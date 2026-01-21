A Copeland avança em sua estratégia digital e de IA com a aquisição da Bueno Analytics

A Copeland, fornecedora global de tecnologias de compressão e soluções de controle, anunciou hoje a assinatura de um acordo para adquirir a Bueno Analytics (“Bueno”), uma empresa australiana especializada em soluções de SaaS que utilizam IA e aprendizado de máquina integrados para fornecer análises prediais, gestão de energia e eficiência operacional em edifícios comerciais e na cadeia de frio. A plataforma da Bueno está implantada em milhares de locais de clientes em todo o mundo, oferecendo ampla conectividade, visibilidade completa do portfólio e insights operacionais críticos.

Estima-se que os edifícios sejam responsáveis por 40% das emissões globais de carbono, sendo que os edifícios comerciais e a cadeia de frio representam uma parcela significativa desse impacto. A integração da plataforma da Bueno com a profunda expertise da Copeland no setor proporcionará um conjunto robusto de recursos, incluindo manutenção preditiva, gestão de energia, detecção de vazamentos, ferramentas de eficiência da força de trabalho e análises avançadas. Juntas, essas tecnologias ajudarão os clientes a descobrir oportunidades de economia de energia e a obter os insights acionáveis necessários para operar suas instalações com mais eficácia e eficiência.

Os clientes dependem cada vez mais de serviços baseados em dados para manter o tempo de atividade, reduzir o consumo de energia e prolongar a vida útil dos equipamentos. Essa aquisição fortalece o portfólio de pós-venda da Copeland com uma solução de análise orientada por IA, projetada para otimizar as operações prediais, proporcionar melhorias mensuráveis de desempenho e apoiar os clientes no alcance de suas metas de sustentabilidade.

“Essa aquisição combinará as tecnologias de ponta da Copeland, a ampla oferta de serviços de pós-venda e os fortes relacionamentos com os clientes com a plataforma comprovada de IA e os recursos técnicos da Bueno Analytics”, disse Ross B. Shuster, CEO da Copeland. “Juntas, Copeland e Bueno estarão extremamente bem posicionadas para usar análises de dados avançadas para ajudar os clientes a otimizar suas operações e reduzir seu impacto de carbono.”

A combinação das capacidades deverá atender às complexas demandas operacionais de ambientes prediais gerenciados, ao mesmo tempo em que respondeàcrescente necessidade de soluções conectadas, escaláveis e intuitivas. Essa oferta inovadora reforça o compromisso da Copeland em promover a transição energética, reduzir emissões e custos operacionais e proteger bens perecíveis de alto valor por meio de tecnologias inovadoras.

“Estamos orgulhosos da plataforma que construímos e do valor que ela oferece aos clientes”, disse Hugh Amoyal, CEO da Bueno Analytics. “Unir-seàCopeland nos permite integrar nossa tecnologia às suas capacidades, alcance global e expertise, criando novas oportunidades para apoiar os clientes na gestão do consumo de energia e na otimização do desempenho predial.”

“Investimos mais de uma década no desenvolvimento de nossa plataforma líder mundial”, acrescentou Leon Wurfel, fundador da Bueno Analytics. “Essa colaboração garantirá que possamos continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento para ajudar os clientes a reduzir emissões rapidamente e a enfrentar os desafios de sustentabilidade em constante evolução do mundo.”

A conclusão desta aquisição está prevista para o primeiro semestre de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a obtenção de determinadas aprovações regulatórias. Este comunicado inclui declarações prospectivas referentesàaquisição proposta e seus benefícios esperados. Os resultados reais podem diferir devido às condições de mercado ou outros fatores. A Bueno Analytics continuará operando como uma empresa independente até a conclusão da transação. A Copeland não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações.

Sobre a Copeland:

A Copeland é líder global em tecnologias de compressão e soluções de controle, com uma base instalada global de mais de 200 milhões de unidades. Oferecemos confiabilidade e inovação em aplicações de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), cadeia de frio e industriais. Com mais de 100 anos de experiência e 18.000 colaboradores em mais de 40 países, estamos impulsionando a transição energética e de refrigerantes, ao mesmo tempo em que protegemos produtos perecíveis de alto valor agregado – em parceria com nossos clientes em escala global para ajudá-los a alcançar maior eficiência e sustentabilidade. Saiba mais em copeland.com.

