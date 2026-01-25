A TOURISE redefine o setor de turismo como uma potência global rumo a US$ 16 trilhões durante o Davos

A TOURISE destacou o papel do turismo como um setor vital que conecta indústrias, economias e regiões para enfrentar desafios globais comuns no Fórum Econômico Mundial em Davos.

His Excellency Ahmed Al?Khateeb, Minister of Tourism of Saudi Arabia and Chairman of TOURISE, convenes executives from Trip.com, Visa, TikTok, PayPal, Salesforce, Forbes, Avolta, ByteDance, and more at Davos 2026

Frequentemente negligenciado como uma indústria isolada, o turismo foi reconhecido pela TOURISE como um setor estratégico, contribuindo com um em cada dez dólares para o PIB global e impulsionando todos os setores em que atua.

Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita e Presidente da TOURISE, afirmou que alianças e colaboração entre setores garantirão o crescimento contínuo do turismo.

“O turismo é mais do que um setor de estilo de vida; ele funciona como um sistema econômico estratégico. A TOURISE serve como uma plataforma onde líderes formam alianças para construir soluções compartilhadas, onde a tecnologia se alinha ao desenvolvimento comunitário, as finançasàsustentabilidade e a educaçãoàmobilidade. Essas parcerias moldarão a próxima década do turismo, criando confiança e um propósito compartilhado para impulsionar o mundo.”

Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, a TOURISE organizou e participou de diversos eventos importantes, incluindo Remodelando o Turismo: Um Mundo de Possibilidades, na Axios House, onde Sua Excelência Al Khateeb se juntou a líderes globais para discutir a crescente relevância estratégica do turismo em meioàtransformação econômica e às mudanças na dinâmica geopolítica.

Dois workshops estratégicos foram os pilares da programação da TOURISE em Davos. ‘O Turismo Pode Salvar o Mundo?’ reuniu líderes seniores de todo o ecossistema turístico e setores correlatos para examinar como o turismo pode contribuir para a resiliência econômica e o desenvolvimento sustentável. A sessão norteará a agenda anual da TOURISE e a cúpula de 2027.

O segundo workshop, ‘Turismo Ativo: Da PerspectivaàAção’, reuniu executivos, tecnólogos e investidores globais para explorar a próxima fronteira do turismo. Com base na Iniciativa de Turismo Ativo lançada na Cúpula em novembro, a sessão avançou no desenvolvimento de um Protocolo de Turismo Ativo, uma estrutura compartilhada projetada para viabilizar sistemas de IA seguros, conectados e interoperáveis ??em todo o setor turístico.

Líderes e executivos da Trip.com, Visa, TikTok, PayPal, Salesforce, Forbes, Avolta, ByteDance e outras empresas participaram dos workshops da TOURISE, ressaltando a amplitude de setores que agora utilizam o turismo como plataforma para crescimento e inovação.

A TOURISE também patrocinou a Recepção Anual de Mulheres Líderes juntamente com o Grupo Adecco, Pinterest, Bayer e APCO. Durante a recepção, Hawazen Nassief, membro do Conselho Consultivo da TOURISE e vice-ministra de Assuntos Internacionais do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, discursou para os participantes, enfatizando a necessidade de promover a ascensão de mulheres a cargos de liderança em um setor onde elas representam quase metade da força de trabalho global.

A Davos marcou o início do calendário global da TOURISE para 2026, que incluirá workshops intersetoriais, relatórios de insights do setor e novas parcerias concebidas para impulsionar o turismo ao centro da transformação global.

O futuro do turismo está sendo moldado agora. Junte-se a esta jornada em tourise.com e faça parte do próximo capítulo na próxima Cúpula TOURISE, em março de 2027.

A TOURISE é a principal plataforma mundial que molda um novo horizonte para o turismo global.

Sob a coordenação do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, a primeira Cúpula TOURISE aconteceu em novembro de 2025 em Riad, reunindo líderes globais para acelerar acordos transformadores e traçar o futuro do setor.

Como uma plataforma permanente, a TOURISE impulsiona ações coordenadas em inovação, mobilidade, cultura e investimento. Ao longo de 2026, culminando em sua segunda Cúpula, em março de 2027, a TOURISE expandirá sua comunidade global, lançará relatórios de insights e avançará em suas iniciativas que transformam ideias ousadas em soluções concretas.

Juntos, podemos moldar os próximos 50 anos do turismo. Para mais informações acesse www.tourise.com

