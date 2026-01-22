Curso da ABIMAQ ensina como vender mais e acelerar resultados
Treinamento apresenta métodos de priorização, gestão de demanda e automação comercial
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realiza, no dia 27 de janeiro (terça-feira), o curso on-line Produtividade e Eficiência na Venda Técnica: menos esforço, mais impacto, voltado a profissionais que atuam com prospecção e vendas complexas.
Com três horas de programação, a atividade ensinará como qualificar oportunidades, organizar rotinas semanais de prospecção e follow-up, reduzir interrupções, automatizar tarefas repetitivas e usar ferramentas digitais para ampliar conversões.
O treinamento é indicado para Sales Development Representatives (SDRs), Business Development Representatives (BDRs), assistentes comerciais, analistas e vendedores. A condução será de Priscila Souza e Jéssica Spolidório, profissionais com experiência em vendas técnicas, Customer Relationship Management (CRM), prospecção e gestão comercial voltada a negócios de alto valor agregado.
Serviço: Curso - Produtividade e Eficiência na Venda Técnica:
Data: 27 de janeiro (terça-feira)
Horário: 8h30 às 11h30
Carga horária: 3h
Local: on-line, via plataforma Zoom
Mais informações: (11) 5582-6321/6326 - WhatsApp: (11) 94526-8280 ou por este link.