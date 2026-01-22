Brasileiros buscam belezas naturais e atrações de natureza

As belezas naturais são o principal fator na escolha de destinos nacionais. É o que indicam dados do estudo “Tendências de Turismo - Comportamento da população brasileira”, desenvolvido pela Nexus em parceria com o Ministério do Turismo. “Natureza e Ecoturismo” figuram como a segunda atração preferida dos brasileiros (29%), atrás apenas de “Sol e Praia” (53%).

De acordo com a pesquisa, diante de uma eventual viagem premiada, a maioria dos brasileiros (63%) afirmaram que escolheriam viajar para um destino nacional. Enquanto isso, apenas 35% declararam que escolheriam um destino no exterior.

Na visão de Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Nacional Inn Foz do Iguaçu, esses números ajudam a entender por que Foz do Iguaçu continua sendo um destino tão desejado pelos brasileiros. “Na prática, quando o viajante prioriza impacto visual e conexão com o ambiente natural, ele está descrevendo exatamente o que encontra ao chegar à cidade”.

Além disso, acrescenta, Foz reúne paisagens que impressionam, mas também oferecem sensação de bem-estar e pausa da rotina urbana. “Esse conjunto faz com que a decisão pela viagem vá além da lógica e toque no lado emocional do turista. Esses dados confirmam que Foz está alinhada ao que o brasileiro busca hoje: destinos que encantam, acolhem e entregam experiências reais”, diz.

Foz do Iguaçu reúne atributos associados ao turismo de natureza, como as Cataratas e áreas de preservação ambiental. “No dia a dia da operação da rede Nacional Inn, percebo que essa vocação natural se traduz em uma demanda consistente ao longo de todo o ano”, afirma Aly. Segundo ele, muitos hóspedes chegam à cidade motivados pela experiência completa que o destino oferece, e não apenas por uma atração pontual, o que fortalece a escolha por Foz do Iguaçu como base de viagem.

De acordo com Aly, há um interesse crescente por roteiros ao ar livre, áreas verdes e atividades que envolvem contemplação e contato direto com o ambiente: “Esse perfil dialoga com o turismo de natureza, no qual Foz se destaca por reunir várias possibilidades de vivência em um mesmo destino. Isso se reflete no tipo de hóspede que recebemos: mais curioso, mais atento aos detalhes e disposto a explorar além do óbvio”.

Aliás, a busca por destinos que ofereçam aventura também ganha destaque no top 5 de atração turística brasileira, movimentando 13% das buscas. “Nesse contexto, podemos dar o exemplo das Cataratas, por elas estarem inseridas em um parque nacional, com trilhas, mirantes e uma estrutura em torno da preservação ambiental, contribui para que o visitante permaneça mais tempo na cidade e amplie o roteiro”.

Pela ótica da Nacional Inn, esse movimento impacta a demanda, incentivando estadias mais longas e a busca por hospedagens que facilitem o acesso a essas experiências.

Segundo o diretor, é possível perceber um aumento na procura por experiências ligadas ao ecoturismo e ao contato com a natureza nos últimos anos. Esse movimento vem se consolidando com o tempo.

“Nos últimos anos, tenho observado hóspedes mais interessados em experiências que envolvam desacelerar, respirar melhor e se reconectar com ambientes naturais”, afirma.

Ao mesmo tempo, acrescenta, cresce a busca por viagens que façam sentido emocional e tragam equilíbrio, algo que destinos com forte presença ambiental conseguem oferecer com naturalidade.

“Como rede de hotéis, sentimos esse aumento na procura não apenas pelo destino, mas por estadias que proporcionem descanso verdadeiro, o que reforça ainda mais a relevância de Foz nesse novo comportamento do turista brasileiro”, complementa.

Rede hoteleira deve atuar como facilitadora de experiências

Para Aly, a rede hoteleira, especialmente unidades como o Nacional Inn Foz do Iguaçu, pode transformar o interesse crescente por natureza e ecoturismo em experiências diferenciadas para os hóspedes.

“Mais do que oferecer hospedagem, o hotel precisa atuar como facilitador da experiência do hóspede com o destino. Isso começa pela localização e pela forma como o hotel se integra à cidade”.

O hotel Nacional Inn Foz do Iguaçu está na Avenida das Cataratas, a poucos minutos do Aeroporto e da entrada das Cataratas do Iguaçu, além de ficar próximo do Parque das Aves e com acesso ao Marco das Três Fronteiras.

Para Aly, isso fortalece a imagem da cidade como um destino completo, capaz de atender diferentes perfis de viajantes sem perder sua essência. “Vejo esses indicadores como um argumento sólido para consolidar Foz do Iguaçu como um dos destinos mais alinhados às preferências reais do turista brasileiro hoje”, conclui.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/nacional-inn-foz-do-iguacu