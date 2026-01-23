Curso em São Paulo fornece ferramentas para empreender

Evolua 360 chega à sua 5ª edição focando em inteligência emocional, gestão e ferramentas práticas para quem deseja abrir o próprio negócio em 2026. O Brasil encerrou 2025 com a marca histórica de mais de 4,6 milhões de novos pequenos negócios, segundo dados do Mapa de Empresas e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Esse movimento reflete um desejo latente: pesquisas indicam que 60% dos brasileiros sonham em ter o próprio. No entanto, a transição entre ser funcionário no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e tornar-se empresário exige mais do que coragem; exige método.

Para suprir essa lacuna de preparação, a Domperf, especialista em desenvolvimento e performance, realiza nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro a 5ª edição do Evolua 360. A imersão intensiva, que acontece no bairro da Bela Vista, em São Paulo, foi desenhada especificamente para quem deseja estruturar uma ideia de forma gradativa e segura.

Bruno Rosa, managing director da Domperf High Performance, empresa de treinamento de alto desempenho profissional e consultoria empresarial, vê a profissionalização como antídoto à mortalidade empresarial e explica: “Enquanto o ‘empreendedorismo por necessidade’ deu o tom em anos anteriores, 2026 marca o auge do empreendedorismo por oportunidade e planejamento. Dados do relatório GEM (Global Entrepreneurship Monitor) do Sebrae, que traz um retrato do empreendedorismo no Brasil, apontam que o medo de fracassar entre os brasileiros caiu para 51,8%, indicando uma maior disposição para investir, desde que haja conhecimento técnico”.

Ainda de acordo com Bruno, muitas pessoas desejam a independência, mas sentem falta de ferramentas para começar. “O Evolua 360 oferece a estrutura necessária para quem quer sair do CLT de forma estratégica”, afirma.

Diferente de cursos puramente teóricos, a imersão é dividida em dois sábados de exercícios práticos e dinâmicas de grupo, cobrindo os pilares que costumam ser o “calcanhar de Aquiles” do novo empresário.

Dia 1 (31/01) – Gestão e Mentalidade: foco em independência financeira, organização pessoal, produtividade e inteligência emocional.

Dia 2 (07/02) – Estratégia e Execução: treinamento em técnicas de persuasão, negociação e a criação de um “Plano de Jogo” com metas reais.

A proposta é que o participante não saia apenas com teoria, mas com um mapa claro dos seus próximos passos, minimizando os riscos inerentes à abertura de um CNPJ.

Serviço

Evento: Imersão Evolua 360 (5ª Edição)

Datas: 31 de janeiro e 07 de fevereiro de 2026

Horário: Das 9h00 às 18h00

Local: Rua Treze de Maio, 681, São Paulo–SP (Bela Vista) Inscrições e Informações: https://domperf.com.br/evolua360/

Realização: Domperf