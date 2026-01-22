ANEEL monitora riscos no setor elétrico com novo gabinete

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) criou o gabinete permanente para acompanhar as condições de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN). O SIN é responsável pela integração da geração e transmissão de energia elétrica no Brasil. A publicação no Diário Oficial da União (DOU) ocorreu na quarta-feira (21) por meio da Portaria 14 de 2026.

O SIN conecta usinas hidroelétricas, termelétricas, eólicas e solares em praticamente todo o território nacional. Como intempéries podem acontecer invariavelmente, como períodos de estiagem, aumento de consumo ou falhas operacionais, o sistema elétrico pode entrar em situação de alerta e se faz necessária ação coordenada do governo e órgãos reguladores. O novo gabinete atuará diretamente nesse segmento, tomando assim decisões e ações mais rápidas.

Este novo gabinete ficará subordinado diretamente à Diretoria Colegiada da ANEEL e atuará com o monitoramento contínuo da situação do sistema elétrico, reportando ao Ministério de Minas e Energia (MME), além de dar suporte nas medidas para garantir a segurança do suprimento de energia.

Este gabinete será coordenado por Giácomo Bassi, superintendente de Fiscalização dos Serviços de Transmissão, e contará com representantes de diversas áreas da ANEEL.

Para a CEO de Estratégia da EcoPower Eficiência Energética, Náchila Santos, as atribuições do novo gabinete vão de encontro a um anseio de todo o segmento elétrico, que atualmente sofre com a demora nas tomadas de decisão e ação dos órgãos competentes sempre que necessário na resolução dos problemas: “Inconvenientes sempre podem ocorrer. Não é sempre que conseguimos antecipar problemas e só tomamos consciência quando eles ocorrem. Onde são necessárias decisões assertivas para viabilizar a melhor resolução dos problemas. O novo gabinete da ANEEL pode ser uma solução efetiva, para que, sempre que necessário, o sistema elétrico não sofra tanto quando surgirem essas eventualidades”.

Náchila aponta que a EcoPower, desde seu início, sempre buscou acompanhar cada projeto em todo detalhe, para mitigar ao máximo possíveis equívocos: "Em todo o processo, desde a tratativa com o cliente até o pós-venda, a EcoPower busca acompanhar em todos os detalhes para que erros não aconteçam. É claro que, pela proporção que a empresa alcançou de atender ao Brasil todo, é, praticamente, impossível que alguma ou outra eventualidade não ocorra. Mas buscamos a resolução dos problemas com agilidade e, sobretudo, equidade. Nossos clientes têm nosso respeito", finaliza.