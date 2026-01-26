Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Palestra do Sincovaga-SP aborda NR-13 e segurança no varejo

O Sincovaga-SP promove, em 29 de janeiro, palestra híbrida sobre conformidade legal em câmaras frias e tanques de inflamáveis. O evento aborda a NR-13 e a redução de passivos trabalhistas, com especialistas em segurança do trabalho.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
26/01/2026 14:15

compartilhe

SIGA
x
Professional technologist in white protective uniform controlling industrial process at production plant.
Professional technologist in white protective uniform controlling industrial process at production plant. crédito: DINO

O Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga-SP) realiza, no dia 29 de janeiro de 2026, das 10h às 12h, a palestra gratuita “Câmara fria e inflamáveis: sua empresa está realmente em conformidade?”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A atividade será realizada em formato online, via Zoom, permitindo ampla participação de empresários, gestores de Recursos Humanos, profissionais de Saúde e Segurança do Trabalho, além de interessados no tema.

O encontro abordará dois assuntos centrais para o setor. O primeiro trata da NR-13 e seus impactos nas câmaras frias e congeladores, norma que estabelece requisitos obrigatórios para a operação segura desses equipamentos. O segundo eixo discute a regularização de tanques de inflamáveis em edifícios e supermercados, destacando conformidade legal e estratégias para redução de riscos e passivos trabalhistas.

A palestra será conduzida pelo engenheiro Raphael Faria Ferreira, que também é engenheiro mecânico, engenheiro de Segurança do Trabalho e perito judicial, e pelo engenheiro Henrique Magalhães, também engenheiro civil, ambiental e de Segurança do Trabalho. A moderação ficará a cargo de Caires José Maria, consultor em saúde ocupacional e coordenador do Comitê de Saúde Ocupacional do Sincovaga-SP.

O evento integra as ações do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho, uma iniciativa do Grupo GPA e do Sincovaga-SP, que reu?ne atualmente 20 empresas do segmento do varejo alimentar, e conta com apoio da Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos (ABERGO). O objetivo é oferecer informação qualificada e promover boas práticas de gestão em saúde ocupacional, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a sustentabilidade das empresas do setor.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia pelo link: https://materiais.sincovaga.com.br/comite-de-seguranca-e-medicina-do-trabalho-29-01-26.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações no site: https://comite.sincovaga.com.br/.



Website: https://sincovaga.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay