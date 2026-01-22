A Kioxia é selecionada entre as 100 empresas globais mais inovadoras de 2026 pela Clarivate

A Kioxia Corporation foi nomeada uma das 100 Empresas Mais Inovadoras Globais de 2026 pela Clarivate, um prêmio concedido às empresas globais mais inovadoras pela Clarivate Plc. Esta é a quinta vez que a Kioxia recebe este prestigioso prêmio em reconhecimento às suas conquistas em propriedade intelectual.

Os prêmios Clarivate Top 100 Global Innovators 2026 foram concedidos às empresas e organizações mais inovadoras do mundo, com base na análise proprietária da Clarivate sobre tendências de propriedade intelectual e patentes. A metodologia utiliza um modelo que mede a inovação e se concentra no alto desempenho consistente e na escalabilidade da inovação, onde todas as ideias competem em igualdade de condições.

Com base em sua missão de "elevar o mundo com 'memória'", a Kioxia cultivará uma nova era de memória flash com sua tecnologia inovadora para promover pesquisa e desenvolvimento tecnológico que apoiem a crescente adoção de IA e a sociedade digital do futuro. A Kioxia continua a proteger e utilizar eficazmente sua propriedade intelectual e a desenvolver proativamente iniciativas para fortalecer a competitividade de seus negócios de memória flash e SSD.

Desenvolvimento tecnológico e propriedade intelectual da Kioxia

Como líder global em tecnologias de memória flash e SSD, a Kioxia está comprometida com pesquisa e desenvolvimento de ponta. Em dezembro de 2025, detínhamos aproximadamente 15.000 patentes registradas em todo o mundo.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é uma líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSDs). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com “memória”, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, sistemas automotivos, data centers e sistemas de IA generativa.

