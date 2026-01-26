Estudo analisa percepção das mulheres sobre o colágeno

A Allergan Aesthetics, uma empresa AbbVie (NYSE: ABBV) e uma das líderes globais em estética médica, anuncia uma nova pesquisa, a Collagen Conversations, que explora como as mulheres pensam e falam sobre o colágeno e seu impacto na pele. O estudo evidencia o interesse das mulheres em compreender como o colágeno beneficia a pele e de que forma é possível manter níveis adequados ao longo do envelhecimento, considerando as diferentes opções de cuidados disponíveis no mercado.

O colágeno tem papel fundamental na manutenção da estrutura e da elasticidade da pele e é amplamente associado à firmeza cutânea. Apesar disso, muitas mulheres ainda demonstram dúvidas sobre como ele atua de forma específica. O levantamento indica que:

As mulheres estão experimentando produtos e tratamentos — de cafés com colágeno a géis e injetáveis — sem ter uma compreensão clara de como eles realmente funcionam;

O entendimento sobre a ciência do colágeno, seus diferentes ingredientes, formatos e dosagens recomendadas permanece limitado;

A eficácia dos produtos com colágeno é frequentemente questionada, especialmente pela ausência de resultados imediatos visíveis;

A exposição a uma grande variedade de opções é percebida como cansativa, levando muitas mulheres a confiarem em recomendações de amigos e familiares;

Apesar da confusão em torno do colágeno, a maioria das mulheres continua receptiva a tentar maneiras diferentes de manter e restaurar o colágeno da pele.



Colágeno e envelhecimento da pele

A pesquisa mostra que mulheres de diferentes faixas etárias falam abertamente sobre o impacto do envelhecimento, especialmente a partir de mudanças visíveis como a perda de firmeza da pele. Esse processo está associado à redução natural do colágeno ao longo dos anos, que se intensifica em fases como a perimenopausa e a menopausa, tornando sinais como linhas, rugas e flacidez mais evidentes.

Para a dermatologista e porta-voz da Allergan Aesthetics, Dra. Lilia Guadanhim, esse olhar reflete uma mudança importante de mentalidade: “Os relatos da pesquisa mostram que não se trata de buscar parecer mais jovem, mas de se sentir bem e confiante em cada fase da vida. Ter uma aparência saudável, bonita e coerente com a própria idade já é suficiente para muitas mulheres”, diz.

Como a idade influencia a abordagem de cuidados com a pele

A Collagen Conversations também revela as diferenças na forma como as mulheres entre 35 e 44 anos e 45 a 55 anos abordam seus cuidados com a pele. O segmento mais jovem concentra sua abordagem em agir assim que nota mudanças precoces em sua pele. Já entre 45 e 55 anos, a atenção se volta mais para a correção, acompanhada do reconhecimento de que compreender melhor o papel do colágeno e iniciar cuidados mais cedo poderia ter contribuído para uma preservação mais eficaz da qualidade da pele.

Uma recente pesquisa global da Allergan Aesthetics, a Beauty Consumer Insights, também aponta um interesse significativo por tratamentos estéticos não cirúrgicos capazes de estimular a produção natural de colágeno. As participantes demonstram abertura a tecnologias injetáveis que combinem resultados visíveis iniciais com benefícios progressivos ao longo do tempo, alinhando expectativa estética e melhora estrutural da pele.

De acordo com a doutora Lilia Guadahim, os achados da pesquisa Collagen Conversations também mostram que muitas mulheres valorizam tratamentos capazes de unir benefícios imediatos e resultados progressivos. “A ideia de um tratamento injetável que estimule a produção de colágeno do próprio corpo e, ao mesmo tempo, apresente resultados visíveis logo após o procedimento é percebida como ‘o melhor dos dois mundos’. Esse tipo de abordagem tende a gerar mais confiança, especialmente quando combina efeito inicial com melhoria contínua da qualidade da pele”, frisa.

Já a dermatologista e diretora médica da Allergan Aesthetics América Latina, Dra. Camila Cazerta destaca a relevância de soluções que atendam a essa demanda de forma técnica e baseada em ciência: “As mulheres buscam abordagens mais simples, com resultados perceptíveis e sustentados ao longo do tempo. Tecnologias como o HArmonyCa® se inserem nesse contexto ao oferecer uma opção de tratamento que combina efeito imediato com estímulo contínuo à produção de colágeno, contribuindo para uma aparência mais firme e com sustentação, dentro de uma abordagem segura e eficaz”, reforça.



Aproveitando o poder do próprio corpo

O HArmonyCa® é um tratamento estético injetável não cirúrgico que atua apoiando a produção natural de colágeno do próprio corpo. Sua formulação combina ácido hialurônico e hidroxiapatita de cálcio, oferecendo uma abordagem integrada que associa efeito de sustentação inicial à melhora progressiva da qualidade da pele ao longo do tempo. Essa proposta responde à demanda por soluções mais completas, que reduzam a necessidade de múltiplos produtos e etapas nos cuidados estéticos.

Para a dermatologista e porta-voz da Allergan Aesthetics, Dra. Lilia Guadanhim, esse cenário reflete um desafio recorrente na prática clínica: “É natural que exista confusão em torno dos tratamentos voltados ao colágeno. O papel do especialista é justamente orientar e ajudar o paciente a identificar opções eficazes e adequadas às suas necessidades. Esse movimento mostra uma busca crescente, em diferentes faixas etárias, por soluções que atuem de forma mais estruturada, como o HArmonyCa®”, conclui.

Mais informações e referências estão disponíveis no release completo da pesquisa Collagen Conversation.