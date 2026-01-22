Ténéré 700 inspira a coleção homônima da Yamaha Store

A Ténéré 700 ocupa um papel relevante na história da Yamaha por sua aplicação no segmento adventure e por sua presença em diferentes contextos de uso fora do asfalto. Ao longo dos anos, o modelo passou a integrar o imaginário desse universo, sendo associado a percursos de longa distância e a operações em terrenos variados. Essa trajetória contribui para a consolidação de uma identidade que extrapola o produto e influencia outras frentes da marca.

Essa referência ao universo adventure serviu de base para o desenvolvimento da Coleção Ténéré, criada para traduzir elementos visuais e conceituais do modelo para o vestuário. A proposta da linha parte da adaptação de referências do Rally Dakar e de uniformes clássicos ligados ao off-road, aplicadas em peças destinadas ao uso cotidiano. A coleção estabelece uma relação direta entre o contexto das trilhas e o lifestyle urbano, mantendo coerência com a origem do modelo que a inspira.

Da trilha ao cotidiano: o conceito da Coleção Ténéré



A Coleção Ténéré surge como uma extensão do universo da Ténéré 700 dentro da Yamaha Store. Os recortes, estampas e acabamentos foram desenvolvidos a partir de referências do ambiente off-road, com o objetivo de transportar esses elementos para peças de vestuário voltadas ao dia a dia. A linha busca criar uma transição visual e conceitual entre o uso técnico da moto e o contexto cotidiano do consumidor.

Design e construção das peças



Os itens da coleção foram pensados a partir de critérios como funcionalidade, conforto e durabilidade. Em vez de reproduzir diretamente a estética da motocicleta, a proposta é reinterpretar seus elementos de forma prática e adaptada ao vestuário. As peças foram desenvolvidas para se adequar a diferentes rotinas, mantendo coerência visual com o universo Ténéré e com o posicionamento da Yamaha Store.

Vestuário como extensão do universo Yamaha

A Coleção Ténéré integra o portfólio da Yamaha Store, como uma linha que conecta o vestuário ao universo adventure da Yamaha Motor. As peças funcionam como um ponto de contato entre a identidade da marca e o cotidiano do consumidor, reforçando o conceito de levar referências do ambiente das trilhas para o dia a dia, por meio de roupas alinhadas à proposta da coleção e à atuação da Yamaha em diferentes segmentos.