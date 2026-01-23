Assine
IA vira “funcionário extra” de pequenos negócios no Brasil

Levantamento da InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, mostra que assistentes de IA já executam pagamentos, controlam o caixa e apoiam decisões estratégicas de micro e pequenos empreendedores no Brasil

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/01/2026 13:46

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta para responder dúvidas simples e passou a assumir tarefas operacionais essenciais na gestão financeira de pequenos negócios, atuando como um “funcionário extra”. A conclusão é de um levantamento da InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, que analisou milhões de interações com o assistente inteligente JIM, disponível dentro do aplicativo.

Os dados mostram que o uso de IA pelos micro e pequenos empreendedores brasileiros se concentra hoje em cinco grandes frentes: execução de pagamentos e transações financeiras; consultoria e pesquisa em tempo real para apoiar decisões; auditoria e controle financeiro; criação de campanhas de marketing para redes sociais e WhatsApp; e análise de crédito e simulações financeiras para apoiar a expansão do negócio.

O movimento observado no Brasil segue uma tendência global. A adoção da IA em países da América Latina pode elevar a produtividade de 1,9% a 2,3% ao ano, a partir de 2030. Essa aceleração tem potencial de gerar um incremento de até US$ 1,7 trilhão anualmente para a economia regional, aponta estudo do Fórum Econômico Mundial, em parceria com a consultoria McKinsey, com 130 executivos sênior de organizações públicas e privadas. 

Para Rafael Artusi, Head de Produto da InfinitePay e um dos líderes no desenvolvimento do JIM, o estudo confirma a maturidade digital do mercado brasileiro, que adotou a IA por necessidade de eficiência, e não por “hype”.

“Existe um mito de que o pequeno negócio é avesso à tecnologia. Os dados do levantamento mostram o contrário: o empreendedor brasileiro é extremamente rápido em adotar o que traz eficiência”, afirma. “Quando o JIM foi lançado, em março do ano passado, muitos começaram a interagir por curiosidade. Ao longo do tempo, passaram a usar a IA de forma prática, com impacto direto nas vendas e na rentabilidade.”

Top 5 aplicações do JIM da InfinitePay

Com um alto volume de interações em uma base de clientes que supera os 6 milhões, o JIM da InfinitePay consolida-se como plataforma de IA generativa voltada a micro e pequenos empreendedores no Brasil.

A ferramenta atua como um “funcionário extra” ao combinar dados do dia a dia do negócio - como vendas, fluxo de caixa e ticket médio - com modelos avançados de inteligência artificial.

Os gráficos de interação ao longo do ano revelam que os empreendedores expandiram o uso da IA para frentes operacionais distintas. As cinco principais aplicações são:

1. Finanças automatizadas
Uma parte relevante das interações envolve pagamentos e transações financeiras. O dado indica um aumento de confiança: o empreendedor deixou de apenas “conversar” com a IA e passou a delegar a movimentação efetiva do dinheiro, como transferências e pagamentos recorrentes, reduzindo a burocracia bancária do dia a dia.

2. Consultor conectado
Além de analisar os dados do próprio negócio, o JIM atua como um conselheiro. Empreendedores utilizam o assistente para tarefas que envolvem base de conhecimento e buscas na internet, com pesquisas em tempo real para apoiar decisões como precificação e renovação de estoque.

3. Controle em tempo real
Relatórios de vendas e extratos aparecem com frequência nas interações, indicando um comportamento de “gestão instantânea”, em que o empreendedor acompanha diariamente a saúde financeira e a previsibilidade do negócio. O JIM consegue responder em tempo real perguntas como “Qual dia é melhor para vender mais?” ou “Quais horários são os de maior movimento” para ajudar o empreendedor a tomar decisões para o seu negócio.

4. Agência de marketing integrada
A ferramenta de criação de imagens vem ganhando cada vez mais tração dentro da plataforma, ajudando empreendedores a expor seus produtos e seu negócio em canais de comunicação. O JIM estrutura campanhas completas, sugere legendas, desenha estratégias para WhatsApp e adapta a comunicação para diferentes redes sociais.

5. Estratégia de crescimento
Outro uso relevante está no apoio à expansão do negócio. O assistente ajuda na avaliação e simulação de acesso a crédito, analisando a viabilidade financeira e a melhor estratégia para pagar empréstimos. Em muitos casos, o crédito vira um instrumento fundamental para melhorar o fluxo de caixa, comprar mais insumos e aumentar o volume de vendas e o JIM atua como um conselheiro neste aspecto. 

Para Artusi, o avanço do uso da IA marca uma mudança estrutural na forma como pequenos negócios operam no Brasil. “A IA deixa de ser apenas uma ferramenta de apoio e passa a fazer parte do time do empreendedor. É como ganhar um reforço na equipe, disponível o tempo todo, que entende o negócio, antecipa decisões e ajuda a crescer de forma mais estratégica e sustentável”, conclui.



Website: https://infinitepay.onelink.me/JmLI/7l34rqag

