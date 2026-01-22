A iQmetrix anuncia o primeiro "Telecom Retail Summit" no MWC Barcelona 2026

A iQmetrix, única fornecedora global de soluções de Comércio Interconectado para o varejo de telecomunicações, anunciou hoje seu retorno ao Mobile World Congress (MWC) Barcelona com o primeiro Telecom Retail Summit.

O evento exclusivo de meio dia foi criado para iniciar uma conversa há muito necessária: o setor de telecomunicações vende a tecnologia mais avançada do mundo, mas oferece uma das experiências de varejo menos inspiradoras do comércio moderno.

Reunindo líderes do setor de telecomunicações, futuristas e inovadores do varejo, o Telecom Retail Summit desafia o setor a repensar o papel da loja e redefinir como a experiência do cliente, a tecnologia e as operações se unem na Loja do Futuro.

Das transações às experiências

Uma verdadeira evolução no varejo de telecomunicações exige mais do que novas tecnologias. Exige uma mudança de mentalidade.

À medida que o setor entra no que a MWC definiu como a "Era do QI", uma nova era de inteligência moldada por ideias humanas e conexões mais inteligentes, as expectativas dos clientes estão aumentando em todos os pontos de contato. Embora as redes e os canais digitais continuem a se acelerar, o varejo físico permanece um dos momentos mais importantes para a marca no setor de telecomunicações. A oportunidade agora é garantir que a loja evolua com a mesma intenção e inteligência da rede que a sustenta.

"A loja não é mais apenas o local onde as transações acontecem. É onde a marca ganha vida", disse Christopher Krywulak, CEO da iQmetrix. "Os clientes esperam o mesmo nível de inteligência e atenção aos detalhes na loja que encontram em todos os outros lugares. Estamos reunindo o setor em Barcelona para discutir como ideias humanas, viabilizadas pela tecnologia certa, podem criar experiências de varejo que realmente impulsionem a marca."

A agenda: Resolvendo a desconexão do varejo

O Telecom Retail Summit vai além da teoria de alto nível e aborda as realidades operacionais da transformação do varejo. A programação desafia pressupostos antigos com sessões que incluem:

Vendemos a tecnologia mais avançada do mundo. Então, por que a loja parece presa em 2009? Um painel franco que investiga por que a experiência em lojas de telecomunicações fica atrás de outros setores. Exploramos o que os principais varejistas fazem certo e o que as marcas precisam fazer para reduzir a lacuna na experiência do cliente (CX).

Um painel franco que investiga por que a experiência em lojas de telecomunicações fica atrás de outros setores. Exploramos o que os principais varejistas fazem certo e o que as marcas precisam fazer para reduzir a lacuna na experiência do cliente (CX). Por dentro da loja do futuro: Por que a Apple entende e a maioria de nós não? Os líderes do varejo moderno não estão pedindo mais ferramentas. Eles estão pedindo melhores resultados. Esta sessão examina como a IA ativa e a automação inteligente permitem que as lojas se adaptem em tempo real. Analisamos os princípios que as principais marcas de varejo aplicam para criar uma visão onde a tecnologia apoia a experiência, em vez de dominá-la.

Os líderes do varejo moderno não estão pedindo mais ferramentas. Eles estão pedindo melhores resultados. Esta sessão examina como a IA ativa e a automação inteligente permitem que as lojas se adaptem em tempo real. Analisamos os princípios que as principais marcas de varejo aplicam para criar uma visão onde a tecnologia apoia a experiência, em vez de dominá-la. Sua rede é inteligente. Sua loja não. Esse é o problema.Ótimas experiências de varejo não acontecem em cima de sistemas falhos. Esta sessão expõe a complexa infraestrutura tecnológica que impede o avanço dos varejistas e se concentra em como garantir a excelência operacional nos bastidores cria uma experiência fluida online, na loja e no modelo híbrido.

Vivencie a loja do futuro ao vivo

A conferência culmina com a transição da visão para a realidade. Os participantes são convidados para uma demonstração ao vivo da Loja do Futuro. Nela, testemunharão como novos fluxos, IA ativa e experiências mais inteligentes se unem para criar um espaço de varejo onde os clientes realmente desejam estar.

Inscrição e disponibilidade

A inscrição para Telecom Retail Summit é feita somente por meio de candidatura. Convidamos os líderes do setor a garantirem sua vaga ou a entrarem em contato com nossa equipe executiva pelos seguintes canais:

Inscreva-se para uma vaga e veja a programação completa: A inscrição é feita diretamente pelos Programas de Parceiros do MWC. Inscreva-se aqui.

A inscrição é feita diretamente pelos Programas de Parceiros do MWC. Inscreva-se aqui. Agende uma reunião: Para agendar uma reunião individual com a liderança da iQmetrix, entre aqui.

Sobre a iQmetrix

A iQmetrix é a única fornecedora de soluções de software de Comércio Interconectado especificamente para o varejo de telecomunicações. Nossa plataforma oferece um conjunto completo de tecnologias modulares e flexíveis com recursos específicos para o setor de telecomunicações, permitindo que os varejistas proporcionem uma experiência excepcional aos seus clientes. Capacitamos os varejistas de telecomunicações a realizar transações, ativar e entregar produtos, além de operar seus negócios e unificar as experiências online e na loja física. Interconectamos todo o setor, integrando operadoras, varejistas, fabricantes e um vasto ecossistema de fornecedores.

Há 27 anos, somos apaixonados por ajudar as principais marcas de telecomunicações a crescer, fornecendo software, serviços e expertise de ponta. Nossas soluções impulsionaram US$ 17 bilhões em vendas no ano passado, processando quase 53 milhões de faturas e mais de 28 milhões de ativações. Atendemos mais de 370.000 profissionais do varejo de telecomunicações em quase 1.000 clientes. A iQmetrix é uma empresa privada de software como serviço (SaaS) com funcionários no Canadá, nos EUA, na Índia e na Europa. Para mais informações, acesse www.iqmetrix.com.

Contato para a Imprensa

media@iqmetrix.com