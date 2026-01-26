Gestão de mudança vira fator crítico para empresas em 2026

Após um ano marcado por instabilidades econômicas e desafios geopolíticos, 2026 se apresenta como um período de consolidação de transformações no ambiente corporativo. Para crescer de forma sustentável, as empresas precisarão ir além da adoção de novas tecnologias e fortalecer a gestão de mudanças como uma competência estratégica de execução. A avaliação é da SMR, consultoria especializada em gestão de mudanças, processos e projetos de transformação.

A entrada definitiva da inteligência artificial (IA) no dia a dia das organizações, aliada à pressão por eficiência e ao acúmulo de iniciativas simultâneas, vem redefinindo a forma como as transformações são conduzidas. De acordo com a perspectiva econômica mundial publicada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), mesmo diante de um cenário global de incertezas e conflitos entre países, o crescimento das empresas deve continuar em 2026, impulsionado pelo avanço da IA.

Nesse contexto, a SMR destaca que a gestão de mudanças deixa de ser apenas um conjunto de ações de apoio e passa a ocupar um papel central na execução da estratégia. “Não basta implementar a mudança no papel. É preciso garantir que ela seja vivida na operação, incorporada às rotinas e sustentada pelas lideranças”, explica Fernando Veroneze, CEO da SMR.

Segundo a consultoria, cinco movimentos devem ganhar protagonismo nas organizações ao longo de 2026:

- A consolidação de equipes híbridas, formadas por pessoas e inteligência artificial, com impacto direto em rotinas, papéis e tomadas de decisão;

- O reconhecimento da fadiga de mudança como risco operacional, exigindo maior disciplina na priorização e na gestão do portfólio de iniciativas;

- Uma liderança mais presente e responsável pela adoção, com atuação ativa na remoção de barreiras e alinhamento entre discurso e prática;

- O avanço da gestão de mudanças orientada por dados, com métricas claras de prontidão, adesão, riscos e performance;

- Modelos de capacitação mais enxutos e contínuos, integrados ao trabalho diário e focados em aprendizagem aplicada.

É diante desse cenário que a SMR vem fortalecendo abordagens integradas de GMO Analytics, combinando dados, método, governança e transferência de capacidade interna. A atuação da consultoria inclui diagnósticos, processo de avaliação estruturado, desenho de planos de mudança, habilitação de lideranças, gestão dos públicos de interesse, comunicação, treinamentos e acompanhamento da adoção.

Com experiência em organizações como COPEL, Ultragaz, Instituto Butantan, Citrosuco e CNPEM, a SMR atua em projetos de transformação digital, cultura orientada a dados, reestruturações organizacionais e implantação de tecnologias corporativas. O foco é apoiar líderes na construção de uma rotina de mudança mais consistente, mensurável e integrada à estratégia do negócio.

“Em 2026, o diferencial competitivo não estará apenas em lançar novas iniciativas, mas em transformar a mudança em uma capacidade organizacional. A atuação de uma consultoria externa acelera esse processo ao trazer uma visão imparcial, ajudar no desenho de planos factíveis e trabalhar junto às lideranças para transferir método e construir autonomia interna”, afirma Veroneze.

Na avaliação da SMR, empresas que conseguirem reduzir a dispersão de esforços, aumentar a clareza de papéis e medir a adoção com disciplina tendem a capturar mais valor de suas transformações — especialmente em um cenário em que a tecnologia avança mais rápido do que a capacidade interna de absorção. Em 2026, a gestão de mudanças se consolida como uma escolha estratégica: ou a organização cria condições para o novo funcionar, ou enfrenta baixa adesão, retrabalho e perda de retorno sobre o investimento.

Sobre a SMR

A SMR é uma consultoria especializada em gestão empresarial, projetos e mudança organizacional. Atua há mais de uma década apoiando organizações em transformações que exigem integração entre processos, tecnologia e pessoas, com foco em adoção, eficiência e sustentação de resultados. Com operação no Brasil e nos Estados Unidos, a SMR atua desde o diagnóstico e desenho da estratégia até a execução e transferência de capacidade para líderes e equipes.