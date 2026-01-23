BTC celebra avanço nas vendas em encontro com compradores

O Betim Trade Center (BTC) promoveu, no dia 29 de novembro, o seu segundo evento de relacionamento, reunindo cerca de 150 convidados. Durante o encontro, realizado em Betim (RG) na sede da G-Top, empresa envolvida no desenvolvimento do empreendimento, os compradores receberam uma moeda comemorativa criada especialmente para marcar o início de uma nova fase do projeto.

A primeira etapa do lançamento teve um desempenho que excedeu as expectativas, registrando 55% das unidades comercializadas entre o pré-lançamento e o lançamento oficial.

Situado em uma área considerada estratégica de Betim, o Betim Trade Center é apontado como um dos maiores empreendimentos do segmento logístico-industrial da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O projeto reúne lotes a partir de 1.000 m², com perfil voltado às atividades comerciais e industriais, além de infraestrutura planejada para atender operações de maior porte.

Vagner Costa, CEO da VNC Realty e coordenador de vendas do Betim Trade Center, explica que a moeda comemorativa foi concebida como um símbolo do momento vivido pelo BTC e da visão de longo prazo que orienta o projeto.

“De um lado, a moeda traz o símbolo oficial do empreendimento, representando a consolidação do projeto como um novo polo comercial e industrial em Betim. Do outro, aparece o símbolo do Bitcoin, referência direta ao mercado financeiro e à ideia de valorização, inovação e investimento estratégico”, detalha.

Segundo o executivo, a escolha não é casual. De acordo com ele, a sigla BTC, além de identificar o Betim Trade Center, é mundialmente reconhecida como a abreviação do Bitcoin, ativo associado a crescimento, visão de futuro e reserva de valor.



“Ao unir esses dois universos em uma única peça, a moeda estabelece um paralelo simbólico entre o empreendimento e a lógica de investimento: antecipação, confiança e potencial de valorização ao longo do tempo”, analisa.

Estrutura do projeto impulsiona vendas

Segundo o profissional, o resultado nas vendas está relacionado às características do empreendimento, entre eles a localização próxima ao Aeroporto de Betim, a flexibilidade na configuração dos terrenos (com áreas a partir de 1.000 m² e possibilidade de unificação de lotes) e o zoneamento que permite a instalação de atividades industriais e logísticas.

“O volume de vendas registrado nas etapas iniciais do Betim Trade Center reforça a percepção do mercado em relação ao empreendimento e à atratividade da região de Betim. Mesmo diante de um Valor Geral de Vendas (VGV) elevado, o ritmo de comercialização alcançado em curto espaço de tempo indica aceitação do conceito do projeto por parte do mercado”, reforça.

Entre os participantes, a percepção foi de satisfação com o momento do empreendimento. Compradora na primeira fase, Stella Magalhães, proprietária da Transportadora Bonança, afirma que a escolha pelo projeto foi a visão de um empreendimento com perspectiva de valorização. “Receber essa moeda simbólica representa, para mim, o começo de uma trajetória promissora”, comemora.

Para o coordenador de vendas, eventos de relacionamento, como o segundo encontro promovido pelo Betim Trade Center, têm papel relevante no fortalecimento da confiança dos investidores e no estímulo à tomada de decisão.

“Ao reunir compradores e interessados, essas iniciativas favorecem o networking entre empresários, que passam a conhecer antecipadamente quem serão seus futuros vizinhos, ampliando as possibilidades de parcerias e a geração de novos negócios”, afirma.

Próximas etapas e projeções de vendas

A expectativa da equipe é de manutenção do ritmo de vendas ao longo das próximas etapas de comercialização. Para 2026, está previsto um volume significativo de obras de infraestrutura no empreendimento, o que deve impulsionar o interesse de novos compradores. Com esse avanço, a projeção é atingir ao menos 75% das unidades comercializadas até o fim de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://betimtradecenter.com.br/