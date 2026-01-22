Ecoolmove aplica tropicalização em big carts no Brasil

A empresa especializada em soluções de micromobilidade Ecoolmove tem observado um movimento em que antigos veículos a combustão usados na logística interna vêm sendo gradualmente substituídos pelos chamados big carts em resorts de alto padrão no litoral brasileiro.

A Ecoolmove avalia que a mudança reflete a exigência crescente por uma experiência de mobilidade compatível com a atmosfera de relaxamento e exclusividade desses empreendimentos, em que o deslocamento interno integra a percepção de conforto do hóspede.

Armando Beça, sócio-fundador da Ecoolmove, afirma que a adoção de soluções elétricas na mobilidade interna desses empreendimentos também se alinha a critérios de gestão e às metas globais de Environmental, Social and Governance (ESG, ou Governança Ambiental, Social e Corporativa).

"A mudança se alinha às metas globais de ESG, que valorizam o turismo verde e a redução da pegada de carbono, mas também é uma questão financeira e técnica. Baterias de chumbo-ácido, que exigiam manutenção diária e tinham vida útil curta, deram lugar à tecnologia de lítio, eliminando custos de mecânica e tempo parado que afetavam a rentabilidade", acrescenta o executivo.

Tecnologia e versatilidade

Beça aponta que outro requisito crucial para a modernização da frota é a sofisticação alinhada à marca. Segundo ele, a demanda agora é por design arrojado e conforto premium, onde a funcionalidade coexista com o luxo.



“Isso vai desde a estética, com acabamentos que imitam materiais nobres como fibra de carbono e estofados de alta qualidade, até a tecnologia embarcada, como painéis multimídia e conectividade”.

De acordo com o executivo, a conectividade e a tecnologia também se tornaram diferenciais perceptíveis, e a experiência de trajeto dentro do resort foi modernizada com a integração de recursos automotivos. “Os painéis multimídia permitem que hóspedes personalizem a trilha sonora do seu passeio”.

Segundo Beça, além do conforto, a segurança é abordada na engenharia desses novos veículos, que apresentam itens como cintos de segurança, faróis alto e baixo em LED, setas nos retrovisores e câmera de ré, freio a disco nas quatro rodas e sistema de freio regenerativo.

No pilar social, a inclusão também é levada em conta com modelos adaptáveis para pessoas com deficiência (PCD), que permitem que cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida tenham acesso facilitado a todas as áreas do empreendimento.

O executivo destaca que a versatilidade também se estende à segurança médica. “Existem versões configuradas especificamente como veículo-maca, projetadas para o resgate prático de pacientes em grandes complexos”.

Estratégia, personalização e tropicalização

A Ecoolmove inaugurou um centro técnico especializado em Porto Feliz (SP), local estrategicamente próximo a condomínios de alto padrão, com o objetivo de proporcionar atendimento, manutenção preventiva e corretiva com peças originais por meio de uma equipe especializada.

O sócio-fundador ressalta que para conquistar grandes players como resorts e complexos industriais, é preciso oferecer segurança de longo prazo. “O pilar central dessa estrutura tem como foco a segurança do pós-venda. A medida proporciona continuidade da operação dos clientes, algo crítico na alta temporada”.

Além disso, a empresa implementou uma política de Recompra Garantida, que busca proteger o capital do cliente e possibilitar a liquidez do ativo no futuro, e flexibilizou o acesso à tecnologia oferecendo seus modelos tanto para aquisição definitiva quanto para locação.

“Com isso, procuramos nos adaptar aos diferentes perfis de negócio, desde eventos pontuais até operações fixas de condomínios. Também estruturamos a engenharia da empresa para oferecer customização sob medida, adaptando acessórios e configurações, como forma de atender às necessidades de cada negócio ou propriedade, seja um campo de golfe, um hotel ou uma indústria”, revela Beça.

A Ecoolmove busca atender a demanda do mercado de mobilidade interna adaptando sua engenharia para suportar a realidade geográfica e climática do Brasil — processo que ele denomina tropicalização —, que é muito mais agressiva do que os ambientes controlados e planos como campos de golfe americanos, para os quais esses veículos foram originalmente concebidos.

A tropicalização envolve a substituição de baterias tradicionais por baterias de Lítio (LifePO4), que são projetadas especificamente para desempenhar bem em temperaturas extremas como o calor excessivo do verão tropical como em regiões litorâneas do Brasil.

Além disso, a suspensão de um veículo tropicalizado é independente, com balança dupla de alta absorção de impacto, que se soma ao uso de rodas de liga leve aro 14 com pneus off-road, para que o veículo tenha tração e estabilidade para enfrentar pisos irregulares sem transmitir a vibração para o passageiro ou comprometer a estrutura.

“A infraestrutura de resorts, fazendas e condomínios no Brasil frequentemente inclui paralelepípedos, estradas de terra ou aclives acentuados, que não condizem com a suspensão rígida de um carrinho de golfe comum”.

A Ecoolmove entende que, nos próximos anos, a mobilidade elétrica interna deixará de ser um nicho ou um diferencial sustentável para se consolidar como o padrão operacional mandatório em empreendimentos de alto nível. Apesar do foco da empresa em empreendimentos litoral e locais de turismo, a estratégia de expansão da marca também visa a consolidação como autoridade em mobilidade interna em múltiplos verticais.

“O crescimento abrange levar a robustez desses veículos para novos territórios, como complexos industriais, hospitais, aeroportos e o agronegócio, provando que a versatilidade da plataforma elétrica atende do lazer à indústria pesada”, conta Beça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: ecoolmove.com.br/