KAYAK lança relatório WTF com tendências de viagem para 2026

O KAYAK lançou seu relatório WOW! Turismo do Futuro de 2026, oferecendo uma visão dos destinos e comportamentos de viagem que moldarão este ano. Com dados exclusivos da comunidade do TikTok, a edição de 2026 utiliza bilhões de buscas de usuários do KAYAK, inclui resultados de uma pesquisa com 14 mil viajantes da Geração Z e Millennials, incluindo 1.543 viajantes brasileiros, pesquisas sociais e culturais e entrevistas com executivos do KAYAK para apresentar dez tendências.

Um dos destaques é o impacto da inteligência artificial ??no planejamento de viagens, com 47% dos entrevistados afirmando que confiariam mais em uma recomendação de inteligência artificial do que em amigos e redes sociais, já que ela gera informações de diferentes fontes.

“Em 2026, a IA se tornará um motor ainda mais poderoso e invisível por trás das viagens, antecipando as necessidades dos viajantes antes mesmo que eles as expressem e eliminando atritos em cada etapa. O futuro das viagens não é apenas mais inteligente; é mais humano e personalizado, com a tecnologia aprimorando a experiência ao longo de todo o processo”, afirmou Matthias Keller, diretor de Produtos do KAYAK.

“O TikTok está remodelando a forma como as pessoas exploram o mundo e abriga uma cultura vibrante de busca e descoberta quando se trata de planejar viagens — de voos a hotéis, destinos e muito mais”, diz David Hoctor, diretor vertical de Viagens da Global Business Solutions do TikTok. “O KAYAK identificou uma série de comportamentos de viagem emergentes que estamos vendo se concretizar em tempo real no TikTok, desde microviagens com amigos até férias dos sonhos de tirar o fôlego com seus entes queridos. Estamos entusiasmados em ver essas tendências se consolidarem este ano, à medida que os viajantes planejam suas próximas viagens”, complementa.

As tendências do relatório de 2026 WOW! Turismo do Futuro

Ainda fora do Feed

O ano de 2026 marca a reescrita das rotinas de viagem populares, trocando os destinos mais badalados da internet pela próxima geração de lugares ainda não vistos nas redes sociais. Lugares que não aparecem no feed são a preferência de 87% da Geração Z e 83% dos Millennials. As postagens com a hashtag #hiddengems (“jóias escondidas”) comprovam isso, já que aumentaram mais de 50% no TikTok no ano passado.

Reserve agora, pague depois

Quando o orçamento está apertado, a flexibilidade de pagamento se torna ainda mais importante. Para 33% dos viajantes da Geração Z e 35% dos Millennials entrevistados, o crédito ou os planos de parcelamento determinarão quantas viagens eles poderão fazer em 2026.

Viagens de tirar o fôlego

Roteiros que inspiram admiração estão em alta. Para 37% dos viajantes, experiências de tirar o fôlego são prioridade de viagem em 2026 e 75% afirmam que maravilhas naturais vão guiar seus planos de viagem. O KAYAK revela alguns destinos com fenômenos naturais que os viajantes podem considerar para a próxima viagem de tirar o fôlego.

Sua amiga, a IA

A inteligência artificial é a nova melhor amiga de viagem da Geração Z e dos Millennials. Para 47% as recomendações de IA são mais confiáveis do que as pessoas e redes sociais porque ela reúne conselhos de diferentes fontes, e 31% afirmam que ela parece mais precisa e atualizada do que qualquer coisa que um amigo mandaria por DM.

Viagens para o bem-estar

O conceito de “bem-estar” é o novo luxo para os viajantes da Geração Z e Millennials. Para 80%, um reset mental é o principal motivo para viajar, e 78% planejam gastar mais com viagens de luxo no futuro. Enquanto isso, as publicações com a hashtag #wellnesstravel (“viagens de bem-estar”) aumentaram 150% na comunidade do TikTok.

Pequenas grandes viagens

Cidades pequenas são o novo lugar feliz. Em 2026, 84% dizem que considerariam visitar o interior ou cidades menores em vez de grandes centros. Preços mais baixos e menos multidões ajudam, mas o grande atrativo é a autenticidade, já que 43% buscam uma experiência mais genuína.

O grande evento

Quem planeja viajar para um evento em 2026 não está sozinho, já que 97% dos viajantes da Geração Z e Millennials planejam viajar para um grande evento em 2026. Seja uma grande competição esportiva, um show ou um festival, os grandes eventos de 2026 não são o motivo da viagem, eles são a própria viagem.

Férias para descansar a mente

Viajar em 2026 significa respirar fundo em vez de riscar itens da lista de desejos freneticamente. Para 80%, relaxamento e reset mental são as maiores prioridades, e 62% afirmam que viajar em um ritmo mais lento ajuda a clarear a mente. As publicações com a hashtag #slowtravel (“viagem sem pressa”) aumentaram quase 330% no TikTok em 2025, comprovando a busca por um ritmo mais lento.

Nanoviagens

Viagens curtas trazem grandes benefícios. O conteúdo com a hashtag #weekendgetaways (“escapada de fim de semana”) no TikTok aumentou mais de 60%. Quase 64% planejam fazer várias viagens curtas em 2026, enquanto as buscas por voos para viagens de um a quatro dias cresceram 6% em um ano, provando que não é preciso duas semanas de folga para reiniciar.

Aventuras leves

Aventuras leves dominam. Em vez de desafios extremos, quase um quarto dos viajantes agora combinam aventura leve com relaxamento, escolhendo atividades como trilhas, ciclismo ou stand-up paddle que ainda deixam tempo para uma soneca depois. Outros 17% se consideram buscadores de aventura e natureza. A hashtag #adventuretravel (“viagem de aventura”) cresceu quase 10% no TikTok, mostrando que, em 2026, aventura não significa abrir mão do conforto.

O relatório WOW! Turismo do Futuro de 2026 pode ser consultado na íntegra na página do KAYAK.

Metodologia

Para conferir a metodologia de pesquisa com consumidores, insights de dados do KAYAK e insights externos, basta acessar esta página.

