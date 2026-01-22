A AMGTA anuncia a EOS como nova Membro Principal e nomeia Björn Hannappel para o Conselho de Administração

A Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA) -associação internacional que reúne fabricantes do ecossistema de manufatura aditiva-, anunciou hoje que a EOS elevou sua longa participação na associação ao status de Membro Principal. Como parte dessa função de liderança ampliada, Björn Hannappel, chefe de Sustentabilidade da EOS, ingressou no Conselho de Administração da AMGTA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121850066/pt/

Björn Hannappel, Head of Sustainability at EOS, has joined the AMGTA Board of Directors.

A condição de Membro Principal representa o mais alto nível de engajamento da AMGTA e é reservada para organizações que demonstram liderança consistente, alinhamento estratégico e compromisso com o avanço de práticas de manufatura sustentáveis ??e resilientes em nível global. Como Membro Principal, a EOS assumirá um papel ampliado na definição da direção estratégica, governança e iniciativas de colaboração com o setor da AMGTA.

A EOS é uma fornecedora de tecnologia líder mundial na área de impressão 3D comercial de metais e polímeros. Fundada em 1989, a empresa independente é pioneira e inovadora em soluções abrangentes para manufatura aditiva. Seu portfólio de sistemas, materiais e parâmetros de processo EOS oferece aos clientes vantagens competitivas cruciais em termos de qualidade do produto e sustentabilidade econômica a longo prazo de seus processos de fabricação. Os clientes também se beneficiam da profunda expertise técnica da EOS em serviços globais, engenharia de aplicações e consultoria.

“Estou muito feliz em dar as boas-vindasàEOS e a Björn Hannappel para este papel ampliado na formação da AMGTA”, disse Sherri Monroe, diretora executiva da AMGTA. “A ascensão da EOS a Membro Principal reflete tanto a liderança consolidada da empresa em manufatura aditiva quanto seu compromisso com o avanço da sustentabilidade em escala. Também temos o prazer de receber Björn Hannappel no Conselho da AMGTA, onde sua experiência fortalecerá nossa capacidade de gerar resultados significativos e orientados para o setor.”

“A EOS exemplifica o tipo de liderança que a AMGTA busca promover — combinando inovação tecnológica com uma abordagem disciplinada e orientada a resultados para a sustentabilidade”, disse Brian Neff, Brian Neff, presidente do Conselho da AMGTA e CEO da Sintavia. “A nomeação de Björn Hannappel para o Conselho fortalece nossa capacidade coletiva de guiar o ecossistema da manufatura aditiva rumo a soluções que sejam não apenas mais eficientes e resilientes, mas também economicamente e ambientalmente sólidas.”

Como diretor de Sustentabilidade da EOS, Hannappel lidera iniciativas focadas em desempenho ambiental, eficiência de recursos e criação de valor a longo prazo em sistemas industriais de manufatura aditiva. Em sua função no Conselho de Administração da AMGTA, ele contribuirá para orientar a missão, as prioridades e o impacto global da organização.

“A decisão de aprofundar nosso engajamento com a AMGTA está alinhada ao compromisso da EOS com a inovação responsável e a transformação industrial sustentável”, disse Hannappel. “A manufatura aditiva já está remodelando a forma como os produtos são projetados, produzidos e entregues, e a colaboração em todo o ecossistema é essencial para concretizar todo o seu potencial ambiental e econômico.”

A AMGTA é a única organização global independente que reúne empresas de todo o ecossistema de manufatura para elevar e impulsionar o debate sobre impressão 3D e práticas de manufatura aditiva, visando melhores resultados ambientais, econômicos e de uso eficiente de recursos. Em um ambiente de negócios cada vez mais volátil e incerto, a impressão 3D comercial e as práticas de manufatura aditiva estão sendo adotadas como tecnologias essenciais, dando suporte a tudo, desde o desenvolvimento de novos produtos até a redução dos custos de estoque e da obsolescência.

As tecnologias de manufatura aditiva estão presentes em uma ampla gama de aplicações, desde implantes médicos e eletrônicos de consumo até aeroespacial, produtos industriais e defesa. Coletivamente denominadas manufatura aditiva, ou MA, essas tecnologias permitem que as empresas sejam mais ágeis, inovadoras, economicamente viáveis ??e sustentáveis. Hoje — e cada vez mais no futuro — as capacidades exclusivas proporcionadas pela impressão 3D e pelas práticas de manufatura aditiva estão mudando fundamentalmente a forma como as organizações competem e prosperam em uma economia global em rápida evolução.

A nomeação de Björn Hannappel entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Sobre a Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA)

A AMGTA é uma associação comercial global dedicada a promover a manufatura sustentável, resiliente e economicamente viável por meio da impressão 3D comercial e das tecnologias aditivas. Por meio da colaboração, insights baseados em dados e liderança no setor, a AMGTA apoia fabricantes, fornecedores e partes interessadas em todo o mundo na aceleração da adoção responsável da manufatura aditiva.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260121850066/pt/

Contato para a Imprensa:

Sherri Monroe

Diretora Executiva

SMonroe@AMGTA.org

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

+1 386-216-7396