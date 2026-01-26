IQM Quantum Computers designa Jan Goetz como Diretor Executivo único para liderar próxima fase de crescimento mundial

A IQM Quantum Computers, líder mundial em computadores quânticos supercondutores de sequenciamento completo, anunciou hoje a transição de sua estrutura com co-diretor executivo para um modelo com um único diretor executivo.

From left to right: Jan Goetz (Co-founder &CEO) and Søren Hein (Chief Operating Officer and Deputy CEO)

O cofundador e atual co-diretor executivo, Dr. Jan Goetz, se torna o único diretor executivo a partir de 1o de janeiro, seguindo uma resolução aprovada pelo conselho da IQM, com o Dr. Søren Hein sendo designado Diretor de Operações e Vice-Diretor Executivo.

Como parte do processo de transição, Mikko Välimäki deixa seu cargo comercial após uma gestão bem-sucedida como co-Diretor Executivo. Ele continuará apoiando a empresa como consultor até 31 de março de 2026 para garantir a continuidade e uma transição tranquila.

"Nosso enfoque com dois diretores executivo vem sendo muito benéfico para a IQM nos últimos dois anos, e quero agradecer a Mikko Välimäki por suas significativas contribuições", disse o Dr. Sierk Poetting, Presidente do Conselho Administrativo da IQM. "A transição para uma estrutura com um único diretor executivo reflete a maturidade da organização e posiciona a IQM para a próxima fase de expansão internacional sustentável e crescimento a longo prazo."

Desde sua fundação em 2018, a IQM se tornou uma importante marca mundial em computação quântica. No último ano, a IQM vendeu e entregou mais computadores quânticos para uso local do que qualquer um de seus concorrentes e concluiu a maior rodada de financiamento da série B em computação quântica fora dos EUA.

A nova estrutura de liderança reforça o foco contínuo da IQM em expandir a capacidade dos computadores quânticos para uso industrial e comercial. "Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Søren em sua nova função. Continuaremos expandindo e reforçando nossa equipe de liderança, a fim de nos preparar para próxima fase de intenso crescimento, em linha com nosso roteiro tecnológico e visão a longo prazo", disse Goetz.

Ele acrescentou: "A IQM está bem posicionada para satisfazer as necessidades em constante evolução das organizações orientadas por IA e dos centros de computação de alto desempenho. Esta nova estrutura irá nos ajudar a acelerar o progresso rumoàcomputação quântica tolerante a falhas e agregar ainda mais valor a nossos clientes e parceiros."

Ao comentar sobre sua designação, Søren Hein disse: "A IQM formar uma equipe incrível e uma cultura de inovação. À medida que expandimos a nível mundial, espero fortalecer nossas operações, acelerar a adoção da computação quântica e apoiar o sucesso comercial a longo prazo."

Nota do editor:

Sobre Jan Goetz:

Em 2018, Goetz, junto com seus cofundadores, criou a IQM a partir da Universidade Aalto e do Centro de Pesquisa Técnica VTT da Finlândia e, desde então, levantou mais de US$ 600 milhões em capital para a empresa.

Ele fez parte do Conselho do Conselho Europeu de Inovação (EIC), onde agora atua como embaixador, e ocupa um assento no Conselho do Consórcio Europeu da Indústria Quântica (QuIC). Também é membro do Senado Econômico Federal da Alemanha, membro do Conselho do Scaling Club da EIC, membro do Hall of Future, além de Líder Digital e Inovador Global no Fórum Econômico Mundial (WEF).

Em 2024, a revista Wirtschaftswoche o selecionou como um dos 30 executivos que moldariam a Alemanha; em 2023, sendo escolhido como Fundador do Ano pelo jornal Handelsblatt. Em 2020, a revista Capital o incluiu na lista dos 40 jovens talentos com menos de 40 anos mais promissores da Alemanha, e recebeu um prêmio de empreendedorismo da Fundação KAUTE.

Goetz fez seu doutorado sobre circuitos quânticos supercondutores na TU Munique e trabalhou como bolsista Marie-Curie em Helsinque, na Universidade Aalto, onde recebeu o título de docente.

Sobre Søren Hein:

Søren conta com mais de 30 anos de experiência como executivo e investidor na área de tecnologia na Europa e na América do Norte. Anteriormente, liderou investimentos em Deeptech na MIG Capital, e também liderou a rodada embrionária da IQM em 2019. Além disto, Hein cofundou e dirigiu uma startup de motores elétricos e atuou como diretor de tecnologia da unidade de negócios de sistemas sem fio da Infineon. Ele possui doutorado em engenharia elétrica e ciência da computação pela UC Berkeley e MBA pelo INSEAD.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder mundial em computadores quânticos supercondutores. A IQM oferece tanto computadores quânticos full-stack no local quanto uma plataforma na nuvem para acessar seus computadores. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alta performance, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas, que têm acesso completo ao software e hardware da IQM. A IQM conta com mais de 300 colaboradores, tendo sede na Finlândia e presença global na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos.

