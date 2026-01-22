Novo site da Yamaha leva o lifestyle da marca ao dia a dia

A Yamaha Store acaba de lançar seu novo site oficial, marcando um novo momento para quem busca roupas e acessórios inspirados no universo Yamaha. A novidade amplia a presença digital da marca e cria um espaço dedicado ao lifestyle, reunindo produtos em um ambiente online estruturado e funcional.

O novo endereço da Yamaha Store já está no ar e foi desenvolvido para facilitar a navegação, apresentar as coleções com mais clareza e aproximar o público da proposta da loja oficial.

Um lifestyle conectado à Yamaha Motor



A Yamaha Store nasce diretamente ligada ao DNA da Yamaha Motor Brasil. Essa conexão se reflete nas peças, que traduzem o espírito Yamaha para o cotidiano, sem competir com o universo das motos, mas complementando a experiência da marca.

Enquanto a Yamaha Motor Brasil atua no segmento de mobilidade e performance, a Store expande essa identidade para o vestuário, oferecendo uma forma de viver a marca fora da pista e da estrada.

Coleções que traduzem diferentes estilos



O novo site organiza seus produtos por coleções bem definidas, como Basic, Limited Edition, Ténéré, Racing, Náutica e Yamalube. Cada linha carrega referências visuais e conceituais ligadas a diferentes universos da Yamaha, permitindo que o consumidor encontre peças alinhadas ao seu estilo e ao seu momento.

Essa estrutura ajuda a tornar a experiência mais intuitiva e reforça a proposta de um lifestyle aplicável, que vai do uso diário a ocasiões mais específicas.

Categorias e gêneros para todos os públicos



Além das coleções, a Yamaha Store apresenta uma navegação clara por categorias, incluindo camisetas, jaquetas, bermudas, calças, bonés, moletons e acessórios. Os produtos também são organizados por gênero, com opções masculinas, femininas, unissex e infantis, ampliando o alcance da loja.

Quem procura roupas Yamaha encontra no novo site uma variedade pensada para diferentes perfis, sempre mantendo coerência estética e identidade de marca.

Um novo ponto de contato com a marca



Com o lançamento do novo site, a Yamaha Store reforça seu papel como loja oficial de vestuário e acessórios, oferecendo uma experiência digital alinhada aos valores da marca. É mais um passo na construção de um ecossistema completo, em que o público pode se conectar com a Yamaha também por meio do estilo e do dia a dia.