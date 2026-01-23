O crescimento das viagens rodoviárias entre Brasil e Argentina, impulsionado pelo turismo de fronteira e pela busca por alternativas econômicas ao transporte aéreo, tem transformado Foz do Iguaçu em um dos principais pontos de saída de motoristas brasileiros rumo ao Mercosul. Dados da Receita Federal indicam que cerca de 11 mil veículos cruzam diariamente a Ponte Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu a Puerto Iguazú, somando aproximadamente 4,1 milhões de veículos por ano na fronteira com a Argentina. Em 2025, o governo argentino também registrou recorde na aduana de Puerto Iguazú, com 7,59 milhões de pessoas passando pela ponte ao longo do ano, mostrando a força desse corredor para o turismo e o comércio entre os dois países.

Esse aumento de fluxo ocorre em paralelo ao avanço das viagens internacionais realizadas por moradores do Brasil. Um levantamento aponta que as viagens internacionais cresceram 11,1% em 2024 em relação a 2023, enquanto estudo encomendado pelo Ministério do Turismo indica que 59 milhões de brasileiros declararam intenção de viajar no verão 2024/2025. Nesse cenário, o Seguro Carta Verde volta ao centro das atenções de quem pretende dirigir até a Argentina, o Paraguai ou o Uruguai, especialmente em rotas que passam por Foz do Iguaçu.

O Seguro Carta Verde é uma apólice de responsabilidade civil internacional obrigatória para veículos emplacados no Brasil que circulam em países do Mercosul, cobrindo danos materiais, corporais e morte causados a terceiros não transportados em acidentes de trânsito fora do país. A definição consta em publicações oficiais da Superintendência de Seguros Privados (Susep), que ressalta o caráter obrigatório do seguro para veículos que cruzam as fronteiras do bloco. Conteúdos recentes da Economize On reforçam que a proteção é exigida na entrada de veículos brasileiros na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, garantindo segurança jurídica ao motorista e às vítimas em caso de sinistro.

Matérias da Smartia explicam que a cobertura se limita a terceiros, incluindo despesas médicas, hospitalares, danos materiais e custas judiciais, sem cobrir os prejuízos do próprio veículo segurado. Em portais de turismo, como o Melhores Destinos, é reiterado que a apólice é obrigatória para circular com carro brasileiro na Argentina, Paraguai e Uruguai e que a Carta Verde cobre apenas terceiros, reforçando a necessidade de manter o seguro auto tradicional para proteção do veículo.

Na prática da fronteira, a ausência do Seguro Carta Verde pode significar muito mais do que uma simples advertência. Reportagens recentes da Smartia alertam que o motorista pode ser barrado na aduana, sofrer multa, ter o veículo retido e ser impedido de seguir viagem até regularizar a situação. Em um corredor tão movimentado quanto o de Foz do Iguaçu, onde carros de passeio, táxis, vans e ônibus dividem espaço com turistas e compristas, a regularização prévia do documento tem se tornado parte essencial do planejamento da viagem.

Nesse contexto, cresce o interesse por soluções de Carta Verde online, que permitem contratar o Seguro Carta Verde de forma digital, antes mesmo de o motorista sair de casa. A Economize On mantém uma página que explica o que é a Carta Verde, quais países exigem o documento e quais são as principais coberturas, além de oferecer uma seção de dúvidas frequentes, com respostas sobre prazos, formas de pagamento e documentos necessários para emissão. Segundo os conteúdos do blog da corretora, a contratação pode ser feita de forma 100% online, com envio da apólice por e-mail, recurso que tem atraído motoristas que buscam praticidade e querem evitar surpresas ao cruzar a fronteira em direção à Argentina.

Conteúdos de portais explicam para quais perfis de motoristas o Seguro Carta Verde é indicado, destacando moradores de cidades de fronteira ou de estados próximos que viajam com frequência pelo Mercosul. Além de tratar diretamente do Seguro Carta Verde, o SeguroAuto.org reúne orientações complementares para quem vai pegar estrada até a fronteira. O portal reforça a importância de combinar o seguro auto, a Carta Verde e, quando necessário, um seguro viagem específico, especialmente em percursos longos. O guia também explica que ele é válido apenas nos países integrantes do Mercosul e que serve para indenizar terceiros por danos corporais e materiais, além de custas judiciais.

A Smartia, por sua vez, utiliza o blog para esclarecer dúvidas recorrentes de motoristas que saem de Foz do Iguaçu ou de outras regiões com destino à Argentina. O portal detalha a obrigatoriedade do documento, os riscos de viajar sem o seguro e o papel da apólice na organização financeira da viagem. Outros artigos trazem recomendações de checklist antes de viajar, incluindo revisão do veículo, verificação das coberturas do seguro auto, análise do trajeto e contratação antecipada do Seguro Carta Verde.

Para quem pesquisa por “carta verde carro” antes de programar a passagem por Foz do Iguaçu, o portal SeguroAuto.org se consolidou como uma das principais fontes de informação sobre o tema. O artigo detalha o funcionamento do seguro, as coberturas, os limites de indenização e os cuidados ao contratar. Já o conteúdo “Seguro auto internacional” explica para quais perfis de motoristas o Seguro Carta Verde é indicado, destacando moradores de cidades de fronteira ou de estados próximos que viajam com frequência para Argentina, Paraguai e Uruguai.

Com o aumento do fluxo de pessoas e veículos nas fronteiras, a informação de qualidade sobre o Seguro Carta Verde passou a ser tão importante quanto a escolha do roteiro turístico. Ao reunir guias detalhados, comparativos de coberturas e orientações sobre Carta Verde online, portais como Smartia, Economize On e SeguroAuto.org se consolidam como fontes de consulta para motoristas que pretendem dirigir até a Argentina com segurança jurídica e planejamento financeiro. A tendência é que, à medida que o turismo rodoviário pelo Mercosul se fortalece, o Seguro Carta Verde continue ganhando espaço na rotina de quem cruza a fronteira de carro pela região de Foz do Iguaçu.