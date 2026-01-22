A Duetti capta US$ 200 milhões para ampliar aquisições de catálogos de música independente e aprimorar as capacidades da plataforma

A Duetti Inc. (“Duetti” ou a “Empresa”), empresa de tecnologia musical e serviços financeiros que capacita criadores independentes de música a destravar o valor de seus catálogos musicais, anuncia hoje que garantiu US$ 200 milhões em novos financiamentos para acelerar a aquisição de catálogos musicais e expandir globalmente sua tecnologia e seus serviços. O financiamento é liderado por um investimento de US$ 50 milhões em equity da Série C da Raine Partners, o principal fundo de growth equity da The Raine Group, juntamente com uma segunda securitização privada de US$ 125 milhões e um aumento de US$ 25 milhões em uma linha de crédito existente.

Em pouco mais de três anos, a Duetti captou mais de US$ 635 milhões, incluindo mais de US$ 100 milhões em equity, para apoiar a comunidade global de música independente. Até o momento, a empresa firmou parcerias com mais de 1.100 artistas, compositores e outros criadores musicais em mais de 40 países para adquirir e gerenciar partes de seus catálogos de direitos musicais.

O investimento em equity da Série C da Raine Partners permite que a Duetti fortaleça sua liderança na aquisição de direitos musicais por meio de investimentos em sua equipe e plataforma. Os recursos serão utilizados para expandir a infraestrutura tecnológica da Duetti, aprimorar os serviços de marketing e ampliar sua presença global. A Duetti vem registrando rápido crescimento, atualmente fechando mais de 80 acordos por mês (mais de 2,5 vezes a taxa mensal de um ano atrás), impulsionada por sua expansão para direitos editoriais, além dos direitos de gravações master, e por sua crescente presença global. Como parte do financiamento em equity, Joe Puthenveetil, sócio da The Raine Group, passará a integrar o Conselho de Administração da Duetti.

A Duetti conta com uma equipe de 65 pessoas atuando em Nova York, Los Angeles, Miami, Nashville, Londres e Rio de Janeiro. Mais de 30% dos acordos da Duetti em 2025 tiveram origem fora dos Estados Unidos, em mercados internacionais como França, Reino Unido, Alemanha, Brasil e México. A empresa também oferece serviços de marketing e gestão de catálogos — incluindo inclusão em playlists por meio de uma rede com mais de 3.000 playlists e mais de 5 milhões de seguidores em DSPs, produção de remixes com mais de 60 lançamentos por trimestre, licenciamento para sincronização (sync) e mais de 200 programas personalizados de marketing para artistas em 2025.

“A indústria musical tradicional e os fundos financeiramente orientados de aquisição de catálogos não conseguem acompanhar o ritmo nem adaptar sua infraestrutura ao crescimento explosivo do setor de música independente”, afirmou Lior Tibon, CEO e cofundador da Duetti. “Esse novo financiamento nos permite continuar construindo bancos de dados e sistemas proprietários para identificar, prever, gerenciar e apoiar de forma eficaz os catálogos musicais de criadores independentes, o segmento de crescimento mais rápido e empolgante da indústria.”

“Estamos entusiasmados em fazer parceria com Lior e sua equipe enquanto desenvolvem uma empresa musical de próxima geração que capacita criadores independentes. A Duetti democratizou a indústria ao permitir que artistas em todas as fases de suas carreiras monetizem seus direitos e tenham acesso aos recursos de marketing e crescimento oferecidos por uma gravadora e editora modernas”, disseram Joe Puthenveetil e Fred Davis, sócios da The Raine Group.

A Duetti concluiu sua segunda securitização privada de ativos lastreados no valor de US$ 125 milhões, elevando o total de seu master trust existente para US$ 205 milhões. A empresa planeja continuar acessando regularmente o mercado de securitização, recorrendo a uma fonte eficiente e líquida de financiamento, ao mesmo tempo em que oferece aos investidores exposição a segmentos de rápido crescimento do mercado musical. No quarto trimestre de 2024, a Duetti foi pioneira na primeira transação de securitização musical da história lastreada principalmente em catálogos de artistas independentes, e pretende continuar inovando por meio de novas e eficientes estruturas de financiamento para esses catálogos.

“Trabalhar com a Duetti me trouxe clareza e confiança sobre como pensar minha música como um ativo”, disse Calimossa, artista e produtor baseado em Los Angeles. “Eles respeitam o fato de que a jornada de cada artista é diferente e dedicaram tempo para me apresentar opções reais alinhadas aos meus objetivos de longo prazo. Além disso, se mostraram verdadeiros parceiros, apoiando minha música com marketing, oportunidades de sync e orientação de carreira. Esse nível de confiança e suporte contínuo é o que permite que artistas independentes como eu construam algo sustentável para o futuro.”

Sobre a Duetti

A Duetti é uma plataforma de financiamento e serviços musicais que atua em parceria com artistas e criadores independentes. Fundada em 2022 pelo CEO Lior Tibon e pelo COO Christopher Nolte, a Duetti fornece capital e suporte operacional para ajudar criadores a monetizar, gerenciar e expandir seus catálogos musicais.

Por meio de estruturas flexíveis de negociação, a Duetti trabalha com uma ampla gama de criadores musicais e os apoia com serviços de gestão de catálogos e marketing. Desde sua fundação, a empresa firmou parcerias com mais de 1.100 criadores em mais de 40 países.

A Duetti é apoiada pela The Raine Group, Flexpoint Ford, Nyca Partners, Viola Ventures e Roc Nation, e já captou mais de US$ 635 milhões até o momento por meio de uma combinação de financiamentos em capital próprio e dívida.

Contatos para a Imprensa:

Lucky Break PR

Erika Satler, Erika@luckybreakpr.com

Mark Umbach, Mark@luckybreakpr.com