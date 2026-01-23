Chapecó consolida protagonismo no mercado imobiliário

Chapecó tem se destacado como uma das cidades mais dinâmicas do Sul do Brasil, consolidando-se como polo regional em economia, serviços e urbanização. O avanço populacional, aliado à forte geração de empregos e ao aumento do poder de consumo, tem pressionado o mercado imobiliário local a expandir sua oferta de empreendimentos residenciais e comerciais.



De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do município superou a marca de 282 mil habitantes em 2025. Com um PIB per capita próximo de R$ 70 mil, Chapecó figura entre as cidades catarinenses com maior dinamismo econômico. Esse crescimento se reflete diretamente na demanda por moradias, espaços comerciais e novos terrenos e galpões, criando um ciclo virtuoso de investimentos imobiliários.



Segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o mercado imobiliário brasileiro fechou o segundo trimestre de 2025 com desempenho estável tanto na comercialização quanto no lançamento de unidades, mantendo resultado positivo em relação ao trimestre anterior. No mesmo período, as vendas do programa Minha Casa, Minha Vida cresceram 11,9%.



No âmbito local, informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgadas pela Prefeitura de Chapecó, apontam que a cidade ficou em 11º lugar no Brasil na geração de empregos no comércio em 2025, atingindo a segunda colocação geral no estado de Santa Catarina no primeiro semestre, e o 1º lugar nacional no mês de Janeiro, a frente de capitais e grandes cidades como Macapá, Palmas no Tocantins e Maringá no Paraná.



Para Leandro Lorenzon, consultor imobiliário e fundador da Lorenzon Imóveis, esse cenário tem transformado Chapecó em um dos maiores canteiros de obras do país. “Entre população residente e flutuante, a cidade tem crescido de forma acentuada, ultrapassando importantes cidades brasileiras. Essa migração de pessoas que buscam morar com a qualidade de vida e segurança do interior, aliada às milhares de oportunidades de trabalho e empreendedorismo, têm pressionado o mercado imobiliário a oferecer cada vez mais opções de moradias, tanto temporárias quanto definitivas”, afirma.



O executivo destaca ainda que, de acordo com dados do Sinduscon Oeste, entre 2021 e 2024 foram aprovados pela Prefeitura Municipal mais de 5 milhões de metros quadrados em obras e projetos, confirmando uma média crescente superior a 1 milhão de m² por ano.



“Posso afirmar que Chapecó é a nova Goiânia brasileira, um misto de economia baseada no agronegócio e no mercado imobiliário. É uma cidade que cresce de forma ordenada e sustentável, com forte gestão pública e grandes investimentos em todos os setores, sendo um importante polo do Sul do Brasil em eventos de negócios, tecnologia, logística, desenvolvimento humano e qualidade de vida”, observa.



Segundo ele, o aumento no poder de compra e na geração de empregos e oportunidades de negócios têm impulsionado diretamente a procura por imóveis de médio e alto padrão. “Novos moradores, com crescimento populacional superior a 10 mil pessoas por ano, e renda mais alta, elevam a procura por imóveis de médio e alto padrão, enquanto empresas exigem salas e barracões”, avalia.



Lorenzon destaca ainda que as tendências de desenvolvimento imobiliário em Chapecó incluem verticalização em áreas centrais, bairros planejados na periferia e cada vez mais condomínios de médio e alto padrão. “Essas dinâmicas elevam o metro quadrado em áreas centrais e já atraem parcerias internacionais, como é o caso da grife italiana Tonino Lamborghini, sendo que os principais empreendimentos em andamento na cidade ultrapassam a casa dos 4 mil imóveis no ano e R$ 1,1 bilhão em VGV (Valor Geral de Vendas)”, afirma o especialista.



Chapecó também tem atraído investidores de outras regiões, favorecida por sua posição estratégica. “A cidade funciona como um centro gravitacional metropolitano em um raio de 100 km que reúne mais de 1.5 milhão de habitantes. Essa posição reforça a segurança percebida, pois pode garantir demanda estável e orgânica de toda a região, independentemente de ciclos políticos e econômicos nacionais e internacionais”, ressalta.



Os investimentos públicos municipais também têm papel relevante impulsionando os investimentos privados. Com orçamento aprovado para 2026 na ordem de R$ 2,1 bilhões, Chapecó já conquistou a oitava posição nacional na taxa de investimento público (percentual do orçamento que é aplicado em investimentos), segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios, superando capitais brasileiras como Porto Alegre e Curitiba.



Para Lorenzon, as perspectivas para os próximos anos são bastante positivas. “O mercado imobiliário de Chapecó deve crescer acima de 3% ao ano na construção civil, impulsionado pela demanda de até 8 mil moradias anuais, forte migração regional e investimentos públicos e privados. Por isso, estamos investindo em expansão digital e parcerias estratégicas, além de atribuir tecnologia de ponta junto à qualificação constante da equipe da Lorenzon Imóveis”, projeta.



Segundo o especialista, o relacionamento próximo com construtoras e incorporadoras também fortalece a posição da empresa. Essas parcerias têm potencial de garantir o acesso em primeira mão a projetos premium, elevando o ROI em 20 a 30% acima da média e inteligência de mercado antecipada.

“Esse ecossistema relacional multiplica as oportunidades e a confiança de mercado, com foco em tornar a empresa uma parceira aos investidores no boom de 7 milhões de m² planejados em Chapecó”, conclui.



