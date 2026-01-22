Cooperativas de crédito ampliam atuação no país

As cooperativas de crédito registram expansão contínua no sistema financeiro brasileiro, segundo dados referentes ao ano de 2024 divulgados pelo Banco Central. As informações mais recentes disponíveis são desse período, uma vez que os dados consolidados de 2025 ainda não foram publicados pela instituição. De acordo com o Panorama do Sistema Nacional de Crédito (SNCC) – Banco Central, o setor contabilizou 19,2 milhões de associados, R$ 885 bilhões em ativos, R$ 529,7 bilhões em operações de crédito e R$ 708 bilhões em captações em 2024. O relatório pode ser consultado na página oficial do Banco Central.

O documento também aponta que 58% dos municípios brasileiros contavam, em 2024, com ao menos uma unidade de atendimento de cooperativa de crédito, número superior ao observado no ano anterior. Conforme a análise da instituição, o setor manteve crescimento mesmo diante de um cenário de maior materialização de riscos de crédito.

Estrutura e princípios das cooperativas de crédito

As cooperativas de crédito operam com base em princípios como adesão voluntária, gestão democrática e participação econômica dos associados. Cada participante possui direito de voto nas assembleias, conforme previsto na legislação cooperativista, e pode acompanhar as decisões institucionais. Os resultados financeiros, após as despesas, são distribuídos entre os associados ou reinvestidos na própria cooperativa.

Esse modelo difere da estrutura dos bancos comerciais, que direcionam seus resultados aos acionistas. No cooperativismo, a governança é compartilhada e o associado participa diretamente das decisões estratégicas.

Desempenho e expansão do setor

O Panorama do SNCC indica que o volume de ativos das cooperativas cresceu 21,1% em 2024, enquanto as captações avançaram 21,7% no mesmo período. O relatório também destaca o papel das cooperativas no financiamento de micro, pequenas e médias empresas, além de sua atuação em regiões com menor presença de instituições financeiras tradicionais.

Digitalização e modernização

O setor cooperativista também vem passando por um movimento de digitalização, acompanhando a transformação observada em todo o sistema financeiro. As cooperativas têm adotado ferramentas tecnológicas, aprimorando os canais de atendimento e modernizando procedimentos internos.

Entre as instituições que integram esse cenário está o Sicoob Credicom, que faz parte do Sistema Financeiro Nacional e atua seguindo os princípios e diretrizes aplicados ao cooperativismo de crédito, com presença em diversos segmentos financeiros e participação em redes de atendimento em âmbito nacional. Para o presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Credicom, Dr. João Augusto Oliveira Fernandes, esse modelo contribui diretamente para soluções coletivas e de longo prazo. “O cooperativismo é, antes de tudo, uma forma de construir soluções coletivas e sustentáveis”, afirmou durante participação no WCM 25, evento que reuniu lideranças do setor em Belo Horizonte.

Perspectivas

Com o aumento constante do número de associados, expansão territorial e crescimento dos indicadores financeiros, o cooperativismo de crédito consolida sua participação no sistema financeiro brasileiro. Os dados apresentados pelo Banco Central sugerem continuidade da trajetória de expansão do setor, reforçando sua contribuição para a inclusão financeira, a concorrência e o desenvolvimento econômico em diferentes regiões do país.