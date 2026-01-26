Liquidez especializada atende demanda de empresas da saúde

O setor de saúde suplementar no Brasil registra um ciclo de verticalização e consolidação que demanda estruturas de capital diversificadas. Conforme dados do Observatório Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados), os indicadores apontam para um aumento sistêmico nos prazos médios de recebimento junto às operadoras, aproximando-se da média de 80 dias. Este cenário, somado ao custo de capital para pessoas físicas e jurídicas, gera pressão sobre o caixa das instituições e fornecedores do setor.

Diante desse contexto, o mercado financeiro apresenta modelos de financiamento focados no descasque entre o faturamento e o repasse das operadoras. Um exemplo desse movimento é o Atrium Finance, plataforma digital desenvolvida pela gestora XVI. A ferramenta utiliza o fluxo de repasses e contratos como lastro para operações de curto e médio prazo, visando endereçar a lacuna de liquidez registrada no segmento de clínicas e hospitais.

A estrutura operacional da plataforma foi aplicada na emissão de dívida via Nota Comercial para a rede de clínicas Bloomy. Para Adriel Branco, diretor de gestão da XVI, a conclusão dessa operação ratificou a viabilidade do modelo financeiro para o setor. “A conclusão da emissão de dívida para a Bloomy marcou o início das atividades da plataforma e demonstrou como soluções tecnológicas podem traduzir a realidade do fluxo de caixa em liquidez imediata”, afirma o executivo.

A modalidade de captação via mercado de capitais é isenta de IOF e permite a liberação de recursos após aprovação documental. Conforme Branco, o mercado demanda estruturas que preservem a saúde financeira da operação na ponta.

Sobre as instituições

O Atrium Finance é uma plataforma digital voltada para prover soluções de liquidez para a cadeia do segmento de saúde. A XVI atua na estruturação de operações no mercado de capitais e no desenvolvimento de soluções financeiras para instituições do setor de saúde. A Bloomy é uma rede de clínicas especializada em terapia multidisciplinar ABA.

Para saber mais, basta acessar: https://www.atriumfinance.com.br/