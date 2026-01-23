Assine
Mundo Corporativo

A Cúpula Mundial de Governos 2026 terá a maior participação internacional até o momento

A WGS 2026 promove Fórum de Investimentos de Alto Nível para a América Latina e o Caribe e a primeira edição global da Cúpula dos Laureados Mundiais

23/01/2026 17:12

A edição de 2026 da Cúpula Mundial de Governos (WGS) contará com a maior participação internacional desde sua criação e reunirá diversos fóruns históricos, consolidando sua crescente importância e relevância global.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260122236238/pt/

The 2026 edition of the World Governments Summit is set to welcome the largest-ever international participation in the Summit's history, including 35+ heads of state and 150+ governments, as well as landmark forums, such as the World Laureates Summit, that are marking their global debut (Photo: AETOSWire)

The 2026 edition of the World Governments Summit is set to welcome the largest-ever international participation in the Summit's history, including 35+ heads of state and 150+ governments, as well as landmark forums, such as the World Laureates Summit, that are marking their global debut (Photo: AETOSWire)

A lista de corporações e instituições de conhecimento líderes mundiais presentes no fórum global inclui o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Corporação Financeira Internacional (IFC), um membro do Banco Mundial, além de mais de 35 chefes de Estado, delegações governamentais e mais de 150 governos.

A WGS 2026 também acolhe diversos fóruns de classe mundial, nomeadamente o Fórum da Nova Rota da Seda, o Fórum de Investimento de alto nível liderado pela IFC - América Latina e Caribe, a 10ª Conferência de Cooperação Internacional em colaboração com a Associação dos Estados do Caribe e o Fórum do Futuro da Economia.

Também a marcar a sua estreia global fora de Xangai, na China, está a Cúpula Mundial dos Laureados (WLS), que reúne vencedores do Prémio Nobel, do Prémio Turing, da Medalha Fields, do Prémio Grandes Mentes Árabes e importantes laureados científicos internacionais. O evento, que decorre de 3 a 5 de fevereiro, será o maior do género a ser organizado em colaboração com a Associação Mundial de Laureados e reunirá laureados e líderes mundiais para formular soluções científicas direcionadas para desafios globais prementes.

Entre os participantes confirmados, destacam-se Michael Levitt (Prémio Nobel da Química de 2013), Kip Thorne (Prémio Nobel da Física de 2017) e John Hopcroft (Prémio Turing de 1986).

Os resultados da Cúpula Mundial de Laureados serão anunciados durante a WGS 2026.

A Cúpula Mundial de Governos 2026 será realizada de 3 a 5 de fevereiro, com o tema “Moldando os Governos do Futuro”, e contará com a maior participação internacional da história da Cúpula.

Com mais de 320 sessões, a Cúpula reunirá mais de 100 organizações internacionais e regionais e mais de 450 personalidades globais, incluindo presidentes, ministros, especialistas, líderes de opinião e tomadores de decisão.

A agenda da Cúpula Mundial de Governos 2026 apresenta 24 fóruns globais especializados, dedicados a antecipar tendências futuras em setores vitais.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Ahmed Yahya

ayahya@apcoworldwide.com


Fonte: BUSINESS WIRE

