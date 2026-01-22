Palestras em todo o Brasil promovem as novas facilidades para importar da China

O avanço das relações comerciais entre Brasil e China e as mudanças no cenário do comércio internacional estão no centro do projeto China Link na Estrada, iniciativa que percorrerá o Brasil com imersões presenciais voltadas à discussão sobre importação direta e comércio exterior. A agenda prevê a realização de eventos em todas as regiões do país — Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul — com pelo menos uma imersão em cada região a cada trimestre.

Serão pelo menos 20 encontros, nas principais capitais do Brasil, com o objetivo de apresentar informações práticas sobre o processo de importação, além de discutir riscos operacionais e fiscais e analisar oportunidades relacionadas ao comércio com a China. A programação será voltada para empresários de diferentes setores interessados em compreender melhor as etapas e exigências da importação.

Segundo Lincoln Fracari, CEO da China Link, a iniciativa busca ampliar o entendimento sobre a importação como ferramenta de gestão e crescimento empresarial. “Ainda existe uma percepção de complexidade muito grande em torno da importação. Esse evento ajuda a esclarecer o processo e a trazer mais segurança para a tomada de decisão de dar esse primeiro passo”, afirma.

A projeção para esse ano é para um contexto de transformações nas relações comerciais globais, marcado por ajustes logísticos, tensões entre grandes economias e pela ampliação do papel do Brasil como parceiro comercial do mercado chinês. Diante desse cenário, a importação tem sido incorporada ao planejamento estratégico de empresas que buscam maior previsibilidade de custos e diversificação de fornecedores.

Durante os encontros, os participantes terão uma agenda que inclui palestras sobre validação de fornecedores chineses, formação de custos, riscos fiscais, estratégias de private label e aspectos comerciais da importação, além de momentos de networking entre os empresários.

Ao longo do ano, a China Link divulgará o calendário completo de cada trimestre. Para mais informações, basta visitar o Instagram oficial do evento.

Sobre a China Link



Fundada em outubro de 2009, a China Link é uma empresa brasileira especializada em consultoria de importação e comércio exterior, com foco estratégico na China e em outros mercados asiáticos. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se com soluções B2B para empresas que buscam estruturar, otimizar e escalar operações internacionais com segurança, eficiência e inteligência de negócios.

A empresa atende organizações de diferentes portes e segmentos, com projetos desenvolvidos para marcas como Carrefour, Buddemeyer, HP, Klabin, Farmaervas, Flamengo FC, Ford, Fox, CVC, Rock in Rio, Scania, Sebrae, Track & Field e Trifil.

Sobre Lincoln Fracari



Lincoln Fracari é fundador e CEO da China Link, além das mais de 15 empresas que constituem sua holding. Empresário, investidor e palestrante, possui ampla experiência prática em importação, estratégia empresarial e desenvolvimento de lideranças.

É autor dos livros “Importador Profissional – O caminho para importação da China”, que esteve entre os mais vendidos na categoria de negócios, e “Cabeça de líder, mentalidade de CEO”. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista (UNIP) e possui especialização em Marketing pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

