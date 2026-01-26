Dias quentes de verão precisam de hidratação adequada

A água é vital para a sobrevivência, pois transporta nutrientes como glicose, lipídeos, hidratos de carbono, vitaminas e sais minerais pelo corpo. Ademais, tem um papel de transporte e eliminação dos produtos tóxicos pela urina, que são resultantes do metabolismo energético. Composta por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio (H 2 O), a água constitui cerca de 70% do peso corpóreo de um adulto, 80% das crianças e até 90% dos recém-nascidos — devido ao metabolismo acelerado no início da vida.

Além disso, a água contém outros elementos essenciais para o organismo humano, como cálcio, magnésio e sódio. De acordo com a nutricionista Adrianne Machado, coordenadora de Comunicação Corporativa do Departamento de Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil, a hidratação adequada ajuda a manter as estruturas celulares dos tecidos, transportar as substâncias reguladoras dos processos vitais do organismo, manter o bom funcionamento dos rins e a formação adequada das fezes.

“O desequilíbrio hídrico causa complicações sérias ao organismo e, por isso, a recomendação de ingestão constante de água deve ser seguida por pessoas de todas as idades”, orienta. Nas estações mais quentes do ano, o corpo pede ainda mais hidratação porque ocorre transpiração com maior frequência. Adicionalmente, há necessidade de reposição adequada para evitar a desidratação e outros problemas de saúde. Segundo a nutricionista, as necessidades hídricas de cada pessoa dependem de vários fatores, principalmente peso, idade, clima, prática de atividade física e condições de saúde.

Riscos



Em geral, a falta de hidratação adequada pode ter como pior consequência a desidratação, que está associada à perda de sais minerais e de eletrólitos como sódio e potássio. “Quando o nível de água nas células diminui, o corpo se defende fazendo com que os rins reabsorvam mais água e, se o problema se agravar, pode haver repercussão significativa sobre a capacidade do organismo de executar suas tarefas”, adverte a nutricionista. A redução de fluidos em aproximadamente 2% do peso corporal já pode levar a alterações na disposição, na capacidade cognitiva e até mesmo no humor.

No adulto, a carência hídrica pode provocar fraqueza, queda de energia para as atividades habituais, baixa da pressão arterial e, às vezes, tontura. Já a criança costuma ficar mais chorosa, enquanto o idoso pode ficar prostrado ou agitado demais caso fique o dia inteiro sem se hidratar suficientemente. Além da ingestão insuficiente de água, a perda abundante do líquido em casos de vômitos contínuos, diarreias prolongadas, eliminação de grandes quantidades de urina e até mesmo na produção excessiva de suor são causas que levam à desidratação. “Crianças e idosos estão mais vulneráveis ao desequilíbrio hídrico. Por esse motivo, os cuidadores devem estar atentos”, adverte a nutricionista da Yakult do Brasil.

Outras fontes



Embora a água seja a primeira opção na hora da sede, outras fontes também são recomendadas para repor líquido no organismo, como sucos, chás e bebidas isotônicas. “Uma boa alternativa para quem não tem como preparar um suco natural é optar por bebidas prontas para consumo, que podem ser transportadas na bolsa, mochila ou lancheira”, sugere Adrianne Machado.

A Yakult oferece alternativas de sucos sem conservantes, aditivos artificiais ou adição de açúcar que podem ser consumidos por crianças e adultos a qualquer hora do dia. Uma das sugestões é o Suco de Maçã Yakult. Produzido no Brasil desde 1984, o suco preserva ao máximo a riqueza nutricional da maçã e é um dos únicos no mercado com sabor natural da fruta. Em 2024, o Suco de Maçã Yakult conquistou o primeiro lugar no ranking do ‘Paladar Testou’ e recebeu o Selo Ouro. “A bebida foi considerada perfeita, com acidez na medida, sabor da fruta fresca, textura densa e aroma delicioso de maçã”, relata a profissional.

Já o Tonyu é uma bebida formulada à base de extrato de soja combinado com suco de frutas. Por ser de origem vegetal, não contém colesterol ou lactose e, por isso, pode ser consumido inclusive por pessoas que apresentam intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. A terceira sugestão é o Yodel, uma bebida láctea fermentada combinada com suco de frutas, ideal para a hora do lanche, na escola, em casa ou no trabalho. “Seja qual for a opção, o essencial é sempre hidratar muito bem o organismo para ter uma vida mais saudável”, ressalta a nutricionista da Yakult do Brasil.



