Gestor personalizado inaugura nova era no mercado financeiro

Enquanto o investidor brasileiro enfrenta ciclos de incerteza econômica com o país descendo para a 11ª posição no ranking das maiores economias do mundo, de acordo com levantamento feito pela Austin Rating, agência classificadora de risco de crédito de origem brasileira, uma nova dinâmica de mercado tem se fortalecido: a busca por proteção patrimonial sob orientação personalizada, além do acesso e consultoria de produtos financeiros internacionais identificados individualmente, ou sob medida para cada investidor e seus propósitos específicos.

Os chamados family offices são os gestores de patrimônio, família e sucessão de atuação exclusiva, pois atendem a um público com altíssimo patrimônio, ou seja, milhões de reais a serem investidos. Embora tradicionalmente, neste modelo, haja atendimento customizado, há restrição do alcance para uma fatia do mercado com menor patrimônio, mas também classificada como alta renda e que, por isso, também requer um gestor patrimonial capaz de desenvolver o planejamento financeiro personalizado de acordo com o atual momento da economia globalizada.

Com esta lacuna de possibilidades dentro do mercado financeiro, a empresa americana independente de assessoria financeira, Garavello Capital, explica que o cenário atual revela uma oportunidade para o setor, pois, segundo eles, o cliente brasileiro está cada vez mais antenado com as tendências do mercado internacional e, mesmo cercado por informações diversas que apontam o segredo da proteção e da prosperidade financeira, este cliente compreende a urgência por orientação qualificada e direcionada por profissionais experientes no mercado financeiro que entendam seu perfil, objetivos e tolerância ao risco e não simplesmente apresentem ofertas uniformizadas, espelhadas em outras, de produtos com pouca transparência.

“Esse movimento segue tendências observadas em mercados mais maduros, onde o modelo de consultoria independente é visto como o perfil que possui foco no cliente, por dispor de possibilidades amplas desenhadas de acordo com cada necessidade”, analisa o general manager da Garavello Capital, Christiano Aguiar.

Pesquisas de comportamento financeiro apontam que quase 79% dos investidores brasileiros esperam um atendimento singular adaptado às suas necessidades e metas financeiras, um percentual significativamente maior que a média global, sugerindo frustração com a comunicação genérica e impessoal.

Segundo dados divulgados pela Associação Nacional de Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD), a profissão de assessor de investimentos segue em crescimento no Brasil. De acordo com a associação, o número de profissionais credenciados aumentou mais de 7% em 2024 e 2,35% no primeiro quadrimestre de 2025. De acordo com esses dados, há um movimento de democratização da demanda por certificações e serviços profissionais, com um número crescente de planejadores e consultores financeiros buscando qualificação para atender a clientes que demandam orientação estratégica.

Dolarização do patrimônio: mais que moda, uma estratégia de proteção

Especialistas da Garavello Capital explicam que dolarizar o patrimônio é a iniciativa de investir em ativos considerados moeda forte, ação esta que, segundo eles, tem se tornado uma resposta concreta à instabilidade cambial e às incertezas econômicas no Brasil. A valorização de produtos como ETFs (Exchange Traded Funds) internacionais ou ações na bolsa americana nos últimos períodos comprovou a resiliência desses ativos frente às flutuações domésticas, atraindo investidores que desejam preservação de riqueza em perspectiva de longo prazo.

Nesse contexto, Christiano Aguiar destaca que o papel do assessor financeiro independente tornou-se essencial. “Esses profissionais sabem manusear apartados regulatórios, fiscais e tributários, que podem ser complexos no cenário internacional e alinhar essas estratégias à realidade específica de cada cliente".

Segundo a empresa, o cliente que se aproxima de um assessor independente não busca apenas alocação de capital, mas um parceiro estratégico de longo prazo. Esse modelo se aproxima muito mais do perfil de private banking, tradicionalmente associado a grandes fortunas, mas agora acessível também por meio de consultorias financeiras personalizadas.

Essa relação redefine o papel do assessor tornando-o um consultor de confiança, capaz de oferecer um planejamento financeiro cada vez mais abrangente, além de estratégias diversificadas de previdência e sucessão internacional e produtos que não dependem da lógica de distribuição de grandes e tradicionais bancos.

Para a Garavello Capital, que possui diversos profissionais independentes espalhados pelo mundo, este novo perfil profissional é mais do que uma tendência do nicho, trata-se de uma transformação estrutural no setor financeiro. Segundo eles, os serviços padronizados já não correspondem à demanda de um público globalizado e antenado às tendências de mercado, por isso estes clientes estão, aos poucos, migrando para modelos de planejamento financeiro personalizados cada vez mais alinhados às suas realidades e necessidades de preservação patrimonial. Procurando acompanhar esta tendência, Garavello Capital frequentemente oferece vagas para estes profissionais em busca de atuação distinta e independente. Interessados podem se inscrever e participar do processo seletivo realizado de forma remota.

Nesse cenário e, de acordo com os dados mencionados pelo setor, o mercado segue aquecido para este profissional que, para a Garavello Capital, é capaz de combinar as reais demandas do cliente atual com conhecimento técnico nos negócios e alto grau de lucratividade, atendendo a uma demanda latente e moldando o futuro da assessoria financeira no Brasil.