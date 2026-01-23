A Andersen Consulting fortalece oferta de transformação digital com a Silver Creek

A Andersen Consulting anuncia um Acordo de Colaboração com a Silver Creek, líder em estratégia de dados, análise, desenvolvimento de aplicativos e serviços de automação com inteligência artificial.

A Silver Creek Software é uma empresa líder em serviços de tecnologia, com sede em Alberta, Canadá, especializada em transformar organizações por meio de soluções de dados e negócios. Fundada em 1998, a empresa oferece consultoria completa, especializada em dados e análises, desenvolvimento de aplicativos, aprendizado de máquina e inteligência artificial. Com uma equipe de profissionais altamente experientes e certificados, a empresa oferece soluções personalizadas em diversos setores, incluindo setor público, serviços financeiros, recursos naturais e transporte. Essencialmente, o foco da Silver Creek é extrair valor dos dados do cliente por meio da digitalização, integração e automação.

“Construímos nossa reputação ajudando organizações a transformar ecossistemas de dados complexos em ativos estratégicos”, disse Ben Steem, CEO da Silver Creek. “Ao colaborar com a Andersen Consulting, combinamos nosso conhecimento local e modelo de entrega ágil com expertise global em transformação, capacitando os clientes com insights mais profundos, sistemas escaláveis ??e uma transformação duradoura.”

“A comprovada expertise da Silver Creek em soluções orientadas por dados complementa as amplas capacidades de transformação da Andersen Consulting”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Juntos, ajudaremos as organizações a navegar pelos desafios específicos de cada setor, oferecendo estratégias integradas e execução prática que criam valor sustentável.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas membro e empresas colaboradoras em todo o mundo.

