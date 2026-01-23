Consórcio imobiliário avança e amplia acesso à casa própria

O consórcio de imóveis no Brasil tem sido utilizado para aquisição, construção ou reforma e se insere no contexto de maior busca por planejamento financeiro e previsibilidade no médio e longo prazo, em diferentes regiões do país.

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram que o consórcio imobiliário apresentou aumento significativo nas vendas de cotas ao longo de 2025, acompanhado pela expansão do volume total de créditos disponibilizados e pela elevação no número de consorciados ativos. Os indicadores apontam para o fortalecimento da modalidade dentro do sistema de consórcios, em um cenário de maior seletividade na concessão de financiamentos tradicionais.

“O consórcio de imóveis vem se consolidando como uma alternativa estruturada para quem deseja acessar o mercado imobiliário de forma planejada, sem a incidência de juros”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios. Segundo ele, o crescimento do segmento reflete uma mudança no comportamento do consumidor, que busca organização financeira e previsibilidade patrimonial ao longo do tempo.

A expansão do sistema de consórcio imobiliário está associada às características do modelo, que permite atender tanto consumidores que planejam a compra do primeiro imóvel quanto aqueles que buscam alternativas para ampliar, construir ou reformar patrimônios já existentes.

Outro diferencial da modalidade é a possibilidade de utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para oferta de lance ou amortização do saldo devedor, ampliando as opções disponíveis ao consorciado no momento da contemplação. Esse mecanismo contribui para maior flexibilidade no planejamento financeiro e na organização do orçamento familiar.

“A previsibilidade das parcelas e a possibilidade de usar o FGTS tornam o consórcio uma ferramenta alinhada ao planejamento patrimonial, especialmente para quem pensa em comprar ou melhorar um imóvel nos próximos anos”, explica Marcelo Lucindo. De acordo com ele, a modalidade tem atraído diferentes perfis de consumidores, com objetivos distintos dentro do mercado imobiliário.

Para o CEO da Evoy, com a ampliação do acesso à informação e o avanço da educação financeira, o consórcio imobiliário consolida sua relevância como instrumento de acesso gradual à casa própria. “A modalidade mantém trajetória de crescimento e segue integrada às estratégias de planejamento financeiro de longo prazo no Brasil”, finaliza o executivo.