A Sisvel lança pool de patentes multimodo para Wi-Fi

A Sisvel lançou um inovador pool de patentes Wi-Fi Multimode que oferece acesso a patentes essenciais de padrão pertencentes a 10 líderes em tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7.

Como sucessor do altamente bem-sucedido pool de patentes Wi-Fi 6 da Sisvel — que, ao longo de três anos, fechou acordos com quase 40 empresas, incluindo Acer, Netgear, Cisco e HP —, o novo programa oferece uma forma eficiente de acessar direitos essenciais de Wi-Fi pelos próximos anos.

Os 10 detentores fundadores de patentes do programa Wi-Fi Multimode são Huawei, KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Panasonic, Philips, Aegis 11 SA (uma afiliada da Sisvel), SK Telecom, Wilus e ZTE.

Além disso, a Sony Group Corporation obteve uma licença no âmbito do programa Wi-Fi Multimode. Esse acordo inicial com um líder e implementador de Wi-Fi sofisticado e globalmente reconhecido reforça a forte proposta de valor do pool e os esforços da Sisvel para se engajar com todas as partes do mercado durante a formação do programa.

Giorgia Varvelli foi nomeada gerente do programa Wi-Fi Multimode; anteriormente, ela ocupou a mesma função no pool de patentes Wi-Fi 6, desempenhando um papel fundamental em seu sucesso.

“O anúncio de hoje é um marco para o licenciamento de Wi-Fi”, afirma Mattia Fogliacco, presidente e CEO da Sisvel. “Tornamos simples e direto o acesso a direitos essenciais de múltiplas gerações de Wi-Fi em uma única transação. Este é o resultado de anos de trabalho árduo da equipe da Sisvel e de todos os nossos parceiros. Esperamos retribuir a confiança do mercado em nós para gerenciar este programa de licenciamento de importância crítica.”

“É empolgante trabalhar com nossos licenciantes recorrentes de Wi-Fi 6 e com os novos detentores de patentes que passaram a integrar o programa”, acrescenta Varvelli. “Com este programa, continuamos a enviar um sinal forte ao mercado: a inovação em Wi-Fi tem valor; e existe uma forma transparente e eficiente de licenciar direitos essenciais. Isso impulsionará mais P&D, mais invenções e tecnologias mais avançadas. Juntamente com implementadores líderes de Wi-Fi, como a Sony, estamos construindo um ambiente de licenciamento de Wi-Fi que impulsiona a inovação.”

Sobre a Sisvel

A Sisvel é guiada pela convicção da importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para conectar as necessidades dos detentores de patentes àqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas por meio do desenvolvimento e da implementação de soluções de comercialização flexíveis, acessíveis e eficientes.

Sisvel | We Power Innovation

