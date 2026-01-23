Gold Spell projeta faturamento de R$ 500 milhões em 2026

A marca Gold Spell, especializada em cosméticos capilares, encerrou o último ano com faturamento aproximado de R$ 420 milhões e projeta alcançar R$ 500 milhões em 2026. A meta da empresa reflete tanto a consolidação de sua atuação no mercado nacional quanto a estratégia de expansão em canais digitais e físicos, além da internacionalização.



De acordo com Anderson Morais, CEO da Gold Spell, a companhia tem buscado fortalecer sua presença em diferentes frentes, especialmente no último ano. “Recentemente adquirimos uma agência focada em marketing direto, que será fundamental neste processo. Pretendemos também dobrar o número de quiosques no Brasil, atualmente são 42, e abrir três novos pontos de distribuição em Pernambuco, Bahia e Pará, o que otimizará os prazos de entrega. Além disso, vamos ampliar nosso Marketing Cher, focando em celebridades”, ressalta.



O desempenho da companhia se insere em um cenário de crescimento contínuo do setor de beleza no Brasil. Dados da consultoria Mordor Intelligence indicam que o mercado nacional deve atingir USD 52,56 bilhões até 2030, impulsionado pela maior consciência dos consumidores sobre cuidados pessoais, aumento da renda disponível e influência das mídias sociais.

No segmento de cuidados capilares, a expectativa é que o mercado alcance US$ 7,70 bilhões até 2028, em resposta à crescente incidência de problemas relacionados à saúde dos fios.



Informações divulgadas pela NielsenIQ apontam ainda que os consumidores brasileiros estão entre os mais comprometidos com a beleza globalmente: 72% afirmam que nunca deixariam de comprar cosméticos, índice 12 pontos superior ao registrado nos Estados Unidos. Esse comportamento reforça a relevância do setor e sustenta as projeções de empresas como a Gold Spell.



Anderson Morais destaca que o digital tem papel central na estratégia da companhia. “Hoje, 80% do faturamento vem das mídias e do digital, que se consolidaram como nosso maior ponto de vendas. Os outros 20% são provenientes dos quiosques físicos”, afirma.

Para o executivo, o fortalecimento da confiança do consumidor nas compras online é um dos principais elementos que distinguem 2026 dos anos anteriores. “O público passou a acreditar muito mais no ambiente digital, especialmente após o período entre 2019 e 2021. A consolidação e o avanço dos marketplaces também tiveram um papel decisivo nesse processo, ao ampliar a sensação de segurança nas transações e beneficiar todo o ecossistema do comércio eletrônico”, destaca.

A empresa também orienta sua estratégia para lançamentos voltados a públicos específicos. Entre os projetos em desenvolvimento estão uma linha dedicada a cabelos cacheados e outra focada em reconstrução capilar, direcionada a consumidores que enfrentam danos severos nos fios.

“Todas as linhas apresentam alto potencial de crescimento, desde que sejam trabalhadas com o público adequado. Temos uma base sólida de consumidoras de cabelos alisados, mas estamos ampliando nossa atuação com produtos pensados para nichos específicos”, explica.



O CEO também destaca que a inovação, na visão da companhia, não está necessariamente associada a produtos revolucionários, mas ao desenvolvimento de soluções estratégicas e acessíveis. “Nossa proposta não é criar itens inéditos a qualquer custo, e sim ampliar o catálogo com produtos de preços acessíveis, capazes de atender diferentes públicos e suprir demandas específicas”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da expansão nacional, a Gold Spell mantém o projeto de internacionalização, com planos de consolidar a marca no mercado europeu em breve, por meio da otimização do seu setor logístico.



O portfólio da Gold Spell inclui linhas de shampoos, condicionadores, máscaras e tônicos voltados à saúde dos fios, além de perfumes, hidratantes e body splashes para cuidados corporais, produtos de skincare e suplementos alimentares. A diversidade de categorias busca reforçar a estratégia de atender diferentes perfis de consumidores e ampliar a participação no mercado.



Para o CEO, mesmo os produtos líderes de vendas precisam ser constantemente revisados. “Tudo tem um tempo de vida útil. O principal é preservar a cultura da empresa e mantê-la sempre alinhada. Por isso, focamos na evolução e em melhorar o que já temos”, conclui o executivo.



Para saber mais, basta acessar: https://goldspell.com.br/