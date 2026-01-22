O governante de Ras Al Khaimah inaugura o 14º Festival de Arte de Ras Al Khaimah

Sua Alteza Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Ras Al Khaimah, inaugurou a 14ª edição do Festival de Arte de Ras Al Khaimah na Al Jazeera Al Hamra Heritage Village, marcando a abertura do principal evento cultural anual do Emirado. O festival é organizado pela Fundação Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi para Pesquisa Política e decorre até 8 de fevereiro, com o tema "Civilizações".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121474623/pt/

Ras Al Khaimah Art Festival, officially opened by His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has successfully completed its opening weekend, where cultures converged and creativity spoke across borders. (Photo: AETOSWire)

Reunindo mais de 100 artistas de 49 países, o festival reforça o compromisso de Ras Al Khaimah com a cultura e as artes como pilares da identidade, do diálogo e do desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo que consolida sua posição como um polo regional para as indústrias criativas e culturais.

Durante a inauguração, Sua Alteza Sheikh Saud afirmou que o apoio às artes desempenha um papel vital no aprofundamento do intercâmbio cultural, no fortalecimento da identidade nacional e histórica e no apoioàdiversificação econômica por meio do crescimento das indústrias criativas. Ele observou que tais iniciativas aumentam o atrativo do Emirado como destino para eventos culturais e criativos de alta qualidade.

Sua Alteza Sheikh Saud é um defensor da cultura e das artes como motores essenciais da coesão social e do entendimento mútuo. Ao apoiar iniciativas culturais como o festival, ele continua a reforçar o papel da cultura no fortalecimento da harmonia social.

A programação do fim de semana de abertura apresentou ao público o tema do festival por meio de uma programação dinâmica de exposições, apresentações ao vivo, visitas guiadas ao patrimônio eàarte, exibições de filmes, workshops e experiências culinárias selecionadas. Os destaques incluem masterclasses ministradas por artistas, workshops interativos que abrangem práticas tradicionais e contemporâneas, música ao vivo e apresentações, além do lançamento do The Hidden Table, um novo conceito gastronômico que explora a comida como forma de narrativa cultural no contexto histórico da Al Jazeera Al Hamra Heritage Village.

A programação do festival inclui painéis de discussão, experiências educativas e atividades voltadas para a comunidade, concebidas para envolver o público e ativar o espaço histórico como plataforma para criatividade, diálogo e aprendizado.

O Ras Al Khaimah Art Festival se consolida como uma importante plataforma cultural nos Emirados Árabes Unidos, celebrando a excelência artística, promovendo o intercâmbio internacional e reforçando o papel do Emirado como anfitrião do diálogo cultural global.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260121474623/pt/

Videos:

Steven McCombe

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

media@rakmediaoffice.ae