A ExaGrid anuncia solução de armazenamento de backup em camadas totalmente em Flash/SSD

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com bloqueio de tempo de retenção (RTL) com inteligência artificial, que inclui uma camada não conectadaàrede (isolamento de ar em camadas), detecção e proteção automáticas, exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje o lançamento de uma solução de armazenamento de backup totalmente em Flash/SSD com uma Landing Zone exclusiva e uma camada de repositório não conectadaàrede (isolamento de ar em camadas) que armazena todos os backups usando deduplicação de dados avançada. Os novos appliances SSD são fornecidos com o software ExaGrid versão 8.

A arquitetura exclusiva Landing Zone e scale-out do ExaGrid permite backups e restaurações significativamente mais rápidos, além de escalabilidade conforme o volume de dados aumenta, em comparação com outros produtos SSD, como os appliances de deduplicação inline Dell Data Domain com SSD ou SSD puro da Pure Storage. Graças a três anos de desenvolvimento de software e ao desempenho extremamente rápido do SSD, os novos modelos de appliances SSD do ExaGrid exigem uma Landing Zone muito menor do que seus sistemas HDD, reduzindo consideravelmente a quantidade de SSD necessária. Isso resulta em uma relação custo-benefício mais vantajosa em comparação com o armazenamento primário SSD em um aplicativo de backup que não possui deduplicação ou possui deduplicação limitada, como o Pure Storage. O ExaGrid oferece calculadoras de disco puro que demonstram a economia de custos.

Destaques:

Landing Zone frontal exclusiva e arquitetura de expansão horizontal para permitir backups mais rápidos

4 modelos que escalam para backups completos de mais de 17 PB em um único sistema: EX90-SSD, EX135-SSD, EX270-SSD, EX540-SSD, com até 32 appliances em um único sistema de expansão horizontal

O único bloqueio de tempo de retenção com inteligência artificial do setor para recuperação de ransomware com: Detecção e proteção automáticas – identifica anomalias, notifica e garante a recuperação Camada não expostaàrede que os agentes de ameaças não podem ver ou acessar (isolamento aéreo em camadas) Exclusões atrasadas – a maneira mais econômica de garantir que os dados estejam disponíveis com o mínimo uso de armazenamento Objetos de dados imutáveis

Compatível com mais de 25 aplicativos e utilitários de backup, incluindo Veeam, Commvault, Rubrik, NetBackup, Cohesity, Oracle RMAN Direct, dumps de SQL e muitos outros. Os sistemas SSD e HDD da ExaGrid oferecem a melhor deduplicação de dados do setor para todos os aplicativos de backup. Além disso, a ExaGrid permite que a deduplicação do Veeam, Commvault, Rubrik e Cohesity seja ativada ou desativada, deduplicando ainda mais os dados para as maiores taxas de deduplicação do setor, economizando armazenamento e custos. A compressão também pode permanecer ativada para Veeam (compressão compatível com deduplicação), Commvault, Rubrik e Cohesity.

Atende a todos os 6 requisitos de armazenamento de backup: Backups mais rápidos Restaurações mais rápidas Escalabilidade horizontal verdadeira – adiciona poder computacional conforme sua empresa cresce A melhor recuperação de ransomware do setor Todas as opções de recuperação de desastres: Replicação para um segundo site, replicação cruzada, topologia hub and spoke, multi-hop para cópia terciária e replicação para a nuvem pública (AWS e Azure)

Menor preço inicial e ao longo do tempo para retenção de longo prazo

Proteção de preço por 5 anos

Sem obsolescência programada do produto – programa de obsolescência programada de 5 anos

“A ExaGrid continua crescendo com finanças sólidas, como demonstrado pelos últimos 20 trimestres em que mantivemos lucro, EBITDA e fluxo de caixa livre positivos”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “Tivemos um 2025 muito bem-sucedido e buscamos manter o ritmo com crescimento de dois dígitos na receita em 2026”, disse Andrews. "Com este último anúncio de todos os dispositivos de estado sólido (SSD), a ExaGrid agora oferece aos clientes a escolha de SSD ou HDD. Com o SSD, os custos de energia e resfriamento são mais baixos, menos espaço em rack é necessário e os backups e restaurações mais rápidos são alcançados. Além disso, os clientes podem usar todos os SSD, ou SSD em locais centrais e HDD em locais secundários, bem como SSD para armazenamento primário e HDD para recuperação de desastres para economizar custos. Isso proporciona flexibilidade e escolha para os clientes", disse Andrews.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece Armazenamento de Backup em Camadas com uma exclusiva Landing Zone em cache de disco, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura de expansão horizontal (scale-out) e recursos abrangentes de segurança, incluindo o Retention Time-Lock com tecnologia de IA para recuperação contra ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid proporciona backups, restaurações e recuperações instantâneas de máquinas virtuais mais rápidos. A Camada de Repositório oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura de expansão horizontal da ExaGrid inclui appliances completos e garante uma janela de backup de duração fixa conforme os dados crescem, eliminando atualizações caras de substituição (“forklift upgrades”) e a obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas, com uma camada não expostaàrede (air gap em camadas), exclusão retardada e objetos imutáveis para recuperação contra ataques de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Contato para a Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com