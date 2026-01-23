"E eu escolhi viver": o velejador cego Mitsuhiro Iwamoto sobe ao palco do WEF

Mitsuhiro Iwamoto, velejador japonês cego radicado em San Diego, apresentou uma palestra na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial 2026 em 21 de janeiro (horário local). Ele realizará a primeira travessia transpacifica solo e sem paradas do mundo feita por uma pessoa cega, como parte do projeto "Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027" (projeto de travessia solo do Pacífico por velejador cego 2027).

Hiro Iwamoto / Global Keynote Speaker, First Totally Blind Sailor to Cross the Pacific

Na primavera de 2027, ele tentará realizar uma travessia transpacífica solo e sem paradas, navegando sozinho em um veleiro de 28 pés desde San Diego, na Costa Oeste dos Estados Unidos, até Amakusa, na província de Kumamoto, Japão, sem fazer escalas em portos.

O tema de sua palestra foi "Navegando por entre barreiras". Ele contou que, desde que perdeu a visão aos 13 anos, decidiu seguir em frente encarando desafios. Um dos trechos mais impactantes de sua fala foi a reflexão: "diante daquela escuridão, eu tinha uma escolhaàminha frente: desistir ou viver. E eu escolhi viver".

Mesmo depois de não conseguir completar sua primeira travessia do Pacífico, Iwamoto escolheu o desafio mais uma vez. Essa decisão resultou em uma travessia de sucesso em 2019, momento que descreveu com estas palavras: "um sonho que havia sido afogado em escuridão finalmente chegouàcosta, agora cheio de luz".

Ao comentar sobre a travessia transpacífica solo e sem paradas planejada para 2027, ele concluiu dizendo: "não é para provar do que sou capaz, mas para explorar o que é possível. Os limites não são definidos pelos outros. Eles são superados pelas nossas escolhas".

Suas palavras foram recebidas com aplausos calorosos da plateia.

Uma coletiva de imprensa relacionadaàtravessia será realizada em 28 de janeiro de 2026, às 13h (horário local), na Point Loma Marina, em San Diego, EUA.

