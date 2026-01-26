WEF26: Arábia Saudita se torna uma “economia conectora” à medida que o comércio mundial evolui

Sua Excelência Majid A. Alkassabi, ministro do Comércio da Arábia Saudita, afirmou hoje, na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, que o Reino se beneficiará das mudanças em curso nas cadeias de abastecimento globais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260123069858/pt/

Amid shifting global trade dynamics, Saudi Arabia underscores its role as a stable connector economy linking markets across regions (Photo: AETOSWire)

Falando em uma sessão intitulada “As muitas formas do comércio”, Sua Excelência observou: “O comércio atual está claramente a transitar de um modelo de comércio justo para um modelo de comércio mais gerido e regulado por regras. Para nós, na Arábia Saudita, a nossa localização estratégica, aliadaàabundância de recursos, permite-nos assumir o papel de uma economia-ponte. Podemos tornar-nos uma economia conectora, ligando a África, a Europa e a Ásia, e consolidando-nos como um importante centro logístico.”

Sua Excelência Ahmed A. Alkhateeb, ministro do Turismo, afirmou, durante uma sessão intitulada “A nova geografia das viagens: valorizando destinos, ampliando oportunidades”: “A ONU Turismo projeta que o número de turistas chegue a 2 bilhões até 2030, o que representa um acréscimo de 500 milhões. Trata-se de um crescimento expressivo e extremamente encorajador para a Arábia Saudita — para os seus operadores hoteleiros, investidores e fornecedores de tecnologia. É um setor com um potencial extraordinário.”

Sua Excelência Mohammed A. Aljadaan, ministro das Finanças, afirmou: “O nosso papel, enquanto formuladores de políticas públicas, é garantir um ambiente previsível para as empresas, e estamos a fazê-lo ao reforçar a resiliência da nossa economia e ao oferecer ao setor privado a confiança de que necessita.”

Sua Excelência Abdullah A. Alswaha, ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação, em “Tecnologias convergentes para vencer”, disse: “Na área de IA, o Reino está enfrentando o muro da energia e o muro da memória. Estamos fazendo um chamado aos nossos parceiros: na Era da Inteligência, é preciso ter um parceiro que possa acelerar a IA, mas, mais criticamente, adotá-la; e o Reino se coloca como o parceiro de escolha.”

Sua Excelência Bandar I. Alkhorayef, ministro da Indústria e Recursos Minerais, em “Uma voz coletiva sobre o futuro dos minerais: alinhando políticas, investimentos e abastecimento”, afirmou: “O Reino adota uma abordagem multilateral para a cooperação internacional, criando plataformas que possibilitam o diálogo e a parceria. O Fórum de Minerais do Futuro está na vanguarda, sendo agora uma plataforma global de encontro que reúne governos, indústria, finanças, academia e líderes tecnológicos.”

Falando na sessão “Redefinindo parcerias econômicas: do diálogoàentrega”, Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, ministro da Economia e do Planejamento, afirmou: “Acredito que existe um mundo em que todos os países podem desbloquear o seu potencial econômico e, ao mesmo tempo, manter o diálogo aberto.” Ele acrescentou: “Nunca houve uma tela tão em branco nem uma oportunidade tão ampla para desenharmos o futuro.”

Na quinta-feira, a Global Innovation Platform, uma parceria estratégica entre a Saudi HoldCo e a GoldenPoint Global, lançou a Parceria de Inovação Saudita-Americana. Trata-se de uma plataforma nacional destinada a acelerar a colaboração bilateral nas áreas das ciências da vida, inteligência artificial e manufatura avançada. Ancorada nas cidades de Riad e Austin, a parceria alinha dois dos ecossistemas de inovação mais dinâmicos do mundo.

Além disso, a Amplifai Health foi anunciada como vencedora da segunda turma da iniciativa MINDS - AI Global Alliance do Fórum Econômico Mundial (WEF).

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260123069858/pt/

Contatos:

Danah Alhumaid

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dalhumaid@mep.gov.sa