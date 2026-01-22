O Programa de Pesquisa dos Emirados Árabes Unidos para Ciência do Aprimoramento da Chuva anuncia vencedores do 6º Ciclo de Bolsas

O Programa de Pesquisa dos Emirados Árabes Unidos para Ciência do Aprimoramento da Chuva (UAEREP), gerenciado pelo Centro Nacional de Meteorologia (NCM), anunciou os vencedores de seu sexto ciclo de bolsas de pesquisa. Cada contemplado receberá até US$ 1,5 milhão ao longo de três anos, com uma alocação anual máxima de US$ 550.000.

Os vencedores do sexto ciclo são: Dr. Dixon Michael, meteorologista de Radar Principal e engenheiro de Software da Echo Science Works, EUA, por “Avançando a Ciência da Semeadura de Nuvens com Assinaturas de Radar de Dupla Polarização e IA”; Profª. Linda Zou, professora adjunta da Universidade Victoria, Austrália, por “Desenvolvimento e Otimização Assistidos por IA de Materiais de Semeadura de Nuvens Glaciogênicas”; e o Dr. Oliver Branch, cientista sênior da Universidade de Hohenheim, Alemanha, pelo projeto “Aumento da Precipitação por meio da Modificação da Cobertura e Forma do Solo (RAINLAND)”.

Sua Excelência o Dr. Abdulla Al Mandous, presidente da Organização Meteorológica Mundial e diretor-geral do NCM, afirmou: “Sob a orientação de Sua Alteza o Xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, o UAEREP continua a fortalecer sua posição como uma plataforma global para colaboração científica e inovação aplicada. O NCM desempenha um papel central na viabilização desse trabalho por meio de infraestrutura avançada e expertise operacional que traduzem a pesquisa em impacto no mundo real. Isso reflete a abordagem dos Emirados Árabes Unidos de investir em inovação prática e sustentável.”

Alya Al Mazrouei, diretora do UAEREP e diretora do Departamento de Pesquisa e Aprimoramento Meteorológico do NCM, afirmou: “As propostas dos vencedores demonstram altos padrões de inovação científica e aplicação prática. Por meio dos recursos técnicos do UAEREP e das colaborações globais, esses projetos fornecerão soluções baseadas na ciência que contribuirão para a segurança hídrica e a resiliência climática.”

O projeto do Dr. Dixon Michael avança a avaliação dos impactos da semeadura de nuvens além do rastreamento tradicional de tempestades baseado na refletividade. Ele aprimorará o LROSE/TITAN para capturar caminhos microfísicos e avaliar os impactos usando métodos transparentes e que consideram a incerteza, ao mesmo tempo que fortalece a capacidade do NCM de manter esses sistemas.

O projeto da Profª. Linda Zou desenvolverá materiais nanocompósitos avançados para nucleação de gelo e aplicará análises baseadas em IA para otimizar seu desempenho usando dados de uma câmara de nuvens portátil para o Experimento de Nucleação de Gelo (PINE), que será implantada no NCM na fase final do projeto.

O projeto RAINLAND do Dr. Oliver Branch aplicará uma abordagem de teoria-observação-simulação para demonstrar como as modificações na cobertura e topografia do solo podem desencadear convecção úmida. A pesquisa visa identificar os melhores projetos e locais para o aumento da precipitação nos Emirados Árabes Unidos.

