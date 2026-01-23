InfinitePay segue com menor índice de reclamações do Brasil

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, consolida sua posição como a instituição com o menor índice de reclamações entre as 15 maiores do país no Ranking do Banco Central, ampliando a distância positiva em relação aos concorrentes, de acordo com dados do quarto trimestre de 2025.

No período, a InfinitePay registrou um índice de reclamações de 6,43, ainda menor do que o patamar observado no trimestre anterior — também o mais baixo entre a concorrência. O ranking do Banco Central considera a estimativa de reclamações procedentes por milhão de clientes de cada instituição.

Para efeito de comparação, as três instituições mais reclamadas do ranking apresentaram índices de 55,52, 51,92 e 43,89 — o que representa níveis de reclamações aproximadamente 763%, 707% e 583% maiores, respectivamente, em relação ao índice da InfinitePay.

“Estamos consolidando nossa posição como a empresa com o menor índice de reclamações do Brasil. Esse resultado mostra que é possível crescer de forma acelerada sem abrir mão da qualidade da experiência do cliente, atacando as causas dos problemas e não apenas reagindo a eles”, afirma Gabriel Bernal, CXO (Chief Experience Officer) da CloudWalk.

Com um número de contas abertas que mais do que dobrou nos últimos 12 meses, para mais de 15 milhões, a InfinitePay mantém uma estrutura de atendimento que combina tecnologia avançada e foco no cliente.



Um dos protagonistas desse modelo é o Claudio Walker, agente de inteligência artificial (IA) responsável por solucionar cerca de 90% das solicitações de suporte sem interação humana, utilizando aprendizado de máquina e análise de dados em tempo real para oferecer respostas rápidas e precisas.

Segundo Bernal, a jornada da InfinitePay com inteligência artificial no atendimento começou há pouco mais de dois anos, quando profissionais com as melhores notas de satisfação aplicaram sua experiência para criar e treinar o agente. “A liderança da InfinitePay em qualidade de atendimento reforça que os clientes buscam ter seus problemas resolvidos com eficiência, clareza e empatia. E é isso que temos conseguido entregar de forma consistente, aliando inteligência artificial e uma equipe de atendimento altamente capacitada”.

Outro pilar dessa estratégia é o time de Ouvidoria da CloudWalk, que atua de maneira integrada à experiência do cliente e com agilidade na resolução de conflitos. Com uso intensivo de IA aliado à sensibilidade humana, a Ouvidoria reforça uma operação centrada no cliente e focada na satisfação dos empreendedores.

O Ranking de Reclamações do Banco Central é público e está disponível no site da instituição.