Seguro viagem corporativo cresce com viagens a trabalho

O crescimento das viagens a trabalho no Brasil tem ampliado a demanda por seguro viagem corporativo, que passa a integrar de forma mais estruturada as políticas de deslocamento das empresas. Dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) indicam que o setor manteve trajetória de alta ao longo de 2025, superando os resultados registrados no ano anterior.

Segundo a entidade, o faturamento do mercado de viagens corporativas somou R$ 12,7 bilhões entre janeiro e novembro de 2025, com desempenho ligeiramente superior ao observado no mesmo período de 2024. A projeção é que o setor encerre o ano com cerca de R$ 14,3 bilhões, acima dos R$ 13,5 bilhões registrados em 2024, configurando um novo recorde para o segmento.

Com a maior frequência de deslocamentos profissionais, empresas passaram a reforçar mecanismos de proteção aos colaboradores em trânsito. De acordo com Alessandra Monteiro, diretora técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás, a agenda de viagens a trabalho ganha relevância como instrumento de gestão de risco, ao oferecer coberturas como assistência médica e hospitalar, suporte em casos de atraso ou cancelamento de voos, além de proteção contra extravio de bagagem e despesas emergenciais.

“Em ocorrências mais complexas, como emergências médicas ou acidentes, a apólice pode incluir o custeio de hospedagem para acompanhantes, o que contribui para reduzir impactos logísticos e financeiros durante a viagem”, descreve a especialista.

Segundo Monteiro, a adoção do seguro tem sido impulsionada principalmente pela busca por previsibilidade de custos e padronização de processos, especialmente em empresas com operações distribuídas em diferentes regiões do país e no exterior. “Diante da expansão contínua das viagens corporativas, o seguro viagem tende a se consolidar como um item permanente nas políticas de mobilidade empresarial”, afirma.

Mais informações

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O seguro viagem oferece cobertura para assistência médica, despesas odontológicas e cancelamento de viagens. Voltado às necessidades das empresas, o produto corporativo garante assistência aos funcionários em deslocamentos profissionais, com coberturas adaptadas ao perfil corporativo.