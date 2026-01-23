A Parse Biosciences lança fluxo de trabalho para análise de repertório imunológico e transcriptoma

A Parse Biosciences, líder no fornecimento de soluções acessíveis e escaláveis ??de sequenciamento de células individuais, anunciou hoje o lançamento de um fluxo de trabalho totalmente integrado para análise de repertório imunológico e transcriptoma completo em sua plataforma de análise de dados, Trailmaker™. A nova funcionalidade complementa o portfólio existente de produtos Evercode para imunologia da Parse, permitindo um fluxo de trabalho completo de ponta a ponta para pesquisadores.

Imunologistas não dispunham de uma plataforma integrada e específica capaz de conectar dados de repertório imunológico com insights de transcriptoma completo de células individuais. Como resultado, interpretar o comportamento clonal, compreender os estados funcionais das células e tirar conclusões biológicas significativas muitas vezes exigiu a integração de ferramentas fragmentadas, código personalizado ou abordagens de visualização inconsistentes. A nova funcionalidade do Trailmaker aborda diretamente esses desafios, fornecendo uma solução acessível e completa para o perfilamento imunológico, que reúne informações de repertório e transcrição em um ambiente coeso.

A nova funcionalidade combina dados de repertório imunológico e transcriptoma completo para oferecer aos pesquisadores uma visão abrangente da estrutura clonal, da diversidade e das assinaturas direcionadas por antígenos. Os usuários podem visualizar clonótipos e tipos celulares em um UMAP integrado, identificar rapidamente clones dominantes com gráficos de frequência e em favo de mel e usar a análise de motivos únicos para detectar padrões conservados. Ao vincular os dados de repertório com a expressão do transcriptoma completo, o Trailmaker facilita a conexão de clonótipos aos seus estados transcricionais, revela programas genéticos específicos de cada clonótipo e realiza análises de expressão diferencial direcionadas, fornecendo insights biológicos mais profundos e contextualizados.

“Nosso objetivo sempre foi remover barreiras para os pesquisadores”, afirma Charlie Roco, PhD, cofundador e diretor de tecnologia da Parse. “Ao tornar o perfil imunológico intuitivo e mais integrado, estamos capacitando os imunologistas a dedicarem menos tempoàanálise de dados e mais tempoàatribuição de significado biológico.”

Para saber mais, participe do próximo webinar educacional da empresa, no dia 29 de janeiro, às 8h (horário do Pacífico): https://parse.bio/45bmrJT.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida cuja missão é acelerar o progresso na saúde humana e na pesquisa científica. Capacitando pesquisadores a realizar o sequenciamento de células individuais com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e sistema imunológico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260122388021/pt/

Kaitie Kramer

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455