do segmento antes dos impostos Digital $280 $187 $242 50% 16% Desempenho do Reservatório 342 312 370 10% -8% Construção de Poços 550 558 681 -1% -19% Sistemas de Produção 664 559 509 19% 30% Outros 85 96 187 -12% -55% Eliminações (114) (86) (71) n/m n/m $1,807 $1,626 $1,918 11% -6% Margem operacional do segmento antes dos impostos Digital 34.0% 28.4% 34.4% 557 bps -39 bps Desempenho do Reservatório 19.6% 18.5% 20.5% 105 bps -89 bps Construção de Poços 18.7% 18.8% 20.8% -16 bps -219 bps Sistemas de Produção 16.3% 16.1% 16.3% 20 bps -1 bps AOutros 19.0% 24.2% 32.1% -518 bps -1,306 bps Eliminações n/m n/m n/m n/m n/m 18.5% 18.2% 20.7% 33 bps -211 bps Ajuste EBITDA Digital $346 $215 $289 61% 20% Desempenho do Reservatório 456 422 468 8% -3% Construção de Poços 719 728 841 -1% -14% Sistemas de Produção 815 690 598 18% 36% Outros 170 158 317 7% -46% Eliminações (41) (13) 1 n/m n/m $2,466 $2,201 $2,514 12% -2% Corporativo e outros (136) (139) (132) n/m n/m $2,331 $2,061 $2,382 13% -2% Margem de ajuste EBITDA Digital 42.0% 32.7% 41.0% 929 bps 97 bps Desempenho do Reservatório 26.1% 25.1% 25.9% 100 bps 25 bps Construção de Poços 24.4% 24.5% 25.8% -14 bps -136 bps Sistemas de Produção 20.0% 19.9% 19.1% 13 bps 86 bps Outros 38.2% 39.9% 54.6% -170 bps -1,634 bps Eliminações n/m n/m n/m n/m n/m 25.3% 24.6% 27.1% 66 bps -178 bps Corporativo e outros n/m n/m n/m n/m n/m 23.9% 23.1% 25.7% 83 bps -175 bps

Os resultados do quarto trimestre de 2025 para Sistemas Digitais e de Produção refletem um trimestre completo de atividade da ChampionX, que contribuiu com US$ 28 milhões em receita Digital e US$ 874 milhões em receita de Sistemas de Produção. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 refletem dois meses de atividade da ChampionX, que contribuíram com US$ 20 milhões em receita Digital e US$ 575 milhões em receita de Sistemas de Produção. Excluindo o impacto desta aquisição, a receita Digital do quarto trimestre de 2025 aumentou 25% em relação ao trimestre anterior e 13% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a receita de Sistemas de Produção aumentou 11% em relação ao trimestre anterior e 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. n/m = não significativo

Resultados do ano completo

(Valores em milhões, exceto por ação) Encerramento Doze Meses Dez. 31, 2025 Dez. 31, 2024 Variação Receita $35,708 $36,289 -2% Lucro antes dos impostos - base GAAP $4,291 $5,672 -24% Margem de lucro antes dos impostos - base GAAP 12.0% 15.6% -361 bps Lucro líquido atribuívelàSLB - base GAAP $3,374 $4,461 -24% EPS diluído - base GAAP $2.35 $3.11 -24% AJUSTE EBITDA* $8,463 $9,070 -7% Margem de ajuste EBITDA* 23.7% 25.0% -129 bps Lucro operacional do segmento antes dos impostos* $6,574 $7,321 -10% Margem operacional do segmento antes dos impostos* 18.4% 20.2% -177 bps Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos* $4,210 $4,888 -14% EPS diluído, excluindo encargos e créditos* $2.93 $3.41 -14% Receita por região geográfica Internacional $27,942 $29,415 -5% América do Norte 7,515 6,680 12% Outros 251 194 n/m $35,708 $36,289 -2%

A SLB adquiriu a ChampionX durante o terceiro trimestre de 2025. O negócio adquirido gerou receita de US$ 1,46 bilhão em 2025. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita total da SLB em 2025 diminuiu 6% em relação ao ano anterior; a receita internacional em 2025 diminuiu 6% em relação ao ano anterior; e a receita na América do Norte em 2025 diminuiu 2% em relação ao ano anterior. *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte as seções intituladas "Encargos e Créditos", "Divisões" e "Informações Complementares" para obter detalhes. n/m = não significativo

(Valores em milhões) Encerramento Doze Meses Dez. 31, 2025 Dez. 31, 2024 Variação Receita por divisão Digital $2,660 $2,439 9% Desempenho do Reservatório 6,820 7,177 -5% Construção de Poços 11,856 13,357 -11% Sistemas de Produção 13,325 11,935 12% Outros 1,987 2,117 -6% Eliminações (940) (736) n/m $35,708 $36,289 -2% Lucro operacional do segmento antes dos impostos Digital $745 $612 22% Desempenho do Reservatório 1,250 1,452 -14% Construção de Poços 2,248 2,826 -20% Sistemas de Produção 2,184 1,900 15% Outros 498 775 -36% Eliminações (351) (244) n/m $6,574 $7,321 -10% Margem operacional do segmento antes dos impostos Digital 28.0% 25.1% 291 bps Desempenho do Reservatório 18.3% 20.2% -191 bps Construção de Poços 19.0% 21.2% -220 bps Sistemas de Produção 16.4% 15.9% 48 bps Outros 25.1% 36.6% -1,152 bps Eliminações n/m n/m n/m 18.4% 20.2% -177 bps Ajuste EBITDA Digital $928 $784 18% Desempenho do Reservatório 1,685 1,841 -8% Construção de Poços 2,919 3,461 -16% Sistemas de Produção 2,648 2,243 18% Outros 880 1,271 -31% Eliminações (65) 38 n/m $8,995 $9,638 -7% Corporativo e outros (532) (568) n/m $8,463 $9,070 -7% Margem de ajuste EBITDA Digital 34.9% 32.2% 272 bps Desempenho do Reservatório 24.7% 25.7% -95 bps Construção de Poços 24.6% 25.9% -129 bps Sistemas de Produção 19.9% 18.8% 108 bps Outros 44.3% 60.0% -1,576 bps Eliminações n/m n/m n/m 25.2% 26.6% -137 bps Corporativo e outros n/m n/m n/m 23.7% 25.0% -129 bps

A SLB adquiriu a ChampionX durante o terceiro trimestre de 2025. O negócio adquirido gerou receita de US$ 1,46 bilhão em 2025. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita total da SLB em 2025 diminuiu 6% em relação ao ano anterior; a receita da divisão Digital aumentou 7% em relação ao ano anterior; e a receita da divisão de Sistemas de Produção permaneceu estável em relação ao ano anterior. n/m = não significativo

(Valores em milhões) Encerramento Doze Meses Dez. 31, 2025 Dez. 31, 2024 Variação Receita por região geográfica América do Norte $7,515 $6,680 12% América Latina 6,152 6,719 -8% Europa & África* 9,572 9,670 -1% Oriente Médio e Ásia 12,218 13,026 -6% Outros 251 194 n/m $35,708 $36,289 -2% Internacional $27,942 $29,415 -5% América do Norte 7,515 6,680 12% Outro 251 194 n/m $35,708 $36,289 -2% Lucro operacional do segmento antes dos impostos Internacional $5,428 $6,291 -14% América do Norte 1,219 1,134 8% Outro (73) (104) n/m $6,574 $7,321 -10% Margem de Lucro Operacional do Segmento Antes dos Impostos Internacional 19.4% 21.4% -196 bps América do Norte 16.2% 17.0% -75 bps Outro n/m n/m n/m 18.4% 20.2% -177 bps Ajuste EBITDA Internacional $7,008 $7,900 -11% América do Norte 1,731 1,592 9% Outro 256 146 n/m $8,995 $9,638 -7% Corporativo e outros (532) (568) n/m $8,463 $9,070 -7% Margem de ajuste EBITDA Internacional 25.1% 26.9% -178 bps América do Norte 23.0% 23.8% -81 bps Outro n/m n/m n/m 25.2% 26.6% -137 bps Corporativo e outros n/m n/m n/m 23.7% 25.0% -129 bps

*Inclui a Rússia e a região do Mar Cáspio n/m = não significativo

Forte desempenho no quarto trimestre, com estabilização da atividade global

“A SLB encerrou o ano com resultados muito fortes no quarto trimestre, impulsionados pelos Sistemas de Produção, Digital e Desempenho de Reservatórios”, disse o CEO da SLB, Olivier Le Peuch.

“A receita do quarto trimestre aumentou sequencialmente em todas as quatro regiões geográficas pela primeira vez desde o segundo trimestre de 2024, refletindo a estabilização da atividade global de exploração e produção. Observamos crescimento da receita tanto na América do Norte quanto nos mercados internacionais, impulsionado ainda mais por um mês adicional de receita do ChampionX. As fortes vendas de produtos e digitais no final do ano na América Latina, Oriente Médio e Ásia, África Subsaariana e América do Norte (exceto Alasca e Havaí) também contribuíram para esse desempenho.”

“Embora 2025 tenha apresentado um cenário desafiador para o setor — com preços mais baixos das commodities, incerteza geopolítica e um mercado de petróleo com excesso de oferta — continuamos a fortalecer a resiliência de nosso portfólio, acelerando nossa estratégia. Isso incluiu uma ênfase crescente na produção e recuperação, maior implantação de soluções de IA e a rápida expansão de nossos negócios de Soluções para Data Centers.”

“Ao longo do ano, a redução nos gastos com exploração e produção resultou em quedas modestas na receita e na margem EBITDA ajustada. Mesmo assim, apresentamos um forte desempenho de fluxo de caixa, gerando US$ 6,5 bilhões em fluxo de caixa operacional e US$ 4,1 bilhões em fluxo de caixa livre, o que nos permitiu retornar US$ 4 bilhões aos acionistas. A incorporação da ChampionX e o crescimento nos negócios de Soluções Digitais e de Data Center compensaram em grande parte as quedas significativas na receita na Arábia Saudita, no México e em toda a África Subsaariana.”

“Ao entrarmos em 2026, acreditamos que os obstáculos que enfrentamos em regiões-chave em 2025 ficaram para trás. Em particular, esperamos que a atividade de perfuração no Oriente Médio aumente em comparação com o nível atual, e nossa presença na região nos coloca em uma posição privilegiada para nos beneficiarmos dessa recuperação”, disse Le Peuch.

A indústria está priorizando a produção e a recuperação.

"Com a economia ainda em dificuldades, as atividades de produção e recuperação estão se tornando uma prioridade estratégica para nossos clientes, a fim de desbloquear novas reservas com o menor custo possível. Isso se traduz em maior demanda, principalmente por serviços de intervenção, elevação artificial, produtos químicos para produção e SLB OneSubsea™."

“Já nos beneficiamos da adição estratégica da ChampionX, que contribuiu com US$ 1,5 bilhão em receita com margens crescentes para a Divisão de Sistemas de Produção e para o Núcleo desde a conclusão da aquisição em julho de 2025. Esperamos que o impacto positivo da ChampionX continue a se acelerar em 2026,àmedida que capturamos mais sinergias e estendemos suas capacidades líderes para mercados internacionais adicionais”, disse Le Peuch.

Soluções digitais e de data center: Criando caminhos para o crescimento

“A receita digital aumentou 9% no ano fiscal completo, com uma margem EBITDA ajustada de 35%, impulsionada pela significativa adoção de Operações Digitais, bem como pelo crescimento constante em Plataformas e Aplicativos,àmedida que os clientes continuaram a investir em IA e soluções automatizadas para melhorar o desempenho e a eficiência. Como essas soluções estão cada vez mais integradas às operações de nossos clientes, tivemos orgulho de ver nossa receita recorrente anualizada (ARR) digital ultrapassar US$ 1 bilhão no final do quarto trimestre, um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

Entretanto, nosso negócio de Soluções para Data Centers cresceu 121% em relação ao ano anterior. Esse negócio está se expandindo rapidamenteàmedida que fortalecemos parcerias estratégicas com provedores de hiperescala para fornecer soluções de fabricação modular de data centers.

Esperamos que a área de Soluções para Data Centers seja o nosso negócio de crescimento mais rápido nos próximos anos, e que a área Digital continue a crescer com margens altamente atrativas. Ambas representam oportunidades de crescimento diferenciadas para a SLB em 2026 e nos anos seguintes”, disse Le Peuch.

Retornos aos acionistas devem ultrapassar US$ 4 bilhões em 2026

“A SLB tem demonstrado consistentemente que os pontos fortes exclusivos do nosso portfólio nos permitem criar valor diferenciado e gerar fluxo de caixa significativo em diversas condições de mercado.

Ao longo do ano, prevemos que a atividade melhorará gradualmente nos principais mercados em que atuamos, o que nos dá a confiança de que voltaremos a gerar fortes fluxos de caixa em 2026.

Em consonância com nossa clara prioridade de gerar valor para os investidores, estamos comprometidos em retornar mais de US$ 4 bilhões aos acionistas em 2026 por meio de dividendos e recompra de ações, e iniciaremos o ano com um aumento de 3,5% em nossos dividendos trimestrais, conforme aprovado pelo nosso Conselho de Administração”, concluiu Le Peuch.

Outros eventos

Ao longo do ano de 2025, a SLB recomprou um total de 60 milhões de ações ordinárias, por um preço total de compra de US$ 2,41 bilhões.

Em 22 de janeiro de 2026, o Conselho de Administração da SLB aprovou um aumento de 3,5% no dividendo trimestral em dinheiro, de US$ 0,285 por ação ordinária em circulação para US$ 0,295 por ação, a partir do dividendo a ser pago em 2 de abril de 2026 aos acionistas registrados em 11 de fevereiro de 2026.

Receita do quarto trimestre por área geográfica

A receita do quarto trimestre, de US$ 9,75 bilhões, apresentou um aumento de 9% em relação ao trimestre anterior, com um crescimento de 8% na receita internacional e de 15% na receita da América do Norte. Esses resultados refletem um trimestre completo de atividades das empresas adquiridas da ChampionX, que contribuíram com US$ 879 milhões em receita, sendo US$ 583 milhões na América do Norte e US$ 266 milhões nos mercados internacionais. A receita do terceiro trimestre de 2025 reflete dois meses de atividades da ChampionX, que contribuiu com US$ 579 milhões em receita, sendo US$ 387 milhões na América do Norte e US$ 171 milhões nos mercados internacionais.

Excluindo o impacto desta aquisição, a receita internacional do quarto trimestre de 2025 aumentou 7% e a receita da América do Norte do mesmo período aumentou 6% em relação ao trimestre anterior. A receita do quarto trimestre apresentou crescimento sequencial em todas as regiões geográficas pela primeira vez desde o segundo trimestre de 2024, com a estabilização dos mercados globais de exploração e produção. O crescimento orgânico sequencial da receita, tanto na América do Norte quanto nos mercados internacionais, foi impulsionado pelo aumento da atividade offshore e pelas fortes vendas de produtos e serviços digitais no final do ano, principalmente na América Latina, Oriente Médio e Ásia, África Subsaariana e Golfo da América.

(Valores em milhões) Conforme relatado Encerramento Trimestre Variação Dez. 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Sequencial Ano a Ano América do Norte $2,212 $1,930 $1,752 15% 26% América Latina 1,684 1,482 1,634 14% 3% Europa e África* 2,534 2,434 2,472 4% 3% Oriente Médio e Ásia 3,234 3,000 3,376 8% -4% Eliminações e outros 81 82 50 n/m n/m $9,745 $8,928 $9,284 9% 5% Internacional $7,453 $6,916 $7,483 8% 0% América do Norte $2,212 $1,930 $1,752 15% 26%

*Inclui a Rússia e a região do Mar Cáspio n/m = não significativo

A tabela e os comentários a seguir são apresentados em uma base pro-forma, assumindo que a ChampionX foi adquirida em 1º de janeiro de 2024.

(Valores em milhões) Pro-forma Encerramento Trimestre Variação Dez. 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Sequencial Ano a Ano América do Norte $2,212 $2,134 $2,298 4% -4% América Latina 1,684 1,507 1,704 12% -1% Europa e África* 2,534 2,462 2,563 3% -1% Oriente Médio e Ásia 3,234 3,032 3,490 7% -7% Eliminações e outros 81 94 89 n/m n/m $9,745 $9,229 $10,144 6% -4% Internacional $7,453 $7,001 $7,757 6% -4% América do Norte $2,212 $2,134 $2,298 4% -4%

*Inclui a Rússia e a região do Mar Cáspio n/m = não significativo

Internacional

América Latina

A receita na América Latina, de US$ 1,68 bilhão, aumentou 12% em relação ao trimestre anterior, impulsionada pelo aumento nas vendas de sistemas de completação e produção submarina no Brasil, bem como pela retomada da produção nos projetos da Asset Performance Solutions (APS) no Equador, após a interrupção relacionada ao gasoduto no trimestre anterior.

Em comparação com o ano anterior, a receita diminuiu 1%, principalmente devido a uma redução significativa na atividade terrestre no México, quase totalmente compensada pelo aumento da atividade offshore na Guiana e pela forte atividade de fraturamento hidráulico na Argentina.

Europa e África

A receita na Europa e África, de US$ 2,53 bilhões, aumentou 3% em relação ao trimestre anterior, impulsionada pela melhoria da atividade em águas profundas na África Subsaariana e na Europa, parcialmente compensada pela menor atividade no Norte da África e na Escandinávia.

Em comparação com o ano anterior, a receita diminuiu 1%, uma vez que a forte atividade na Nigéria e no Azerbaijão foi mais do que compensada pela menor atividade no Norte da África, na Europa e na Escandinávia.

Oriente Médio e Ásia

A receita no Oriente Médio e na Ásia, de US$ 3,23 bilhões, aumentou 7% em relação ao trimestre anterior, impulsionada pela recuperação na Arábia Saudita, juntamente com uma atividade robusta no Leste Asiático, Egito, Austrália, Emirados Árabes Unidos e Indonésia.

Em comparação com o ano anterior, a receita diminuiu 7%, uma vez que o aumento da atividade no Leste Asiático, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Omã e Índia foi mais do que compensado pela redução significativa da atividade na Arábia Saudita.

América do Norte

A receita na América do Norte, de US$ 2,21 bilhões, aumentou 4% em relação ao trimestre anterior, devidoàmaior atividade offshore impulsionada pelo aumento das vendas de exploração digital, maior atividade de perfuração e aumento das vendas de sistemas de produção, enquanto a receita terrestre nos EUA permaneceu estável.

Em comparação com o ano anterior, a receita diminuiu 4%, principalmente devidoàalienação do projeto APS no Canadá no segundo trimestre de 2025 e a uma forte redução na atividade de perfuração terrestre nos EUA, parcialmente compensada pelo crescimento em Soluções para Data Centers.

Resultados do quarto trimestre por divisão

Digital

(Valores em milhões) Encerramento Trimestre Variação Dez. 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Sequencial Ano a Ano Receita Internacional $593 $500 $503 19% 18% América do Norte 229 156 200 47% 15% Outro 3 2 2 n/m n/m $825 $658 $705 25% 17% Lucro operacional antes dos impostos $280 $187 $242 50% 16% Margem operacional antes dos impostos 34.0% 28.4% 34.4% 557 bps -39 bps Ajuste EBITDA* 346 215 289 61% 20% Margem de ajuste EBITDA* 42.0% 32.7% 41.0% 929 bps 97 bps

*Estas são medidas financeiras não-GAAP. Consulte a conciliação na seção "Informações Complementares" para obter detalhes. n/m = não significativo

(Valores em milhões) Encerramento Trimestre Variação Receita Dez. 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Sequencial Ano a Ano Plataformas e aplicações $291 $273 $301 7% -3% Operações Digitais 162 131 79 23% 105% Exploração Digital 184 80 136 129% 35% Serviços Profissionais 188 174 189 8% 0% $825 $658 $705 25% 17%

Os resultados digitais do quarto trimestre de 2025 incluem um trimestre completo de atividade da ChampionX, que contribuiu com US$ 28 milhões em receita, enquanto os resultados do terceiro trimestre de 2025 incluem dois meses de atividade da ChampionX, que contribuiu com US$ 20 milhões em receita.

A receita digital de US$ 825 milhões aumentou 25% em relação ao trimestre anterior, impulsionada pelo forte crescimento na Exploração Digital, proveniente das vendas de fim de ano no Golfo da América, Brasil e Angola, bem como por aumentos expressivos em Operações Digitais e Plataformas e Aplicativos.

Em comparação com o ano anterior, a receita digital cresceu 17%, impulsionada por ganhos sólidos em operações digitais e por uma maior receita em exploração digital.

A receita recorrente anual (ARR) da Divisão Digital em 31 de dezembro de 2025 foi de US$ 1 bilhão, em comparação com US$ 876 milhões em 31 de dezembro de 2024, um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

A margem operacional digital antes dos impostos expandiu 557 pontos base em relação ao trimestre anterior, atingindo 34%, refletindo a melhoria da rentabilidade proveniente da forte atividade de Exploração Digital, do crescimento robusto das Operações Digitais e do aumento da receita de Plataformas e Aplicativos.

Em comparação com o ano anterior, a margem operacional antes de impostos do quarto trimestre contraiu-se ligeiramente em 39 pontos base devido a uma composição desfavorável nas vendas da área de Exploração Digital.

Consulte as “Informações Complementares” (Pergunta 11) para obter uma descrição das categorias de receita que compõem a Divisão Digital. Para obter informações sobre receita, lucro operacional antes dos impostos e EBITDA ajustado para os anos de 2025 e 2024, consulte a Pergunta 12. Para a definição de ARR, consulte a Pergunta 13.

Desempenho do reservatório

(Valores em milhões) Encerramento Trimestre Variação Dez. 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Sequencial Ano a Ano Receita Internacional $1,596 $1,536 $1,669 4% -4% América do Norte 146 143 139 2% 5% Outro 6 3 2 n/m n/m $1,748 $1,682 $1,810 4% -3% Lucro operacional antes dos impostos $342 $312 $370 10% -8% Margem operacional antes dos impostos 19.6% 18.5% 20.5% 105 bps -89 bps Ajuste EBITDA* 456 422 468 8% -3% Margem de ajuste EBITDA* 26.1% 25.1% 25.9% 100 bps 25 bps

*Estas são medidas financeiras não-GAAP. Consulte a conciliação na seção "Informações Complementares" para obter detalhes. n/m = não significativo

A receita da área de Desempenho de Reservatórios, de US$ 1,75 bilhão, apresentou um aumento de 4% em relação ao trimestre anterior, impulsionada pelo aumento das atividades de estimulação no Oriente Médio e na Ásia, pelo aumento das atividades de intervenção na Europa e na África e pelo aumento das atividades de avaliação na América Latina. Um crescimento significativo foi registrado na Arábia Saudita, no Leste Asiático, no Catar, na Indonésia e na Guiana.

Em comparação com o ano anterior, a receita diminuiu 3%, principalmente devidoàredução da atividade na Arábia Saudita, México, Catar e Europa e África. Essas quedas foram parcialmente compensadas pela forte atividade na Argentina, Guiana, Kuwait e Ásia Oriental.

A margem operacional antes de impostos da Reservoir Performance, de 20%, expandiu-se em 105 pontos base em relação ao trimestre anterior, refletindo a melhoria da rentabilidade nos serviços de avaliação e intervenção como resultado de uma maior adoção de tecnologias de ponta.

Em comparação com o ano anterior, a margem operacional antes dos impostos contraiu 89 pontos base devido a uma combinação desfavorável de atividades e efeitos sobre os preços.

Construção de Poços

(Valores em milhões) Encerramento Trimestre Variação Dez. 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Sequencial Ano a Ano Receita Internacional $2,329 $2,371 $2,625 -2% -11% América do Norte 556 527 583 6% -5% Outro 64 69 59 n/m n/m $2,949 $2,967 $3,267 -1% -10% Lucro operacional antes dos impostos $550 $558 $681 -1% -19% Margem operacional antes dos impostos 18.7% 18.8% 20.8% -16 bps -219 bps Ajuste EBITDA* 719 728 841 -1% -14% Margem de ajuste EBITDA* 24.4% 24.5% 25.8% -14 bps -136 bps

*Estas são medidas financeiras não-GAAP. Consulte a conciliação na seção "Informações Complementares" para obter detalhes. n/m = não significativo

A receita da divisão de Construção de Poços, de US$ 2,95 bilhões, diminuiu 1% em relação ao trimestre anterior, uma vez que o aumento da atividade de perfuração offshore na América do Norte e na Europa e África foi compensado por quedas em certos mercados terrestres.

Em comparação com o ano anterior, a receita diminuiu 10%, devido a uma redução generalizada na atividade de perfuração no México, Arábia Saudita, África Subsaariana, América do Norte e Ásia. Essas reduções foram parcialmente compensadas por um desempenho mais forte na Guiana, Iraque e Kuwait.

A margem operacional antes de impostos da Construção de Poços, de 19%, apresentou uma leve contração sequencial e de 219 pontos-base em relação ao ano anterior. A compressão da margem deveu-se principalmenteàredução generalizada da atividade de perfuração e às pressões contrárias sobre os preços na América do Norte e em diversos mercados internacionais.

Sistemas de Produção

(Valores em milhões) Conforme relatado Encerramento Trimestre Variação Dez. 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Sequencial Ano a Ano Receita Internacional $2,853 $2,440 $2,471 17% 15% América do Norte 1,200 $1,008 $646 19% 86% Outro 25 $26 $10 n/m n/m $4,078 $3,474 $3,127 17% 30% Lucro operacional antes dos impostos $664 $559 $509 19% 30% Margem operacional antes dos impostos 16.3% 16.1% 16.3% 20 bps -1 bps Ajuste EBITDA* 815 690 598 18% 36% Margem de ajuste EBITDA* 20.0% 19.9% 19.1% 13 bps 86 bps *Estas são medidas financeiras não-GAAP. Consulte a conciliação na seção "Informações Complementares" para obter detalhes. n/m = não significativo

A receita reportada da divisão de Sistemas de Produção, de US$ 4,08 bilhões, apresentou um aumento de 17% em relação ao trimestre anterior e de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo um trimestre completo de atividades das empresas adquiridas ChampionX, de produtos químicos para produção e elevação artificial. A ChampionX contribuiu com US$ 874 milhões em receita e US$ 153 milhões em lucro operacional antes dos impostos durante o quarto trimestre. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 incluíram dois meses de atividades da ChampionX, que contribuíram com US$ 575 milhões em receita e US$ 106 milhões em lucro operacional antes dos impostos.

Excluindo o impacto da aquisição, a receita da divisão de Sistemas de Produção no quarto trimestre de 2025 aumentou 11% em relação ao trimestre anterior e 2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A margem operacional antes de impostos da Production Systems, de 16%, expandiu-se em 20 pontos base em relação ao trimestre anterior. A melhoria da margem foi impulsionada pela maior rentabilidade nos segmentos de completação e produtos químicos para produção.

Em comparação com o ano anterior, a margem permaneceu inalterada, uma vez que a melhoria da rentabilidade na SLB OneSubsea, em válvulas e completações, juntamente com a contribuição positiva dos produtos químicos de produção da ChampionX, foi compensada por margens menores em elevação artificial, tecnologias de processo e sistemas de produção de superfície.

A tabela e os comentários a seguir são apresentados em uma base pro forma, assumindo que a ChampionX foi adquirida em 1º de janeiro de 2024.

(Valores em milhões) Pro-forma Encerramento Trimestre Variação Dez. 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Sequencial Ano a Ano Receita Internacional $2,853 $2,527 $2,746 13% 4% América do Norte 1,200 1,211 1,226 -1% -2% Outro 25 36 11 n/m n/m $4,078 $3,774 $3,983 8% 2%

A receita pro-forma da divisão de Sistemas de Produção, de US$ 4,08 bilhões, apresentou um aumento de 8% em relação ao trimestre anterior, impulsionada pelas fortes vendas de sistemas de completação, elevação artificial e produtos químicos para produção.

Em comparação com o ano anterior, a receita pro-forma aumentou 2%, impulsionada pelo aumento nas vendas de sistemas de elevação artificial, válvulas, tecnologias de processo e produtos químicos de produção, parcialmente compensado pela queda nas vendas de sistemas de produção de superfície.

Outros

A categoria "Outros" é composta por APS, Data Center Solutions e SLB Capturi™.

A receita aumentou US$ 48 milhões em relação ao trimestre anterior, refletindo o aumento da receita da APS após a retomada da produção nos projetos da APS no Equador. Esse aumento foi parcialmente compensado por uma queda na receita da SLB Capturi, enquanto a receita da Data Center Solutions permaneceu estável.

Em comparação com o ano anterior, a receita diminuiu US$ 136 milhões, principalmente devidoàqueda na receita da APS após a alienação do ativo Palliser no Canadá no segundo trimestre de 2025. Essa queda foi parcialmente compensada por um aumento de US$ 58 milhões na receita da divisão de Soluções para Data Centers.

O lucro operacional antes dos impostos diminuiu em US$ 11 milhões em relação ao trimestre anterior, uma vez que a melhoria na rentabilidade dos projetos da APS no Equador foi mais do que compensada por uma perda significativa em um projeto em SLB Capturi.

Em comparação com o ano anterior, o lucro operacional antes dos impostos diminuiu em US$ 102 milhões devidoàmenor contribuição da APS após a alienação da participação canadense e ao prejuízo operacional já mencionado no projeto SLB Capturi.

Destaques do trimestre

Núcleo

Adjudicação de Contratos

A SLB continua a conquistar novos contratos que se alinham com os pontos fortes da empresa em seu núcleo de jogadores. Os principais destaques incluem:

No Reino da Arábia Saudita, a Aramco concedeuàSLB um contrato de cinco anos para a prestação de serviços de estimulação em seus campos de gás não convencional. Essa concessão faz parte de um contrato multimilionário mais amplo, que apoia um dos maiores programas de desenvolvimento de gás não convencional do mundo. O contrato abrange estimulação avançada, intervenção em poços, automação de fraturamento hidráulico e soluções digitais, que são essenciais para desbloquear o potencial dos recursos de gás não convencional da Arábia Saudita — um pilar da estratégia do Reino para diversificar seu portfólio energético e apoiar a transição energética global.

No Golfo da América, a bp concedeuàjoint venture SLB OneSubsea um contrato para um sistema de bombeamento submarino no desenvolvimento do projeto Tiber, em águas profundas. Este contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) para Tiber ocorre logo após a concessão de um sistema de bombeamento submarino semelhante para o desenvolvimento de Kaskida, também da bp. Ambos os projetos — que visam as prolíficas reservas do Paleogeno — utilizam a mesma solução padronizada de sistema de bombeamento submarino de alta pressão, fornecida pelo mesmo fornecedor.

Em Gana, a Tullow Ghana Ltd concedeuàSLB um contrato de três anos para serviços de perfuração offshore, com opção de prorrogação por mais dois anos. A SLB está executando a totalidade dos serviços de perfuração, com operações em andamento desde o quarto trimestre de 2025. Este acordo reforça a colaboração entre as empresas e o compromisso compartilhado em impulsionar melhorias contínuas no desempenho da perfuração e desbloquear maior valor dos ativos em águas profundas da Tullow Ghana Ltd.

No Kuwait, a Kuwait Oil Company (KOC) concedeuàSLB seu primeiro contrato de perfuração com pressão controlada (MPD) no país. A SLB foi selecionada por suas soluções de MPD adequadasàbacia, personalizadas para lidar com as complexas condições do subsolo do Kuwait, e por seu histórico comprovado de serviços de MPD em âmbito global.

Na Malásia, a PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) concedeuàjoint venture SLB OneSubsea dois contratos EPC de grande porte. Os contratos consolidam uma colaboração de 20 anos entre as duas empresas e abrangem a expansão de dois campos. Como parte dos contratos EPC, a SLB OneSubsea fornecerá sistemas completos de produção submarina para os campos de gás em águas profundas de Alum, Bemban e Permai, localizados no Bloco H, e para o campo de Kikeh, o primeiro projeto de petróleo em águas profundas da Malásia. O escopo inclui árvores de natal submarinas horizontais, umbilicais, sistemas de controle e serviços associados.

Na costa do Timor-Leste, a Finder Energy e a SLB firmaram uma aliança estratégica para acelerar o desenvolvimento dos campos petrolíferos de Kuda Tasi e Jahal. Com a mobilização imediata das equipes técnicas e de gestão de projetos da SLB, a entrega integrada de engenharia básica e projeto visa acelerar a execução do projeto em cerca de 12 meses, um marco importante rumoàprimeira produção de petróleo.

Destaques tecnológicos

Entre os lançamentos e implementações tecnológicas notáveis ??do trimestre, incluem-se os seguintes:

Na Itália, a SLB e a Eni implantaram com sucesso a plataforma de perfilagem autônoma OnWave™ em um poço horizontal profundo em um reservatório carbonático complexo. A plataforma OnWave ofereceu aquisição de dados eficiente e eficaz, com o transporte das ferramentas levando apenas alguns minutos para alcançar o intervalo aberto do poço, ao mesmo tempo que aprimorou o controle do poço pelos perfuradores durante toda a operação. Ela forneceu imagens de resistividade de alta qualidade do poço, medições sônicas avançadas e medições de campo distante em 3D para melhor caracterização de fraturas a até 40 metros de distância do poço. A solução integrada permitiu que a Eni tomasse decisões mais assertivas sobre a completação do poço, aumentando a recuperação e mitigando o risco de produção de água.

Na Líbia, a SLB instalou com sucesso seu primeiro sistema de bomba submersível elétrica compacta de ampla faixa Reda Agile™ no campo de Sarir. A vazão inicial foi de aproximadamente 2.000 barris de fluido por dia a 135 hertz. Essa nova tecnologia oferece uma solução com excelente custo-benefício e estabelece um importante diferencial de desempenho no setor.

Na Nigéria, a SLB e a FIRST Exploration and Petroleum Development Company (FIRST E&P) implantaram a tecnologia de Litologia Automatizada da SLB para fornecer avaliação de formação em tempo real sem a necessidade de perfilagem de lama convencional. Essa solução digital reduziu tanto a exposição da equipe quanto os custos operacionais, aproveitando a aquisição de amostras em dois núcleos para rastreamento da profundidade de atraso e sincronização da amostragem, juntamente com transmissão e armazenamento de dados em nuvem. A implantação confirmou a presença de lentes de areia no reservatório, essenciais para a estimativa da relação líquido/bruto, e orientou o projeto de completação. Com base nesses resultados, a FIRST E&P planeja aplicar a tecnologia em poços futuros e avaliar amostras de perfuração arquivadas, ampliando sua utilidade para aprimorar o conhecimento geológico e a eficiência operacional.

Em Omã, a SLB e a Daleel Petroleum aumentaram a produção de poços maduros selecionando e priorizando cuidadosamente os melhores poços para tratamento, em uma abordagem centrada no reservatório. A campanha de acidificação em grande volume proporcionou estimulação direcionada utilizando o serviço de estimulação ácida personalizável OpenPath Flex™ para retardamento eficaz de fluidos, o serviço de estimulação por desvio OpenPath Sequence™ e desvio ácido em tempo real com monitoramento de pressão de alta frequência. Como resultado da estimulação de poços produtores e injetores, a recuperação incremental cumulativa de petróleo ultrapassou 580.000 barris, abrangendo 33 projetos em 7 anos. A Daleel Petroleum planeja expandir a campanha para incluir reservatórios marginais no futuro.

Digital

A SLB está implementando tecnologia digital em larga escala, estabelecendo parcerias com clientes para migrar suas tecnologias e fluxos de trabalho para a nuvem, adotar novos recursos habilitados por IA e aproveitar insights para elevar seu desempenho. Os principais destaques incluem:

A SLB lançou o Tela™, um assistente de IA com agentes, desenvolvido especificamente para transformar o setor de exploração e produção de energia. O assistente Tela utiliza IA com agentes para automatizar processos, transformar fluxos de trabalho e gerar melhores resultados de negócios. Integrado ao portfólio de aplicativos e plataformas da SLB, os usuários interagirão por meio de uma interface conversacional simples. Essa abordagem permite que a IA com agentes atue como uma colaboradora proativa, ampliando a capacidade da força de trabalho para alcançar maior produtividade e eficiência em escala.

A Shell e a SLB assinaram um acordo de colaboração estratégica para desenvolver soluções digitais e de IA que impulsionem ganhos mensuráveis ??de desempenho e eficiência em todas as operações de exploração e produção, tanto para a empresa quanto para o setor em geral. A colaboração tem como objetivo desenvolver soluções autônomas baseadas em IA que acelerem e ampliem as capacidades de especialistas técnicos e tomadores de decisão. A meta é desenvolver e implementar uma infraestrutura aberta de dados e IA que unifique dados e fluxos de trabalho em subsuperfície, construção de poços e produção em um ambiente digital seguro, utilizando a plataforma de dados e IA Lumi™ da SLB.

A ADNOC e a SLB lançaram a plataforma de otimização de sistemas de produção com inteligência artificial (AiPSO), com implantação inicial em oito campos. O lançamento posiciona a ADNOC como pioneira do setor na implementação em larga escala da otimização de sistemas de produção orientada por IA em todos os seus campos, permitindo que a empresa dê um passo significativo para se tornar a empresa de energia mais habilitada para IA do mundo. Impulsionada pela plataforma de dados e IA Lumi da SLB e aproveitando o Cognite Data Fusion, a AiPSO utiliza milhões de pontos de dados em tempo real, IA e aprendizado de máquina proprietário da ADNOC para monitorar e otimizar proativamente todo o sistema de produção, composto por milhares de poços de hidrocarbonetos e centenas de instalações de processamento. A plataforma possibilita fluxos de trabalho inteligentes que conectam as operações de escritório e de campo em tempo real, permitindo que os engenheiros diagnostiquem problemas e otimizem poços em minutos, em vez de dias, aumentando a produtividade da força de trabalho da ADNOC e a capacidade de produção dos poços da empresa.

No Azerbaijão, a bp fez uma parceria com a SLB para implementar soluções digitais avançadas em diversas plataformas por meio do centro Performance Live™, permitindo operações remotas em suas plataformas offshore. Com o apoio da consultoria DrillOps™ e das tecnologias de perfuração direcional autônoma Neuro™, a iniciativa otimizou a tomada de decisões, aprimorou o desempenho e minimizou a dinâmica de perfuração — tudo isso reduzindo o tamanho da equipe de posicionamento de poços offshore em 66% e economizando mais de 1.500 dias de trabalho a bordo. Ao aproveitar a automação baseada em IA, a maior parte do monitoramento foi executada remotamente, permitindo que a tecnologia impulsionasse decisões mais rápidas e precisas, melhorando a vida útil das ferramentas, o desempenho, a eficiência e a segurança.

Em Omã, a SLB e a OQ Exploration & Production SAOG aprimoraram a construção de poços utilizando soluções autônomas neurocientíficas para aumentar a eficiência da perfuração e melhorar a viabilidade econômica dos poços. Em três poços, o sistema de direção rotativa (RSS) PowerDrive™ aumentou a taxa de penetração (ROP) em até 50% por meio da otimização por inteligência artificial. Em outro poço, o RSS PowerDrive One™ de alta potência — integrado com recursos de medição durante a perfuração — melhorou a ROP em 40% e reduziu o tempo de manobra e revestimento. O conjunto de fundo de poço contava com o sistema de imagem Retina™ na broca, que capturou detalhes da formação em alta resolução para orientar o planejamento futuro do poço. Esses avanços representam um passo em direçãoàperfuração totalmente autônoma, integrando a automação da plataforma com operações direcionais e de fundo de poço.

No Kuwait, a KOC concedeuàSLB um contrato de cinco anos para a prestação de serviços de processamento e reprocessamento de dados sísmicos. O escopo abrange uma ampla gama de tipos de dados sísmicos 2D, 3C, 3D e 4D em diversos ambientes, incluindo áreas offshore, onshore, zonas de transição e áreas urbanas. Os serviços de processamento incorporarão fluxos de trabalho de IA para acelerar a interpretação dos dados, permitindo que a KOC tome decisões mais informadas sobre exploração e desenvolvimento.

A PETRONAS SURINAME E&P B.V. (PSEPBV) adjudicouàSLB um contrato para fornecer processamento e reprocessamento de dados sísmicos marinhos para os blocos 63 e 48 da costa do Suriname. O escopo inclui tecnologias avançadas de imageamento, como inversão de forma de onda completa com compensação de Q e elástica.

Novos horizontes de crescimento

A SLB está participando em grande escala em mercados de alto crescimento, incluindo Soluções para Data Centers e Novas Energias, por meio de tecnologia e parcerias estratégicas e inovadoras, incluindo as seguintes:

Nos Estados Unidos, a SLB expandiu suas operações em Shreveport, Louisiana, para atenderàcrescente demanda por infraestrutura de data center. A expansão praticamente dobrou a área da instalação e aumentou a capacidade de produção de equipamentos para data centers, fortalecendo a capacidade da SLB de dar suporte a provedores de hiperescala e cadeias de suprimentos de data centersàmedida que as cargas de trabalho digitais e de IA continuam a crescer.

A SLB e a Ormat Technologies, empresa líder em energia geotérmica e renovável, anunciaram um acordo para acelerar o desenvolvimento e a comercialização de ativos geotérmicos integrados, incluindo sistemas geotérmicos aprimorados (EGS). Os EGS representam a próxima geração da tecnologia geotérmica, com o objetivo de viabilizar a energia geotérmica em regiões onde não existem recursos geotérmicos convencionais. Juntas, a SLB e a Ormat pretendem simplificar a implantação de projetos, desde a concepção até a geração de energia. Como parte desse esforço, elas desenvolverão, testarão e ampliarão soluções de EGS para possibilitar a adoção em larga escala dessa tecnologia. Essa colaboração incluirá o projeto e a construção de um projeto piloto de EGS em uma unidade da Ormat.

TABELAS FINANCEIRAS

Demonstração Consolidada Condensada do Resultado

(Valores em milhões, exceto por ação) Quarto trimestre Doze Meses Períodos encerrados em 31 de dezembro 2025 2024 2025 2024 Receita $9,745 $9,284 $35,708 $36,289 Juros e outros rendimentos(1) 73 115 481 380 Despesas Custo da receita(1) 8,017 7,322 29,201 28,829 Pesquisa e engenharia 187 192 709 749 Geral e administrativo 84 81 340 385 Fusões e integrações(1) 75 63 302 123 Reestruturação e outros(1) 176 61 457 237 Deficiências(1) 210 162 331 162 Juros 126 131 558 512 Renda antes dos impostos(1) $943 $1,387 $4,291 $5,672 Despesa tributária(1) 143 269 840 1,093 Lucro líquido(1) $800 $1,118 $3,451 $4,579 Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participações não controladoras(1) (24) 23 77 118 Lucro líquido atribuívelàSLB(1) $824 $1,095 $3,374 $4,461 Lucro diluído por ação da SLB(1) $0.55 $0.77 $2.35 $3.11 Número médio de ações em circulação 1,495 1,406 1,421 1,421 Número médio de ações em circulação considerando a diluição 1,511 1,420 1,437 1,436 Depreciação e amortização incluídas nas despesas(2) $732 $648 $2,643 $2,519

(1) Consulte a seção intitulada “Cobranças e Créditos” para obter detalhes. (2) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos em sistemas de proteção ativa (APS).

Balanço Patrimonial Consolidado Condensado

(Valores em milhões) Dez. 31, Dez. 31, Ativos 2025 2024 Ativos circulantes Caixa e investimentos de curto prazo $4,212 $4,669 Contas a receber 8,689 8,011 Estoques 5,032 4,375 Outros ativos circulantes 1,580 1,515 19,513 18,570 Investimento em empresas coligadas 1,783 1,635 Ativos fixos 7,894 7,359 Ágio por expectativa de rentabilidade futura (Goodwill) 16,794 14,593 Ativos intangíveis 4,988 3,012 Outros ativos 3,896 3,766 $54,868 $48,935 Passivo e Patrimônio Líquido Passivo circulante Contas a pagar e obrigações acumuladas $11,490 $10,375 Estimativa de imposto de renda a pagar 894 982 Empréstimos de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo 1,894 1,051 Dividendos a pagar 443 403 14,721 12,811 Dívida de longo prazo 9,742 11,023 Outros passivos 3,114 2,751 27,577 26,585 Patrimônio Líquido 27,291 22,350 $54,868 $48,935

Liquidez

(Valores em milhões) Componentes de Liquidez Dez 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Caixa e investimentos de curto prazo $4,212 $3,585 $4,669 Empréstimos de curto prazo e parcela corrente da dívida de longo prazo (1,894) (1,923) (1,051) Dívida de longo prazo (9,742) (10,843) (11,023) Dívida líquida(1) $(7,424) $(9,181) $(7,405) Detalhes das alterações na liquidez seguem abaixo: Doze Quarto Doze Meses Trimestre Meses Períodos encerrados em 31 de dezembro, 2025 2025 2024 Lucro líquido $3,451 $800 $4,579 Amortização do ajuste contábil ao valor justo da aquisição de estoque 166 100 43 Ganho na venda do projeto APS (149) - - Perdas por redução ao valor recuperável 331 210 162 Ganho na venda do investimento - - (24) Depreciação e amortização(2) 2,643 732 2,519 Impostos diferidos (278) (189) (41) Despesa com remuneração baseada em ações 332 75 316 Variação no capital de giro (60) 1,213 (1,020) Outro 53 64 68 Fluxo de caixa operacional $6,489 $3,005 $6,602 Despesas de capital (1,694) (516) (1,931) Investimentos em APS (428) (116) (483) Dados de exploração capitalizados (252) (84) (198) Fluxo de caixa livre(3) 4,115 2,289 3,990 Dividendos pagos (1,602) (426) (1,533) Programa de recompra de ações (2,414) - (1,737) Receita de planos de ações para funcionários 229 - 248 Receita da venda do projeto APS 338 - - Receita da venda da unidade de negócios ChampionX Drilling Technologies 286 - - Outras aquisições e investimentos, líquido do caixa recebido mais a dívida assumida (187) (43) (553) Dívida líquida assumida em conexão com a aquisição da ChampionX (133) - - Compras de títulos Blue Chip Swap (224) (57) (207) Receita da venda de títulos Blue Chip Swap 194 50 152 Impostos pagos sobre prêmios de remuneração baseados em ações liquidados no valor líquido (61) - (90) Outro (51) (18) 53 Redução da dívida líquida antes do impacto das variações cambiais 490 1,795 323 Impacto das variações cambiais sobre a dívida líquida (509) (38) 248 (Aumento) redução da Dívida Líquida (19) 1,757 571 Dívida Líquida, início do período (7,405) (9,181) (7,976) Dívida Líquida, fim do período $(7,424) $(7,424) $(7,405)

(1) A “Dívida Líquida” representa a dívida bruta menos o caixa e os investimentos de curto prazo. A administração acredita que a Dívida Líquida fornece informações úteis aos investidores eàadministração sobre o nível de endividamento da SLB, refletindo o caixa e os investimentos que poderiam ser usados ??para amortizar a dívida. A Dívida Líquida é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada em conjunto com, e não como substituta ou superior à, dívida total. (2) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos em APS (Sistemas de Proteção de Ativos). (3) O “fluxo de caixa livre” representa o fluxo de caixa operacional menos os investimentos em bens de capital, os investimentos em sistemas de produção automatizados (APS) e os custos de dados de exploração capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma importante medida de liquidez para a empresa e que é útil para investidores e para a administração como uma medida da capacidade da SLB de gerar caixa. Uma vez atendidas as necessidades e obrigações da empresa, esse caixa pode ser reinvestido para o crescimento futuro da companhia ou para ser retornado aos acionistas por meio de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada em conjunto com o fluxo de caixa operacional, e não como um substituto ou superior a ele.

Cobranças e Créditos

Além dos resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (GAAP), este comunicado de resultados do quarto trimestre de 2025 também inclui medidas financeiras não GAAP (conforme definido pela Regulação G da SEC). Além das medidas financeiras não GAAP discutidas em “Liquidez”, o lucro líquido da SLB, excluindo encargos e créditos, bem como as medidas derivadas dele (incluindo o LPA diluído, excluindo encargos e créditos; a alíquota efetiva de imposto, excluindo encargos e créditos; EBITDA ajustado e margem EBITDA ajustada) são medidas financeiras não GAAP. A administração acredita que a exclusão de encargos e créditos dessas medidas financeiras proporciona uma perspectiva útil sobre os resultados operacionais e as tendências subjacentes da SLB, além de ser um meio de avaliar as operações da SLB ao longo do tempo. Essas medidas também são utilizadas pela administração como indicadores de desempenho para determinar determinadas remunerações variáveis. As medidas financeiras não GAAP acima mencionadas devem ser consideradas em conjunto com, e não como substitutas ou superiores a, outras medidas de desempenho financeiro preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA. A seguir, apresentamos uma conciliação de algumas dessas medidas não GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para uma conciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada “Informações Suplementares” (Questão 9).

(Valores em milhões, exceto por ação) Quarto trimestre de 2025 Antes dos impostos Impostos Noncont.

Juros Líquido Diluído

EPS Lucro líquido atribuívelàSLB (base GAAP) $943 $143 $(24) $824 $0.55 Goodwill impairment(1) 210 - 41 169 0.11 Reduções na força de trabalho(3) 126 14 3 109 0.07 Amortização do ajuste de valor justo da contabilização da compra de estoque(2) 100 23 - 77 0.05 Fusão e integração(4) 75 15 12 48 0.03 Reestruturação(3) 50 6 - 44 0.03 Reversão da provisão para desvalorização de ativos fiscais diferidos - 92 - (92) (0.06) Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos $1,504 $293 $32 $1,179 $0.78 Terceiro trimestre de 2025 Antes dos impostos Impostos Noncont.

Juros Líquido Diluído

EPS Lucro líquido atribuívelàSLB (base GAAP) $1,000 $226 $35 $739 $0.50 Amortização do ajuste contábil de valor justo da aquisição de estoque(2) 66 15 - 51 0.03 Honorários profissionais relacionadosàaquisição(4) 61 - - 61 0.04 Reduções de pessoal(3) 57 4 - 53 0.04 Benefícios a funcionários relacionadosàaquisição(4) 54 2 - 52 0.03 Redução ao valor recuperável de investimento pelo método de equivalência patrimonial(3) 52 4 - 48 0.03 Outras fusões e integrações(4) 28 2 3 23 0.02 Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos $1,318 $253 $38 $1,027 $0.69

(Valores em milhões, exceto por ação) Quarto trimestre de 2024 Antes dos impostos Impostos Noncont.

Juros Net Diluído

EPS * Lucro líquido atribuívelàSLB (base GAAP) $1,387 $269 $23 $1,095 $0.77 Redução ao valor recuperável de ativos(1) 162 23 - 139 0.10 Fusões e integrações(4) 63 6 7 50 0.04 Reduções de pessoal(3) 61 10 - 51 0.04 Ganho na venda de investimento(5) (24) - - (24) (0.02) Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos $1,649 $308 $30 $1,311 $0.92 Doze meses 2025 Antes dos impostos Impostos Noncont.

Juros Líquido Diluído

EPS * Lucro líquido atribuívelàSLB (base GAAP) $4,291 $840 $77 $3,374 $2.35 Reduções de pessoal(3) 407 33 3 371 0.26 Goodwill impairment(1) 210 - 41 169 0.12 Amortização do ajuste contábil do valor justo da aquisição de estoque(2) 166 38 - 128 0.09 Fusões e integrações(4) 168 15 24 129 0.09 Redução ao valor recuperável de investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial(1) 121 16 - 105 0.07 Honorários profissionais relacionadosàaquisição(4) 80 5 - 75 0.05 Benefícios a funcionários relacionadosàaquisição(4) 54 2 - 52 0.04 Reestruturação(3) 50 6 - 44 0.03 Reversão da provisão para desvalorização relacionada a ativos fiscais diferidos(4) - 92 - (92) (0.06) Ganho na venda do projeto Palliser APS(5) (149) (4) - (145) (0.10) Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos $5,398 $1,043 $145 $4,210 $2.93 Doze Meses 2024 Antes dos impostos Impostos Noncont.

Juros Líquido Diluído

EPS * Lucro líquido atribuívelàSLB (base GAAP) $5,672 $1,093 $118 $4,461 $3.11 Reduções de pessoal(3) 237 37 - 200 0.14 Redução ao valor recuperável de ativos(1) 162 23 - 139 0.10 Outras fusões e integrações(4) 123 15 18 90 0.06 Amortização do ajuste contábil ao valor justo da aquisição de estoque ajuste de valor(2) 43 12 9 22 0.02 Ganho na venda do investimento(5) (24) - - (24) (0.02) Lucro líquido atribuívelàSLB, excluindo encargos e créditos $6,213 $1,180 $145 $4,888 $3.41

* Não adicionado devido ao arredondamento. (1) Classificado em perdas por Imparidade na Demonstração Consolidada Condensada do Resultado. (2) Classificado em Custo da receita na Demonstração Consolidada Condensada do Resultado. (3) Classificado em Reestruturação e outros em Demonstração Consolidada Condensada do Resultado. (4) Classificado em Fusões e integrações em Demonstração Consolidada Condensada do Resultado. (5) Classificado em Juros e outras receitas em Fusões e integrações Juros e outras receitas Demonstração consolidada condensada do resultado.

Divisões

(Valores em milhões) Encerramento Trimestre Dez. 31, 2025 Set. 30, 2025 Dez. 31, 2024 Receita Renda

antes dos

Impostos Receita Renda

antes dos

Impostos Receita Renda

antes dos

Impostos Digital $825 $280 $658 $187 $705 $242 Desempenho do Reservatório 1,748 342 1,682 312 1,810 370 Construção de Poços 2,949 550 2,967 558 3,267 681 Produção 4,078 664 3,474 559 3,127 509 Outros 445 85 397 96 582 187 Eliminações e outros (300) (114) (250) (86) (207) (71) Lucro operacional do segmento antes dos impostos 1,807 1,626 1,918 Corporativo e outros (208) (203) (177) Receita de juros(1) 31 37 36 Despesa de juros(1) (126) (142) (128) Encargos e créditos(2) (561) (318) (262) $9,745 $943 $8,928 $1,000 $9,284 $1,387

(Valores em milhões) Ano Completo 2025 Receita Renda

antes dos

Impostos Depreciação

e

Amortização(3) Líquido

Juros

Despesa

(Renda)(4) Ajuste

EBITDA(5) Capital

Investimentos(6) Digital $2,660 $745 $183 $- $928 $257 Desempenho do Reservatório 6,820 1,250 435 - 1,685 467 Construção de Poços 11,856 2,248 672 (1) 2,919 514 Sistemas de Produção 13,325 2,184 464 - 2,648 466 Outros 1,987 498 376 6 880 441 Eliminações e outros (940) (351) 286 - (65) 229 Lucro operacional do segmento antes dos impostos 6,574 Corporativo e outros (759) 227 (532) Receitas Juros(1) 134 Despesa com juros(1) (551) Encargos e créditos(2) (1,107) $35,708 $4,291 $2,643 $5 $8,463 $2,374

(Valores em milhões) Ano completo 2024 Receita Renda antes

Impostos Depreciação e

Amortização(3) Juros líquidos

Despesas

(Renda) (4) Ajuste

EBITDA(5) Capital

Investimentos(6) Digital $2,439 $612 $172 $- $784 $199 Desempenho do Reservatório 7,177 1,452 404 (15) 1,841 624 Construção de Poços 13,357 2,826 649 (14) 3,461 745 Sistemas de Produção 11,935 1,900 347 (4) 2,243 406 Outros 2,117 775 483 13 1,271 503 Eliminações e outros (736) (244) 286 (6) 36 135 Lucro operacional do segmento antes dos impostos 7,321 Corporativo e outros (744) 178 (566) Receita de juros (1) 134 Despesa com juros(1) (498) Encargos e créditos(2) (541) $36,289 $5,672 $2,519 $(26) $9,070 $2,612

(1) Exclui os valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada “Cobranças e Créditos” para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de APS e dados de exploração. (4) Exclui receita e despesa de juros registradas no nível corporativo. (5) O EBITDA ajustado representa o lucro antes dos impostos, excluindo depreciação e amortização, receita de juros, despesa com juros e encargos e créditos. (6) Os investimentos de capital incluem despesas de capital, investimentos em APS e custos de dados de exploração capitalizados.

Geográfica

(Valores em milhões) Ano completo 2025 Receita Receita

antes dos

Impostos Depreciação

e

Amortização(3) Líquido

Juros

Despesa

(Receita)(4) Ajuste

EBITDA(5) Internacional $27,942 $5,428 $1,580 $- $7,008 América do Norte 7,515 1,219 505 7 1,731 Eliminações e outros 251 (73) 331 (2) 256 Lucro operacional do segmento antes dos impostos 6,574 Corporativo e outros (759) 227 (532) Receitas Juros(1) 134 Despesas com juros(1) (551) Encargos e créditos(2) (1,107) $35,708 $4,291 $2,643 $5 $8,463

(Valores em milhões) Ano Completo 2024 Receita Receita antes dos

Juros Depreciação e

Amortização(3) Líquido Juros

Despesa

(Renda)(4) Ajuste

EBITDA(5) Internacional $29,415 $6,291 $1,648 ($39) $7,900 América do Norte 6,680 1,134 445 13 1,592 Eliminações e outros 194 (104) 248 - 144 Resultado operacional do segmento antes dos impostos 7,321 Corporativo e outros (744) 178 (566) Receitas Juros(1) 134 Despesa com juros(1) (498) Encargos & créditos(2) (541) $36,289 $5,672 $2,519 $(26) $9,070

(1) Exclui os valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada “Cobranças e Créditos” para obter detalhes. (3) Inclui a depreciação de ativos fixos e a amortização de ativos intangíveis, custos de APS e de dados de exploração. (4) Exclui receitas e despesas com juros registradas no nível corporativo. (5) O EBITDA ajustado representa o lucro antes dos impostos, excluindo depreciação e amortização, receitas financeiras, despesas financeiras e encargos e créditos.

Informações complementares

Perguntas frequentes

1) Qual é a previsão de investimento de capital para o ano completo de 2026? O investimento de capital (incluindo despesas de capital, custos de dados de exploração e investimentos em sistemas avançados de produção) para o ano de 2026 está previsto em aproximadamente US$ 2,5 bilhões. O investimento de capital para o ano de 2025 foi de US$ 2,4 bilhões. 2) Quais foram o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre no quarto trimestre de 2025? O fluxo de caixa operacional para o quarto trimestre de 2025 foi de US$ 3,01 bilhões e o fluxo de caixa livre foi de US$ 2,29 bilhões, incluindo US$ 71 milhões em pagamentos relacionadosàaquisição da ChampionX. 3) Quais foram o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o ano completo de 2025? O fluxo de caixa operacional para o ano completo de 2025 foi de US$ 6,49 bilhões e o fluxo de caixa livre foi de US$ 4,11 bilhões, incluindo US$ 276 milhões em pagamentos relacionadosàaquisição da ChampionX. 4) O que foi incluído em “Juros e outras receitas” no quarto trimestre de 2025? “Juros e outras receitas” no quarto trimestre de 2025 foi de US$ 73 milhões. Isso incluiu receita de juros de US$ 31 milhões e rendimentos de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial de US$ 42 milhões. 5) Como se alteraram as receitas e despesas com juros durante o quarto trimestre de 2025? A receita de juros de US$ 31 milhões no quarto trimestre de 2025 diminuiu US$ 5 milhões em relação ao trimestre anterior. As despesas com juros de US$ 126 milhões diminuíram US$ 16 milhões em relação ao trimestre anterior. 6) Qual foi a taxa efetiva de imposto (ETR) para o quarto trimestre de 2025? A taxa efetiva de retorno (ETR) para o quarto trimestre de 2025, calculada de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), foi de 15,2%, em comparação com 22,6% no terceiro trimestre de 2025. Excluindo encargos e créditos, a ETR para o quarto trimestre de 2025 foi de 19,5%, em comparação com 19,2% no terceiro trimestre de 2025. 7) Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 31 de dezembro de 2025 e qual foi a variação em relação ao final do trimestre anterior? Havia 1,495 bilhão de ações ordinárias em circulação em 31 de dezembro de 2025 e 1,494 bilhão de ações em circulação em 30 de setembro de 2025.

(Valores em milhões) Número de ações em circulação em 30 de setembro de 2025 1,494 Aquisição de ações restritas 1 Número de ações em circulação em 31 de dezembro de 2025 1,495

8) Qual foi a média ponderada do número de ações em circulação durante o quarto trimestre de 2025 e o terceiro trimestre de 2025? Como isso se concilia com a média do número de ações em circulação, considerando a diluição, utilizada no cálculo do lucro diluído por ação? O número médio ponderado de ações em circulação foi de 1,495 bilhão durante o quarto trimestre de 2025 e de 1,471 bilhão durante o terceiro trimestre de 2025. A seguir, apresenta-se uma conciliação do número médio ponderado de ações em circulação com o número médio de ações em circulação, considerando a diluição, utilizado no cálculo do lucro diluído por ação.

(Valores em milhões) Quarto trimestre

2025 Terceiro trimestre

2025 Número médio ponderado de ações em circulação 1,495 1,471 Ações restritas não adquiridas 16 17 Número médio de ações em circulação, considerando a diluição 1,511 1,488

9) Qual foi o EBITDA ajustado da SLB no quarto trimestre de 2025, no terceiro trimestre de 2025, no quarto trimestre de 2024, no ano completo de 2025 e no ano completo de 2024? Qual foi a margem EBITDA ajustada da SLB nesses períodos? O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 2,331 bilhões no quarto trimestre de 2025, US$ 2,061 bilhões no terceiro trimestre de 2025 e US$ 2,382 bilhões no quarto trimestre de 2024. A margem EBITDA ajustada da SLB foi de 23,9% no quarto trimestre de 2025, 23,1% no terceiro trimestre de 2025 e 25,7% no quarto trimestre de 2024, e foi calculada da seguinte forma:

(Valores em milhões) Quarto trimestre

2025 Terceiro trimestre

2025 Quarto trimestre

2024 Lucro líquido atribuívelàSLB $824 $739 $1,095 Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participações não controladoras (24) 35 23 Impostos despesas 143 226 269 Renda antes dos impostos $943 $1,000 $1,387 Encargos e créditos 561 317 262 Depreciação e amortização 732 638 648 Despesa com juros 126 142 131 Receitas Juros (31) (36) (46) Ajuste EBITDA $2,331 $2,061 $2,382 Receita $9,745 $8,928 $9,284 Margem de ajuste EBITDA 23.9% 23.1% 25.7%

O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 8,463 bilhões no ano completo de 2025 e de US$ 9,070 bilhões no ano completo de 2024. A margem EBITDA ajustada da SLB foi de 23,7% no ano completo de 2025 e de 25,0% no ano completo de 2024, e foi calculada da seguinte forma:

(Valores em milhões) 2025 2024 Variação Lucro líquido atribuívelàSLB $3,374 $4,461 Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 77 118 Impostos despesa 840 1,093 Renda antes dos impostos $4,291 $5,672 Encargos e créditos 1,107 541 Depreciação e amortização 2,643 2,519 Despesa com juros 558 512 Receita Juros (136) (174) Ajuste EBITDA $8,463 $9,070 -7% Receita $35,708 36,289 -2% Margem de ajuste EBITDA 23.7% 25.0% -129 bps

10) Quais foram os componentes da despesa de depreciação e amortização para o quarto trimestre de 2025, o terceiro trimestre de 2025, o quarto trimestre de 2024, o ano completo de 2025 e o ano completo de 2024? Os componentes da despesa de depreciação e amortização para o quarto trimestre de 2025, o terceiro trimestre de 2025 e o quarto trimestre de 2024 foram os seguintes:

(Valores em milhões) Quarto trimestre

2025 Terceiro trimestre

2025 Quarto trimestre

2024 Depreciação de ativos fixos $475 $453 $396 Amortização de ativos intangíveis 111 101 84 Amortização de investimentos em APS 84 60 126 Amortização dos custos de dados de exploração capitalizados 62 24 42 $732 $638 $648

Os componentes da despesa de depreciação e amortização para o ano completo de 2025 e para o ano completo de 2024 foram os seguintes:

(Valores em milhões) 2025 2024 Depreciação de ativos fixos $1,733 $1,551 Amortização de ativos intangíveis 376 334 Amortização de investimentos em APS 369 481 Amortização dos custos de dados de exploração capitalizados 165 153 $2,643 $2,519

11) Quais são as categorias de receita da Divisão Digital que oferecem soluções aos clientes da SLB? Na área Digital, a receita é gerada a partir de quatro soluções principais: Plataformas e Aplicativos, Operações Digitais, Exploração Digital e Serviços Profissionais.

A seção Plataformas e Aplicações inclui as tecnologias em nuvem da SLB, como as plataformas Delfi™ e Lumi, juntamente com um conjunto de aplicações especializadas e focadas em domínios específicos, como Petrel™ e Techlog™, oferecidas como assinatura SaaS ou licenças perpétuas. Essas plataformas e aplicações automatizam modelos complexos para simular o impacto de planos de desenvolvimento de reservatórios e auxiliam no planejamento de operações-chave, como perfuração, completação e projetos de produção. Além disso, elas desbloqueiam dados e utilizam IA e aprendizado de máquina para reduzir o tempo de ciclo e melhorar a eficiência dos fluxos de trabalho, permitindo que os clientes tomem decisões melhores e mais rápidas para otimizar a economia de seus projetos e o desempenho dos reservatórios. A receita é recorrente (com exceção das vendas de licenças pontuais) e sustentada por uma base substancial de receita recorrente anual (ARR) proveniente de uma base instalada global, complementada pela adoção, por parte dos clientes, de novas funcionalidades baseadas na nuvem e soluções habilitadas para a Internet das Coisas (IoT). Esta categoria apresenta taxas de retenção excelentes e rotatividade limitada. A área de Operações Digitais combina os pontos fortes exclusivos dos serviços de campos petrolíferos da SLB com tecnologias digitais avançadas para oferecer operações de campo mais confiáveis, eficientes e autônomas. Ao integrar soluções conectadas com os centros de prestação de serviços digitais Performance Live™, os clientes obtêm monitoramento em tempo real, tomada de decisões remota e execução automatizada em todos os seus fluxos de trabalho, desde perfuração autônoma até intervenção automatizada em poços, tudo isso reduzindo custos e melhorando a rentabilidade do projeto. A receita é gerada a partir da mesma base de clientes das divisões principais e, portanto, é repetível. Além disso, uma parte da receita é recorrente. Para incentivar as divisões Core — Construção de Poços, Desempenho do Reservatório e Sistemas de Produção — e Digital a desenvolverem e promoverem esta categoria, a receita resultante é reconhecida tanto na respetiva divisão Core como na Divisão Digital. Este efeito é eliminado na consolidação. A Exploração Digital representa a área de dados de exploração da SLB. A biblioteca de dados de exploração é um conjunto diferenciado de dados de levantamentos sísmicos e outros dados de subsuperfície que os clientes utilizam para tomar decisões mais assertivas em exploração e desenvolvimento. Esses conjuntos de dados licenciados também dão suporte ao projeto e monitoramento de armazenamento de carbono. A biblioteca abrange bacias de exploração e produção importantes em todo o mundo, e os conjuntos de dados são atualizados e reprocessados ??para aproveitar os mais recentes algoritmos de imageamento e tecnologias de IA, viabilizados pela computação em nuvem de alto desempenho.. A receita é gerada a partir da venda de licenças únicas e intransferíveis, sendo, portanto, não recorrente. Os Serviços Profissionais incluem consultoria e outros serviços necessários para apoiar a transformação digital dos clientes. Esses serviços incluem suporteàtransição de soluções digitais locais para soluções em nuvem, limpeza e migração de dados, automação de fluxos de trabalho — incluindo a implementação de soluções de fluxo de trabalho criadas na rede global de espaços de trabalho Innovation Factori da SLB — e treinamento para impulsionar ainda mais a transformação digital dos clientes. A receita nesta categoria é em grande parte baseada em projetos, e os engajamentos repetitivos com os mesmos clientes são comuns. Esses serviços geram oportunidades de extensão em outros fluxos de receita digital.

12) Qual foi a receita gerada por cada uma das categorias que compõem a Divisão Digital em 2025 e 2024? Qual foi o lucro operacional antes dos impostos e o EBITDA ajustado da Divisão Digital nesses períodos? A receita digital, o lucro operacional antes dos impostos e o EBITDA ajustado em 2025 e 2024 são detalhados a seguir:

Ano Completo Variações Dez. 31,

2025 Dez. 31,

2024 Ano a Ano Receita Plataformas e Aplicações $1,064 $1,023 4% Operações Digitais 464 290 60% Exploração Digital 437 432 1% Serviços Profissionais 695 694 0% $2,660 $2,439 9% Lucro operacional antes dos impostos $745 $612 22% Margem operacional antes dos impostos 28.0% 25.1% 291 bps Ajuste EBITDA $928 $784 18% Margem de ajuste EBITDA 34.9% 32.2% 272 bps

13) No âmbito digital, qual é a definição de ARR e qual será o ARR em 31 de dezembro de 2025? A ARR representa o valor anual das receitas recorrentes de assinaturas e manutenção de Plataformas e aplicações, juntamente com a parcela recorrente de Operações Digitais, fornecendo uma medida da receita previsível para os próximos 12 meses. Esse valor é calculado com base na receita dos últimos doze meses e exclui vendas únicas de licenças e taxas de uso variáveis. A receita recorrente anual (ARR) em 31 de dezembro de 2025 foi de US$ 1 bilhão, em comparação com US$ 876 milhões em 31 de dezembro de 2024, resultando em um aumento de 15% em relação ao ano anterior. 14) O que é o negócio de Soluções para Data Centers e onde são divulgados os seus resultados? A unidade de negócios Data Center Solutions projeta e fabrica componentes de infraestrutura essenciais — como gabinetes modulares para data centers, sistemas de refrigeração e outros equipamentos — para provedores de hiperescala e empresas. Ao aproveitar a produção escalável e padronizada com prazos de entrega rápidos e rigoroso controle de qualidade, a SLB oferece soluções configuráveis que equilibram custo-benefício, confiabilidade e personalização para atenderàcrescente demanda por data centers. A demanda por dados impulsionada por IA está alimentando um crescimento acelerado, e esse segmento de negócios será uma contribuição substancial e significativa para o portfólio da SLB no futuro. Este segmento de negócios está classificado na categoria Outros. 15) Qual foi a receita gerada pelo negócio de Soluções para Data Centers? A receita da divisão de Soluções para Data Centers foi de US$ 460 milhões no ano de 2025 e de US$ 208 milhões no ano de 2024, representando um aumento de 121% em relação ao ano anterior. 16) Quais divisões compõem o negócio principal da SLB e quais foram suas receitas e lucro operacional antes dos impostos no quarto trimestre de 2025, no terceiro trimestre de 2025, no quarto trimestre de 2024, no ano completo de 2025 e no ano completo de 2024? O Core business do SLB compreende as Divisões Desempenho do Reservatório, Construção de Poços e Sistemas de Produção. A receita do negócio principal e o lucro operacional antes dos impostos do SLB para o quarto trimestre de 2025, o terceiro trimestre de 2025 e o quarto trimestre de 2024 são calculados da seguinte forma:

(Valores em milhões) Encerramento Trimestre Variação Dez. 31,

2025 Set. 30,

2025 Dez. 31,

2024 Sequencial Ano a Ano Receita Desempenho do Reservatório $1,748 $1,682 $1,810 Construção de Poços 2,949 2,967 3,267 Sistemas de Produção 4,078 3,474 3,127 $8,775 $8,123 $8,204 8% 7% Renda operacional antes dos impostos Desempenho do Reservatório $342 $312 $370 Construção de Poços 550 558 681 Sistemas de Produção 664 559 509 $1,556 $1,429 $1,560 9% 0% Margem operacional antes dos impostos Desempenho do Reservatório 19.6% 18.5% 20.5% Construção de Poços 18.7% 18.8% 20.8% PSistemas de Produção 16.3% 16.1% 16.3% 17.7% 17.6% 19.0% 15 bps -129 bps

Os resultados do quarto trimestre de 2025 refletem um trimestre completo de atividade da ChampionX, que contribuiu com US$ 874 milhões em receita para a Sistemas de Produção. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 refletem dois meses de atividade da ChampionX, que contribuiu com US$ 575 milhões em receita para a Sistemas de Produção. Excluindo o impacto desta aquisição, a receita principal aumentou 5% em relação ao trimestre anterior e diminuiu 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita do negócio principal da SLB e o lucro operacional antes dos impostos para o ano completo de 2025 e para o ano completo de 2024 são calculados da seguinte forma:

(Valores em milhões) Encerramento Doze Meses Dez. 31,

2025 Dez. 31,

2024 Variação Receita Desempenho do Reservatório $6,820 $7,177 Construção de Poços 11,856 13,357 Sistemas de Produção 13,325 11,935 $32,001 $32,469 -1% Renda operacional antes dos impostos Desempenho do Reservatório $1,250 $1,452 Construção de Poços 2,248 2,826 Sistemas de Produção 2,184 1,900 $5,682 $6,178 -8% Margem operacional antes dos impostos Desempenho do Reservatório 18.3% 20.2% Construção de Poços 19.0% 21.2% Sistemas de Produção 16.4% 15.9% 17.8% 19.0% -127 bps

Os resultados do sistema de produção refletem cinco meses de atividade da ChampionX, que contribuiu com US$ 1,45 bilhão em receita. Excluindo o impacto dessa aquisição, a receita principal diminuiu 6% em relação ao ano anterior.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários que representam quase o dobro das nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação do petróleo e gás, no fornecimento digital em escala, na descarbonização das indústrias, e no desenvolvimento e expansão de novos sistemas energéticos que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Informações sobre a teleconferência

A SLB realizará uma teleconferência para discutir o comunicado de imprensa sobre os resultados financeiros e as perspectivas de negócios na sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. A teleconferência está agendada para começar às 9h30 (horário do leste dos EUA). Para acessar a teleconferência, que é aberta ao público, entre em contato com a operadora pelo telefone +1 (833) 470-1428 (dentro da América do Norte) ou +1 (646) 844-6383 (fora da América do Norte), aproximadamente 10 minutos antes do horário de início programado, e informe o código de acesso 122785. Ao término da teleconferência, uma gravação em áudio estará disponível até 30 de janeiro de 2026, discando +1 (866) 813-9403 (dentro da América do Norte) ou +1 (929) 458-6194 (fora da América do Norte) e informando o código de acesso 163278. A teleconferência será transmitida simultaneamente pela internet no site https://events.q4inc.com/attendee/391273915 apenas para ouvir. Uma gravação da transmissão também estará disponível no mesmo site até 30 de janeiro de 2026.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa sobre os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025, bem como outras declarações que fazemos, contém "declarações prospectivas" de acordo com as leis federais de valores mobiliários, que incluem quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "esperar", "poder", "acreditar", "prever", "planejar", "potencial", "projetado", "projeções", "precursor", "previsão", "perspectiva", "expectativas", "estimar", "pretender", "antecipar", "ambição", "meta", "alvo", "programado", "pensar", "dever", "poderia", "iria", "irá", "ver", "provável" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, como declarações sobre nossas metas financeiras e de desempenho e outras previsões ou expectativas referentes a, ou dependentes de, nossas perspectivas de negócios; crescimento da SLB como um todo e de cada uma de suas Divisões (e de linhas de negócios, áreas geográficas ou tecnologias específicas dentro de cada Divisão); Os benefícios da aquisição da ChampionX, incluindo a capacidade da SLB de integrar com sucesso os negócios da ChampionX e alcançar as sinergias e a criação de valor previstas com a aquisição; o crescimento da demanda e da produção de petróleo e gás natural; os preços do petróleo e do gás natural; previsões ou expectativas em relaçãoàtransição energética e às mudanças climáticas globais; melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia; os investimentos de capital da SLB e da indústria de petróleo e gás; nossas estratégias de negócios, incluindo as digitais e as adaptadasàbacia, bem como as estratégias de nossos clientes; nossos planos de alocação de capital, incluindo planos de dividendos e programas de recompra de ações; nossos projetos APS, joint ventures e outras alianças; o impacto dos conflitos em curso ou crescentes no fornecimento global de energia; o acesso a matérias-primas; as futuras condições econômicas e geopolíticas globais; a liquidez futura, incluindo o fluxo de caixa livre; e os resultados operacionais futuros, como os níveis de margem. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, mudanças nas condições econômicas e geopolíticas globais; mudanças nos gastos com exploração e produção por parte de nossos clientes e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; os resultados operacionais e a situação financeira de nossos clientes e fornecedores; a incapacidade de atingir nossas metas financeiras e de desempenho, bem como outras previsões e expectativas; a incapacidade de atingir nossas metas de emissões líquidas zero de carbono ou metas intermediárias de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em regiões-chave do mundo; risco cambial; inflação; mudanças na política monetária dos governos; tarifas; pressão sobre os preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis ??de pandemias; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios em nossa cadeia de suprimentos; declínios na produção; a extensão de encargos futuros; a incapacidade de reconhecer eficiências e outros benefícios pretendidos de nossas estratégias e iniciativas de negócios, como energia digital ou novas energias, bem como nossas estratégias de redução de custos; mudanças nas regulamentações governamentais e requisitos regulatórios, incluindo aqueles relacionadosàexploração de petróleo e gás offshore, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; a incapacidade da tecnologia de atender aos novos desafios na exploração; a competitividade de fontes de energia alternativas ou substitutos de produtos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado de imprensa e em nossos formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes, arquivados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”).

Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem) ou se as suposições subjacentes se revelarem incorretas, os efeitos ou resultados reais poderão variar substancialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras contidas neste comunicadoàimprensa sobre nossos planos e metas ambientais, sociais e outros de sustentabilidade não são uma indicação de que estas declarações sejam necessariamente relevantes aos investidores ou que precisem ser divulgadas em nossas apresentações juntoàSEC. Além disso, declarações ambientais, sociais e referentesàsustentabilidade, históricas, atuais e prospectivas podem estar baseadas em padrões para medir o progresso que ainda estão em desenvolvimento, em controles e processos internos que continuam evoluindo e em suposições que estão sujeitas a alterações no futuro. As declarações neste comunicadoàimprensa são feitas na data deste comunicado, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

