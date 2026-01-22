BeFly lança 2º e-book com principais tendências do turismo

A BeFly, maior ecossistema de turismo da América Latina, lança a segunda edição do seu e-book de tendências, reunindo previsões, análises e insights que devem orientar o setor ao longo de 2026. Em um momento de aceleração tecnológica, novos padrões de consumo e busca por experiências mais significativas, o material oferece uma leitura estratégica para profissionais, marcas e jornalistas que acompanham a evolução do turismo.

A publicação destaca tendências que já começam a redesenhar diferentes segmentos: do lazer ao corporativo, passando pelo luxo e pelo turismo experiencial. Entre os movimentos analisados estão:

A busca por destinos menos saturados, impulsionada pela valorização da autenticidade, do contato com a natureza e de experiências exclusivas;

A consolidação do retorno das viagens corporativas presenciais, especialmente para reuniões estratégicas e eventos setoriais;

A expansão do turismo de luxo, cada vez mais guiado por personalização extrema, privacidade e serviços sob medida;

O crescimento do turismo experiencial, com destaque para grandes eventos, shows, festivais e viagens temáticas;

A adoção massiva de tecnologias como inteligência artificial e automação, que potencializam a eficiência do atendimento e ampliam a personalização da jornada do cliente.



“A inteligência artificial deixa de ser tendência e passa a ser infraestrutura, atuando como uma extensão do atendimento humano”, reforça Sylvio Ferraz, vice-presidente de Produtos e Novos Negócios da BeFly. “O viajante de 2026 busca experiências únicas, e as empresas que aliarem dados, sensibilidade e criatividade terão vantagem competitiva”, complementa.

Com visão integrada e acesso a dados de todo o seu ecossistema, a BeFly reforça seu papel como geradora de inteligência de mercado. A holding atua conectando tecnologia, experiência humana e soluções que atendem todo o ciclo da viagem, apoiando consumidores e parceiros na tomada de decisões estratégicas.

“O turismo está entrando em uma nova fase, em que comportamento, tecnologia e dados se conectam para criar experiências mais inteligentes e personalizadas”, afirma Luciano Guimarães, vice-presidente de Negócios da BeFly. “Nosso objetivo é antecipar movimentos que ajudem o trade a se preparar para um ano em que a inovação será decisiva para manter competitividade”, reforça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O novo e-book aprofunda tendências que já estão em curso e apresenta sinais emergentes que devem influenciar os próximos passos do setor. A publicação está disponível para download gratuito e se posiciona como uma ferramenta estratégica para quem acompanha os rumos do turismo e deseja se antecipar às transformações que moldarão 2026.



Para mais informações, basta acessar o e-book.