Conselho de Campeões do Business4Land é lançado em Davos para impulsionar a ação do setor privado em relação à terra e à seca

O Secretariado da Convenção das Nações Unidas para o CombateàDesertificação (UNCCD) e a Presidência da COP16 da UNCCD, liderada pelo Reino da Arábia Saudita, anunciaram hoje o lançamento oficial do Conselho de Campeões da Business4L (B4L) em um evento de alto nível realizado no InTent durante o Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos.

O Conselho de Campeões da B4L reúne CEOs e executivos seniores globais dos setores de agricultura, consultoria, serviços ambientais, moda, alimentos, celulose e papel, energia renovável e tecnologia. O objetivo é impulsionar a liderança do setor privado na restauração de 1,5 bilhão de hectares de terras degradadas até 2030, alinhando a ambição empresarial com as metas globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para clima, biodiversidade e neutralidade da degradação da terra.

“Metade do PIB depende da terra, porque nossa água doce está na terra, nossas fazendas estão na terra, nossas florestas estão na terra, nossas cidades estão na terra, nossas vilas estão na terra, nossas estradas estão na terra. No entanto, a cada ano, 100 milhões de hectares de terra são degradados por causa da manutenção do status quo. Precisamos mudar para uma abordagem diferente”, disse o Dr. Osama Ibrahim Faqeeha, Vice-Ministro do Meio Ambiente da Arábia Saudita e Conselheiro da Presidência da COP16. “Não podemos fazer isso sem a comunidade empresarial. Precisamos de uma grande mudança em nossa atitude em relaçãoàterra e repensar nossos gastos. A boa notícia é que, ao investir em terra, não há perdas, só ganhos.”

O Conselho apoiará as ações da B4L alinhadas com a Agenda de Ação de Riade para catalisar ações do setor privado, lançada na COP16 em Riade, em dezembro de 2024, onde mais de US$ 12 bilhões foram prometidos para restauração de terras e resiliênciaàseca, incluindo contribuições do Grupo de Coordenação Árabe, do Banco Islâmico de Desenvolvimento, do Fundo da OPEP e do Governo da Arábia Saudita. O Conselho de Campeões da B4L aproveitará esse impulso por meio de ações empresariais coordenadas.

“Há um custo para a inação e uma enorme receita que advirá da ação: para cada dólar investido em terras, serão gerados cerca de 30 dólares em receita”, disse Yasmine Fouad, Secretária Executiva da UNCCD. “A iniciativa B4L é a única plataforma oficial e formal do setor privado, fora das convenções da ONU, que abrange desde mudanças climáticas até biodiversidade, e que de fato existe atualmente. Esta não é uma contribuição voluntária; é parte da Responsabilidade Social Corporativa.”

Impulsionando a Ação Empresarial para a Regeneração de Terras

Os objetivos do Conselho de Campeões da B4L incluem mobilizar capital privado e ações corporativas para ampliar modelos de negócios regenerativos e que impactem positivamente a terra; defender casos de negócios e investimentos para a restauração de terras, resiliênciaàseca, segurança alimentar e bem-estar da comunidade; fomentar a colaboração entre empresas em toda a cadeia de valor; e apoiar o alinhamento de políticas por meio de um diálogo público-privado estruturado com governos e instituições multilaterais.

O Conselho também desempenhará um papel fundamental no apoioàimplementação da Parceria Global de Riade para a ResiliênciaàSeca (RGDRP), lançada para enfrentar os crescentes riscos de seca por meio de ações globais coordenadas.

Durante o lançamento em Davos, os líderes corporativos fundadores destacaram a restauração de terras como um imperativo urgente para os negócios.

O diretor-geral da Nexira enfatizou a necessidade de impacto mensurável e fornecimento sustentável em toda a cadeia de valor agrícola, enquanto o Vice-Presidente Executivo de Sustentabilidade da Suzano destacou como o manejo florestal regenerativo fortalece a biodiversidade e a resiliência financeira a longo prazo. Além disso, o fundador da Gut & Bösel compartilhou dicas práticas sobre como construir a saúde do solo e reverter a degradação da terra por meio da inovação no nível da propriedade rural.

O lançamento marca um marco importante para posicionar a terra no centro das agendas climáticas e de desenvolvimento, ao mesmo tempo que destaca o papel fundamental do setor privado na aceleração de um futuro regenerativo e positivo para a terra.

