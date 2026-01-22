Chassieu, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medalha d’ouro no SIVAL, Amoéba apresenta suas ambições para sua solução de biocontrolo



Chassieu (França), 22 de janeiro 2026 – 18h00 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB), empresa de tecnologia verde industrial especializada no desenvolvimento de soluções microbiológicas naturais baseadas na exploração patenteada de amebas, volta a falar sobre a sua recente participação no SIVAL (Feira Internacional de Técnicas de Produção Vegetal) em Angers (França). Durante esta feira de referência a nível europeu e mundial para os setores vegetais, a Amoéba ganhou a medalha de ouro do Concurso SIVAL Inovação 2026 pela sua solução de biocontrolo e lançou, em parceria com a Koppert, a comercialização em 2026 da sua solução de biocontrolo para tratar vinhas e culturas hortícolas, assim que obtiver as autorizações de comercialização nos países europeus visados.

AXPERA reconhecida como solução inovadora do ano pelos profissionais

Durante a edição 2026 do SIVAL, o júri selecionou e avaliou 34 inovações, distribuídas em sete categorias distintas. A Amoéba e sua solução AXPERA, inscritas na categoria “saúde das plantas, solo e substratos de cultivo”, destacaram-se por uma abordagem científica pioneira, que abre novas perspectivas para uma proteção sustentável contra doenças fúngicas, sendo assim premiadas com a medalha de ouro do Concurso SIVAL Innovation 2026.

A cerimônia oficial de premiação ocorreu durante um evento especial realizado no 14 de janeiro. Ao receber o prêmio, Jean-François Doucet, Diretor-Geral da Amoéba, declarou: “Receber o SIVAL de Ouro em Angers, poucos meses após o Bernard Blum Award em Basileia, é um grande motivo de orgulho para as equipes da Amoéba, que trabalham para colocar a biologia a serviço de soluções concretas para a agricultura. É fundamental disponibilizar aos agricultores alternativas eficazes e sustentáveis.” O SIVAL 2026 também foi marcado por outros momentos importantes para a Amoéba e seus parceiros. No 13 de janeiro, a Koppert realizou uma conferência de imprensa durante o evento para anunciar o lançamento internacional da marca TIAGAN, que passará a substituir o nome AXPERA para os usos em viticultura. Esse anúncio representa um passo decisivo e consolida a parceria entre a Amoéba e a Koppert ao longo dos últimos meses.

Por fim, os três dias da feira foram uma oportunidade para continuar e aprofundar vários contactos com os setores da arboricultura, horticultura e viticultura.

Após um período de intensa atividade regulatória, a consolidação de parcerias estratégicas ao longo de 2025 e o reconhecimento por parte de futuros clientes…

Essa distinção de destaque obtida no SIVAL consagra um ano de 2025 particularmente marcante para a solução de biocontrole da Amoéba, cujo potencial foi reconhecido tanto por grandes grupos industriais quanto pelos profissionais do setor.

Junho 2025















Aprovação, pelos 27 Estados-Membros da União Europeia, da substância ativaàbase do lisado de Willaertia magna C2c Maky, classificada como substância de baixo risco.



Assinatura de um acordo comercial estratégico com a Koppert, líder mundial em biocontrole, que lhe concede direitos exclusivos de distribuição por um período de cinco anos para o produto destinadoàviticultura e às culturas hortícolas, tanto em estufas quanto em campo aberto, em 18 países europeus e nos Estados Unidos. Outoubro 2025 Autorização de comercialização nos Estados Unidos para a solução AXPERA.



A Amoéba recebe a medalha “Gold” do Prêmio Bernard Blum, a mais alta distinção para uma inovação em biocontrole. Esse reconhecimento posiciona a AXPERA como a solução de biocontrole mais promissora do ano.



Novembro 2025 Assinatura de um memorando de entendimento (MoU) com a Syngenta, líder mundial em biocontrole, com o objetivo de desenvolver e comercializar soluções inovadoras de biocontrole para os mercados da União Europeia e do Reino Unido, com foco prioritário em cereais e culturas de campo aberto.

Essas etapas fundamentais foram acompanhadas por uma excelente receptividade por parte dos profissionais do biocontrole. Para os viticultores, a solução AXPERA demonstrou toda a sua eficácia no combate ao míldio da videira, permitindo-lhes reduzir o uso de cobre, em conformidade com as orientações regulamentares atuais, ao mesmo tempo que melhora a eficácia dos programas de proteção das plantas.

Por fim, a Amoéba foi destacada no início de 2026 pela rede americana CNN em sua série Innovate, que apresenta empresas responsáveis por soluções inovadoras e sustentáveis1. Esse importante meio de comunicação internacional selecionou a Amoéba por sua capacidade de desenvolver uma inovação revolucionária e respeitosa ao meio ambiente, que faz parte dos “avanços que transformam o nosso mun2 ».

… a solução de biocontrole estará disponível no mercado a partir de 2026 para a viticultura e as culturas hortícolas

A Amoéba aguarda agora as autorizações de comercialização da solução TIAGAN (ex AXPERA) nos nove países europeus visados3, com uma decisão esperada para o primeiro semestre de 2026.

Enquanto aguarda a obtenção dessas autorizações, a Amoéba continua a sua estreita colaboração com a Koppert para implementar a estratégia ideal para a comercialização do TIAGAN nos primeiros países europeus visados, em particular França e Itália, onde as expectativas são elevadas (contexto regulamentar desfavorávelàutilização do cobre, fitotoxicidade do enxofre, etc.), ao longo do ano de 2026. As vinhas e as culturas hortícolas serão, assim, as prioridades.

Paralelamente, a Amoéba continua a investir nas suas CDMO (subcontratadas) para preparar o aumento da produção. O ano de 2026 permitirá, assim, implementar uma cadeia de abastecimento robusta para garantir o futuro aumento da produção comercial.

A Amoéba, juntamente com o seu principal parceiro Koppert, encara 2026 com a ambição de responder às expectativas dos profissionais dos setores agrícola e vitícola com uma solução biofungicida eficaz e respeitadora do ambiente.

Jean-François DOUCET, diretor-geral da Amoéba, declara : « Estamos particularmente satisfeitos da nossa presença no SIVAL, onde recebemos mais uma distinção de referência pela nossa solução de biocontrolo e tivemos inúmeras conversas frutíferas com profissionais do setor. A feira foi uma oportunidade para constatar a crescente notoriedade da nossa solução, bem como o reconhecimento do seu valor por parte de muitos agricultores, industriais e distribuidores. Enquanto aguardamos a obtenção das autorizações de comercialização, trabalhamos em estreita colaboração com o nosso parceiro Koppert e os nossos subcontratados para preparar o aumento da produção.»

Sobre a Amoéba :

Fundada em 2010, a Amoéba é uma empresa de tecnologia verde sediada em Chassieu (Lyon, França) que tem como objetivo tornar-se um dos principais intervenientes no tratamento do risco microbiológico através da exploração patenteada de amebas nos setores da proteção de plantas e dos cosméticos.

Com uma experiência única no mundo, protegido por inúmeras patentes, a Amoéba é hoje a única empresa capaz de explorar em escala industrial todo o potencial da ameba Willaertia e cultivá-la em volumes suficientes para oferecer soluções biológicas que constituem uma alternativa viável aos produtos químicos amplamente utilizados atualmente. A Amoéba concentra-se atualmente no mercado mundial de biocontrolo para a proteção de plantas e no mercado de cosméticos. Uma vez que a comercialização de produtos fitossanitários está sujeitaàobtenção de autorizações regulamentares locais, a empresa obteve a autorização de comercialização nos Estados Unidos e os trâmites regulamentares necessários estão em curso em vários países da Europa. No que diz respeitoàsubstância ativa, ela já obteve em 2022 a aprovação nos EUA e o relatório positivo e definitivo da EFSA na Europa em junho de 2025. As autorizações de comercialização foram concedidas nos Estados Unidos e são esperadas nos próximos meses na Europa.

No que diz respeitoàaplicação cosmética, esta última não requer aprovação prévia de uma autoridade competente na Europa e nos Estados Unidos. O ingrediente cosmético já está inscrito na lista INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), abrindo caminho para a sua comercialização em todo o mundo, exceto na China, onde é necessária uma homologação local.

A Amoéba está cotada na Euronext Growth (ALMIB), integra a rede Bpifrance Excellence e é elegível para o regime PEA-PME.

Mais informações em www.amoeba-nature.com



1 Clique neste link para ver a reportagem da CNN sobre a Amoéba.

2 Ver o comunicado divulgado pela CNN no 9 de janeiro de 2026

3 França, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Alemanha, Áustria, Itália, Espanha, Portugal.

