WEF26: ‘Capital humano é o principal motor da competitividade econômica’

Para que as economias continuem competitivas no futuro, é fundamental priorizar investimentos em capital humano, afirmou Sua Alteza Real Princesa Reema Bandar Al-Saud, Embaixadora do Reino da Arábia Saudita nos Estados Unidos da América, durante o Encontro Anual do Fórum Econômico Mundial 2026.

Falando em um painel realizado na Saudi House, Sua Alteza Real comentou: “O capital humano hoje é o principal motor para quem deseja uma economia moderna e competitiva.”

Ela acrescentou: “Se você empodera as pessoas e lhes dá espaço para liderar, elas assumirão esse impulso e entregarão resultados. E quando você coloca as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, a magia acontence. O Reino reúne as condições certas, dispõe do capital humano necessário, e o momento é agora.”

Sua Excelência Ahmed A. Alkhateeb, Ministro do Turismo, afirmou: “Estabelecemos a meta de receber 100 milhões de turistas por ano até 2030. Atingimos essa meta sete anos antes do previsto e, desde 2023, continuamos a superá-la anualmente, juntamente com o crescimento sustentado dos gastos turísticos ano após ano.”

Sua Excelência Khalid A. Alfalih, Ministro do Investimento, comentou: “Nosso Investimento Estrangeiro Direto (IED) é cinco vezes maior do que era antes da Visão Saudita 2030; nossos investidores locais estão apostando com seu próprio dinheiro, o investimento doméstico dobrou e atingimos o nível da China e da Índia em termos de formação de capital como porcentagem do PIB.”

Sua Excelência Mohammed A. Aljadaan, Ministro das Finanças, descreveu como a Visão Saudita 2030 forneceu um plano para uma transformação nacional credível: “A verdadeira reforma não se mede pela velocidade ou por ganhos iniciais, mas sim pela sua capacidade de se tornar permanente, mudando a forma como as instituições e os mercados se comportam.”

Sua Excelência Bandar I. Alkhorayef, Ministro da Indústria e Recursos Minerais, afirmou que a juventude é um recurso escasso em economias desenvolvidas, acrescentando que o Reino da Arábia Saudita é “abençoado com sua juventude”.

Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro da Economia e Planejamento, afirmou: “Avançando em direção a uma maior resiliência e sustentabilidade, o setor privado está desempenhando um papel cada vez maior, um papel de co-liderança; inovação e pesquisa e desenvolvimento (P&D) são uma parte cada vez mais relevante de nossa atividade econômica, e estamos nos conectando e nos integrando aos mercados globais.”

O Ministério da Economia e Planejamento anunciou que lançará a plataforma SUSTAIN em versão beta em 2026 durante uma palestra NextOn na Saudi House. A SUSTAIN é uma rede de parcerias habilitada por IA projetada para fortalecer a colaboração intersetorial e acelerar a entrega de iniciativas de desenvolvimento sustentável. A plataforma foi desenvolvida em colaboração com o Fórum Econômico Mundial e Bain & Company.

O Centro do Programa Qualidade de Vida e a ONU-Habitat anunciaram conjuntamente os resultados da Iniciativa Qualidade de Vida, uma plataforma global que apoia uma abordagem centrada nas pessoas para o desenvolvimento urbano.

A SDM anunciou uma parceria com a Weill Cornell Medicine – Cornell University, denominada Ciência de Fronteira para a Saúde Humana: Uma Colaboração de Pesquisa Espacial Arábia Saudita–EUA. O acordo visa o avanço de tecnologias inovadoras em biologia espacial e computacional, com foco em pesquisas espaciais e missões de saúde humana.

dalhumaid@mep.gov.sa