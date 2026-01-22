BitGo Holdings anuncia o preço de sua oferta pública inicial

A BitGo Holdings, Inc. (“BitGo”), empresa de infraestrutura de ativos digitais, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de um total de 11.821.595 ações ordinárias Classe A, ao preço público de US$ 18,00 por ação.

A oferta consiste em 11.026.365 ações ordinárias Classe A oferecidas pela BitGo e 795.230 ações ordinárias Classe A oferecidas por determinados acionistas existentes da BitGo. A BitGo não receberá quaisquer recursos provenientes da venda das ações pelos acionistas vendedores no âmbito da oferta. Em conexão com a oferta, a BitGo concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 1.770.000 ações ordinárias Classe A adicionais ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.

Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 22 de janeiro de 2026, sob o símbolo “BTGO”, e que a oferta seja concluída em 23 de janeiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

Goldman Sachs & Co. LLC atua como coordenador líder da oferta proposta. O Citigroup atua como book-running manager. Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Canaccord Genuity e Cantor também atuam como book-running managers. Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities e SoFi atuam como co-managers.

Uma declaração de registro relativa a esses valores mobiliários foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 21 de janeiro de 2026. A oferta está sendo realizada exclusivamente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto podem ser obtidas acessando o sistema EDGAR no site da SEC em www.sec.gov

. Alternativamente, quando disponíveis, cópias do prospecto preliminar poderão ser obtidas juntoàGoldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, pelo telefone (866) 471-2526, ou pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com

, bem como junto ao Citigroup, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone (800) 831-9146.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis.

Sobre a BitGo

A BitGo é uma empresa de infraestrutura de ativos digitais que oferece serviços de custódia, carteiras, staking, negociação, financiamento, stablecoins e liquidação a partir de armazenamento a frio regulamentado. Desde 2013, a BitGo tem se concentrado em acelerar a transição do sistema financeiro para uma economia de ativos digitais. A BitGo mantém presença global e diversas entidades regulamentadas, incluindo o BitGo Bank & Trust, National Association, um banco de ativos digitais com autorização federal. Atualmente, a BitGo atende milhares de instituições, incluindo muitas das principais marcas do setor, instituições financeiras, corretoras e plataformas, além de milhões de investidores em todo o mundo.

Contato com Investidores

investors@BitGo.com

Contato com a Imprensa

press@BitGo.com