BitGo Holdings celebra sua estreia como empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York

A BitGo Holdings, Inc. (“BitGo”, a “Companhia”, “nós”), empresa de infraestrutura de ativos digitais, celebra hoje sua estreia como companhia de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”), sob o símbolo “BTGO”. Membros da equipe de liderança da BitGo tocarão o sino de abertura da NYSE hoje, às 9h30 (horário do leste dos EUA).

“Hoje marca um momento decisivo para a BitGo”, afirmou Mike Belshe, CEO e cofundador da BitGo. “Nossa entrada nos mercados públicos nos permitirá acelerar ainda mais a transição do sistema financeiro para uma economia de ativos digitais transparente e confiável, ao mesmo tempo em que continuamos a oferecer soluções excepcionais de segurança, custódia e liquidez para nossos clientes. Acreditamos que a oportunidadeàfrente é significativa e que estamos em uma posição única para ajudar as instituições a navegar pelos próximos desafios.”

Belshe acrescentou: “Tenho um enorme orgulho da empresa que construímos e sou profundamente gratoànossa equipe pelo trabalho árduo e dedicação para alcançar este marco. Ao darmos este próximo passo nos mercados públicos, esperamos não apenas fortalecer nossa própria base, mas também impulsionar o crescimento e a resiliência de todo o ecossistema de ativos digitais.”

A estreia pública da BitGo ocorre após mais de uma década de crescimento e inovação, fundamentada em um compromisso contínuo de fornecer soluções de ativos digitais seguras e confiáveis aos nossos clientes. Evoluímos de pioneiros em segurança multiassinatura e carteiras de nível institucional para a criação do BitGo Bank & Trust, National Association, anteriormente conhecido como BitGo Trust Company, Inc., bem como do BitGo Prime Trading, além do lançamento de nossa mesa de negociação OTC e das soluções Stablecoin-as-a-Service e Crypto-as-a-Service. Acreditamos que esse crescimento nos rendeu a reputação de parceiro estratégico essencial para ecossistemas de ativos digitais, instituições financeiras, plataformas tecnológicas, corporações e governos.

Somos líderes na economia de ativos digitais, atendendo mais de 4.900 clientes em mais de 100 países e oferecendo suporte a mais de 1.550 ativos digitais em 30 de setembro de 2025. Desde nossas origens focadas em segurança e proteção, fornecemos soluções seguras e escaláveis, incluindo carteiras de autocustódia, custódia qualificada, liquidez e prime, além de infraestrutura como serviço para investidores, desenvolvedores e outros participantes do ecossistema de ativos digitais.

Com sede em Sioux Falls, a BitGo tem sido pioneira em segurança de ativos digitais e conformidade regulatória. Como empresa recém-listada, a BitGo está preparada para alavancar sua infraestrutura confiável e um portfólio abrangente de produtos para moldar o futuro das finanças digitais, baseado em transparência, responsabilidade e confiança.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem solicitação de oferta de compra de valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a BitGo

A BitGo é uma empresa de infraestrutura de ativos digitais que oferece serviços de custódia, carteiras, staking, negociação, financiamento, stablecoins e liquidação a partir de cold storage regulamentado. Desde 2013, a BitGo tem se concentrado em acelerar a transição do sistema financeiro para uma economia de ativos digitais. A BitGo mantém presença global e diversas entidades regulamentadas, incluindo o BitGo Bank & Trust, National Association, um banco de ativos digitais com autorização federal. Atualmente, a BitGo atende milhares de instituições, incluindo muitas das principais marcas do setor, instituições financeiras, corretoras e plataformas, além de milhões de investidores em todo o mundo.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos. Essas declarações podem incluir palavras como “objetivar”, “antecipar”, “assumir”, “acreditar”, “contemplar”, “continuar”, “poder”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “vislumbrar”, “orientação”, “pretender”, “provável”, “pode”, “objetivos”, “perspectiva”, “plano”, “potencialmente”, “predizer”, “projetar”, “buscar”, “deveria”, “meta”, “irá”, “faria” ou variações dessas expressões. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos. Esses fatores incluem, entre outros, os descritos na seção “Fatores de Risco” do registro da BitGo no Formulário S-1, conforme alterado, relacionadoàoferta pública inicial. A Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente essas declarações, exceto conforme exigido por lei.

