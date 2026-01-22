WEF26: Arábia Saudita lidera nova iniciativa global para proteger recifes de coral e desbloquear potencial da IA

A delegação saudita presente no Encontro Anual do Fórum Econômico Mundial 2026 acompanhou, nesta data, uma série de anúncios destinados a enfrentar desafios globais urgentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121473891/pt/

Her Royal Highness Ambassador Reema Bandar Al-Saud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the United States of America, announced at the World Economic Forum Annual Meeting that Saudi Arabia will host the first Global Coral Reef Summit in 2026 (Photo: AETOSWire)

Sua Alteza Real Embaixadora Reema Bandar Al-Saud, Embaixadora do Reino da Arábia Saudita nos Estados Unidos da América, anunciou que a Arábia Saudita sediará a primeira Cúpula Global sobre Recifes de Coral em 2026, reunindo líderes globais, cientistas e investidores para impulsionar soluções voltadas para a proteção e recuperação dos ecossistemas de recifes de coral.

A cimeira se debruçará sobre desafios estratégicos e lacunas políticas e regulatórias, além de desenvolver soluções baseadas em ciência e impulsionar mecanismos sustentáveis de financiamento e investimento para ampliar a proteção e a recuperação dos recifes de coral.

Em linha com o apelo por um diálogo construtivo em um context global marcado pela fragmentação, Sua Excelência Ahmed A. Alkhateeb, Ministro do Turismo, afirmou: “O turismo traz paz em um momento em que ela é necessária – conectando pessoas e incentivando o diálogo. O crescimento do turismo é bom para a paz, é bom para as pessoas, bom para os jovens e bom para as mulheres.”

Sobre as ambições do Reino de se tornar um centro global de IA, Sua Excelência Abdullah A. Alswaha, Ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação, comentou: “A Visão Saudita 2030 tratava de diversificação econômica e do empoderamento dos jovens. Hoje, atingimos 56% de contribuição não petrolífera para o PIB e, em termos de talento e juventude, nossa força de trabalho tecnológica aumentou drasticamente.”

Ainda no início do dia, a HUMAIN e o Fundo Nacional de Infraestrutura anunciaram um Acordo de Estrutura de Financiamento Estratégico de até US$ 1,2 bilhão para apoiar a expansão de projetos de infraestrutura digital e de IA no Reino. O acordo estabelece termos de financiamento não vinculantes para o desenvolvimento, pela HUMAIN, de até 250 MW de capacidade de data centers de IA em hiperescala.

A Presidência da COP16 da Convenção das Nações Unidas de CombateàDesertificação (UNCCD) também lançou o Business4Land (B4L) Champions Council. Esta coalizão de alto nível reúne CEOs, líderes de sustentabilidade, investidores e formuladores de políticas públicas para acelerar a restauração de terras, combater a degradação do solo e fortalecer a resiliênciaàseca.

O Ministério da Indústria e Recursos Minerais, em colaboração com o Fórum Econômico Mundial, anunciou o Sistema Operacional Lighthouse, uma estrutura de alcance nacional projetada para acelerar a transformação do setor manufatureiro. Desenvolvida em parceria com o Centro de Manufatura e Produção Avançada do Fórum Econômico Mundial, esta iniciativa visa diversificar a economia do Reino, construir indústrias não petrolíferas robustas e posicionar a Arábia Saudita como um centro global para manufatura avançada e logística.

O Ministério da Indústria e Recursos Minerais e o Fórum Econômico Mundial anunciaram um acordo de cooperaçãoàmargem do Future Minerals Forum, realizado na semana anterioràReunião Anual do Fórum Econômico Mundial. O acordo tem vigência até setembro de 2027 e tem como objetivo unificar esforços para fortalecer parcerias em torno de minerais críticos necessários para a energia e outras tecnologias, contribuindo para a garantia de cadeias de suprimento minerais resilientes, sustentáveis e responsáveis, alinhadas aos objetivos industriais eàtransição energética. Nos termos do acordo, a iniciativa será supervisionada por um comitê executivo conjunto, composto por representantes do ministério e do Fórum Econômico Mundial.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260121473891/pt/

Contato de Mídia:

Danah Alhumaid

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dalhumaid@mep.gov.sa